Almonte pasa a fase 2 ‘castigado’ por el incremento poblacional

• Siempre que se cuente con autorización expresa por parte del ayuntamiento (se ha de tener licencia de forma física no verbal) se permitirán actuaciones de pequeño formato en el exterior (no requieran escenario ni camerinos para quienes las ejecuten y cuyo desarrollo no suponga una modificación de la actividad, no afecte a las condiciones técnicas y de aislamiento acústico generales del establecimiento público, ni sean susceptibles de producir una alteración de la seguridad y condiciones de evacuación, un aumento del aforo máximo permitido, ni impliquen la instalación de estructuras eventuales para su desarrollo), con distancia de al menos 3 metros del público y prohibido la actividad de baile.