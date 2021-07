La mortandad del Coronavirus sigue cayendo a mínimos históricos en Huelva

El número de contagios por Coronavirus sigue al alza, si bien su letalidad sigue cayendo a mínimos históricos. La vacunación ha salvaguardado a las personas de riesgo y ello explica el porqué en las últimas semanas no ha habido que lamentar víctimas mortales por la acción del temido patógeno. Por el contrario, el número de contagios crece de manera exponencial en la franja de edad de entre los 12 y los 19 años.

Desde el 21 de Junio hasta el 30 de julio sólo una persona perdió la vida en Huelva. La variante Delta se está demostrando altamente contagiosa, pero la vacunación y el hecho de que esté afectando a individuos que no tienen otras patologías previas está permitiendo que la gravedad de los pacientes no sea tan acentuada como al principio de la pandemia.

En cualquier caso, desde las autoridades sanitarias se insiste en no bajar la guardia para no correr riesgos y no saturar los recursos hospitalarios, garantizando así la mejor atención a los pacientes.