Huelva se acerca a la inmunidad de rebaño tras suministrarse 618.290 vacunas

El ritmo de vacunación contra el Covid-19 no decae en Huelva, acercándonos a la ansiada inmunidad de rebaño. Hasta el día de hoy se han suministrado 618.290 dosis, superando ampliamente las 524.576 personas que residen en la provincia. El dato es especialmente significativo teniendo en consideración que hasta ahora los menores de 12 años no eran objetivo prioritario.

Actualmente 356.350 personas han recibido al menos una dosis, mientras que 306.528 ya tienen la pauta completa.

En este escenario, si todo sigue su curso, la ansiada inmunidad de rebaño podría alcanzarse en breve. Gracias a ello la letalidad del virus sigue cayendo a mínimos históricos. La vacunación ha salvaguardado a las personas de riesgo y ello explica el porqué en las últimas semanas no ha habido que lamentar víctimas mortales por la acción del temido patógeno. Por el contrario, el número de contagios crece de manera exponencial en la franja de edad de entre los 12 y los 19 años.

Desde el 21 de Junio hasta el 30 de julio sólo una persona perdió la vida en Huelva. La variante Delta se está demostrando altamente contagiosa, pero la vacunación y el hecho de que esté afectando a individuos que no tienen otras patologías previas está permitiendo que la gravedad de los pacientes no sea tan acentuada como al principio de la pandemia.

En cualquier caso, desde las autoridades sanitarias se insiste en no bajar la guardia para no correr riesgos y no saturar los recursos hospitalarios, garantizando así la mejor atención a los pacientes.