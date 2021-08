Unas 10.000 personas padecen hepatitis vírica en Huelva

El pasado miércoles fue el Día Mundial contra la Hepatitis, una enfermedad que en su forma más común y conocida, afecta a unas 10.000 personas en toda la provincia de Huelva: la hepatitis vírica.

La hepatitis es básicamente la inflamación del hígado, una hinchazón que puede dañar este órgano y, en consecuencia, afectar gravemente a su funcionamiento.

Además de las víricas, existen otros tipos de hepatitis menos comunes como la hepatitis alcohólica, causada por un consumo desmesurado de alcohol, la hepatitis tóxica, producida por algunos medicamentos o productos químicos como las drogas y la hepatitis autoinmune, cuando el propio sistema inmunitario ataca al hígado.

Estos problemas hepáticos pueden aparecer como una infección aguda, dícese de corta duración, o como una infección crónica, de una duración a largo plazo, mínimo de seis meses. Según los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health, NIH), la hepatitis crónica ocurre cuando el cuerpo no puede combatir el virus de la hepatitis y el virus no desaparece, pudiendo provocar complicaciones como insuficiencia hepática, cirrosis o incluso cáncer de hígado. El diagnóstico y el tratamiento temprano de la hepatitis crónica pueden prevenir o reducir sus probabilidades de tener estas complicaciones.

Tipos de hepatitis virales y su transmisión

Las hepatitis virales son enfermedades transmisibles. Existen 5 tipos y estas son sus maneras de transmitirse:

Hepatitis A : se transmite al ingerir agua o alimentos contaminados o por contacto con una persona con esta infección.

: se transmite al ingerir agua o alimentos contaminados o por contacto con una persona con esta infección. Hepatitis B : esta infección se propaga a través de la sangre, el semen u otros líquidos corporales de otra persona con el virus.

: esta infección se propaga a través de la sangre, el semen u otros líquidos corporales de otra persona con el virus. Hepatitis C : este virus se transmite a través de sangre contaminada.

: este virus se transmite a través de sangre contaminada. Hepatitis D : este virus se transmite también por contacto con sangre u otros fluidos corporales. La padecen quienes ya tienen hepatitis B.

: este virus se transmite también por contacto con sangre u otros fluidos corporales. La padecen quienes ya tienen hepatitis B. Hepatitis E: transmisión a través de agua contaminada. Puede ser también al consumir marisco poco cocido, cerdo o ciervo

Síntomas de la hepatitis

Partiendo de la base de que hay personas que conviven asintomáticamente con este virus sin saberlo, la sintomatología típica son: fatiga, pérdida de apetito, cansancio, inapetencia, vómitos, fiebre, dolor de articulaciones, coloración amarillenta de los ojos y de la piel (ictericia), orinas y heces de colores atípicos.

Cómo prevenir este problema hepático

Higiene : lavado de manos a conciencia y precaución con la procedencia y el estado de los alimentos y el agua que se ingieren.

: lavado de manos a conciencia y precaución con la procedencia y el estado de los alimentos y el agua que se ingieren. La vacuna, crucial: El Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP) recuerdan que la mejor forma de prevenir la hepatitis, además del control sanitario y la higiene, es la vacunación, especialmente en el caso de la Hepatitis B (que también previene la hepatitis D). Para la hepatitis A existe una vacuna eficaz comercializada en España, pero solo se indica en casos especiales (contactos domiciliarios de enfermos, enfermos crónicos del hígado, viajeros a zonas endémicas…). Según Javier García Samaniego, jefe de grupo del CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Para la hepatitis E no existe actualmente un tratamiento eficaz ni una vacuna, “China ha desarrollado una pero no tiene la autorización de la OMS”. La hepatitis C no existe aún vacuna, pero gracias a los tratamientos y la mejora en la búsqueda de pacientes entre colectivos vulnerables, España podría eliminar el virus entre los años 2023 y 2024.

