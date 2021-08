El Recre sí es de Primera RFEF en las redes sociales

Es una lástima que el fútbol se decida sobre el césped y no en las redes sociales. Porque de ser así, el Recreativo de Huelva no estaría hundido en el pozo de la Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español. Por el contrario, el Decano sería un equipo de la Primera RFEF. Y no sería un equipo cualquiera, pues habitaría en los primeros puestos de la clasificación.

Así lo demuestra un estudio de la cuenta @DeporFinanzas, que recoge el total de interacciones realizadas en ‘twitter’ por los clubes de las tres categorías de la Real Federación Española de Fútbol durante el pasado mes de julio. En esta hipotética clasificación, el Recre ocuparía el quinto lugar, superado sólo por el Deportivo de La Coruña, Castellón, Murcia y Badajoz.

Peleando por volver al fútbol profesional

Esto es, los albiazules estarían peleando por ascender a la Segunda División y volver al fútbol profesional. ¿Y cómo se explica la diferencia abismal que existe entre la repercusión en las redes que tiene el Recreativo y su pobrísima realidad deportiva? Pues porque lo primero depende de una afición que indudablemente es de Primera División y lo segundo de los deportistas y dirigentes del club.