La gravedad de la hepatitis vírica se reduce a pasos agigantados

En España cada año se reducen paulatinamente las cifras de fallecimientos por hepatitis vírica. De acuerdo con la estadística, el número de muertes por hepatitis vírica en España en el año 2019 fue de 482, lo que supuso un descenso de 85 fallecimientos con respecto al año anterior y de 147 cuando se compara con 2017.

El Hospital Juan Ramón Jiménez impulsa un ambicioso programa para eliminar la hepatitis C

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha puesto en marcha un innovador programa para el abordaje integral de la hepatitis C, que mejorará el proceso de diagnóstico y tratamiento de los pacientes infectados en Huelva, alcanzando asimismo a los colectivos más vulnerables. Con esta iniciativa se realizará el cribado de unos 100.000 pacientes al año y se estima que serán tratados y curados unos 300 pacientes anuales infectados por el virus de la hepatitis C.

El objetivo de este proyecto, coordinado por el servicio de Aparato Digestivo en estrecha colaboración con los servicios de Microbiología y Farmacia del centro hospitalario, y en coordinación con los Centros de Drogodependencia de la provincia, es identificar a todos los pacientes infectados, tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario, y facilitar su acceso a la atención especializada y al tratamiento.

La doctora Ana Bejarano, jefa del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez e impulsora de esta iniciativa, explica que “se trata de uno de los proyectos más ambiciosos a nivel nacional para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes”. Esto es porque “incorpora un novedoso sistema de detección y derivación directa al especialista”, también “establece un cribado generalizado en poblaciones vulnerables y unidades hospitalarias de alta prevalencia” y además “acerca la asistencia a los Centros de Drogodependencia en acto único”.

La hepatitis C es una enfermedad infectocontagiosa que afecta al 1% de la población mundial. No sólo afecta al hígado, sino también a otros órganos y sistemas, como pueden ser el páncreas, el riñón o el sistema nervioso central, considerándose a día de hoy una enfermedad sistémica.

Hoy en día es la única enfermedad viral crónica que se cura. Conseguir su diagnóstico y curación evita la progresión de la enfermedad, mejora la calidad de vida de los pacientes, aumenta la supervivencia, reduce las manifestaciones extrahepáticas y, algo muy importante, disminuye las nuevas infecciones al eliminar vectores de transmisión.

En la actualidad, se dispone de nuevos fármacos orales de acción directa capaces de curar la enfermedad. El tratamiento es universal y tiene una duración de 8 a 12 semanas, pocos efectos secundarios y tasas de curación superiores al 95%.

A pesar de ello, la hepatitis C sigue siendo hoy una causa frecuente de cirrosis hepática y hepatocarcinoma, debido al gran número de personas que presentan infección oculta y que no están identificados, así como por las barreras de acceso a tratamiento que existen para determinados pacientes, principalmente pertenecientes a colectivos más vulnerables, como son los usuarios de centros de drogodependencias y adicciones.

Por este motivo, surge este proyecto, que consta de varias fases: una primera, de búsqueda activa de pacientes ya diagnosticados y no tratados por distintos motivos. Una segunda fase, de cribado en Centros de Drogodependencia, mediante un test de diagnóstico rápido. Y una tercera, en la cual los facultativos de Aparato Digestivo y de Farmacia del Hospital se desplazarán a los Centros de Drogodependencia para llevar a cabo consultas de acto único para sus usuarios, en su propio entorno, para valorar integralmente al paciente, establecer el diagnóstico y dispensar la medicación para iniciar el tratamiento de inmediato.

La jefa del servicio de Farmacia, Mª Dolores Santos, indica que “además, se facilitará el acceso a tratamiento mediante el envío de medicación de uso hospitalario a los Centros de Drogodependencia y a las farmacias extrahospitalarias para todos aquellos pacientes que tienen dificultades de acceso al hospital”.