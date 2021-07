El nuevo centro de salud de Isla Chica abre sus puertas este jueves a los usuarios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado hoy el largamente reivindicado centro de salud de Isla Chica, en la ciudad de Huelva, que ha supuesto una inversión por encima de los 4 millones de euros entre edificación, saneamiento y equipamiento.

Este nuevo centro, que abre pasado mañana sus puertas para 18.000 vecinos, cuenta con 2.566 metros cuadrados, entre los que albergará un servicio de Urgencias, 20 consultas de familia (más 2 polivalentes), 5 consultas de pediatría y sala de lactancia, una consulta y sala para cirugía menor y, próximamente, dispondrá de un gabinete de odontología. “Todo ello con el doble circuito Covid para evitar contagios”, ha agregado.

El proyecto del centro de salud de Isla Chica, tal y como ha explicado, llevaba redactado desde 2016, aunque no comenzaron las obras hasta julio de 2018. El nuevo Gobierno, sin embargo, tuvo que rehacer lo ejecutado en lo relacionado con el suministro de agua y la red de saneamiento por deficiencias y problemas, motivo por el cual no se ha podido abrir antes. Por otro lado, ha informado de que este centro llevará el nombre que los vecinos deseen, “una vez consensuado para que entiendan que este centro es suyo”.

Con este centro de salud, el Gobierno de Andalucía reafirma su apuesta por la Atención Primaria. En Huelva, por ejemplo, el de Isla Chica es el quinto que se abre durante esta Legislatura, tras los de Lucena del Puerto, Gibraleón, Niebla y Rosal de la Frontera. “Lo que representa, con otras obras de reforma y ampliación acometidas, una importante mejora de la red de instalaciones de Atención Primaria. Una apuesta inédita hasta ahora en la historia de la sanidad pública onubense”, ha añadido.

Moreno ha puesto en valor este martes el esfuerzo de su Gobierno para modernizar las infraestructuras sanitarias de la comunidad autónoma. “La pandemia así lo ha demandado, pero también porque Andalucía necesitaba un sistema de salud público más robusto y sólido del que tenía”, ha manifestado. En concreto, ha destacado el nuevo paquete de inversiones por valor de 850 millones de euros. De estos, 111,8 millones están planificados para la provincia de Huelva, lo que significa diez veces más de lo destinado en 2020 (12,3 millones de euros).

También ha anunciado nuevas inversiones en la provincia de Huelva. De este modo, se destinarán alrededor de 46 millones de euros para el nuevo Materno Infantil del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Además de mejoras en Medicina Nuclear, Esterilización y en el Área de Radiofarmacia, lo que elevará la inversión hasta los casi 50 millones.

Asimismo, el Hospital Infanta Elena renovará su Servicio de Urgencias, que contará con un nuevo quirófano y se reformará una planta de hospitalización. Igualmente, Huelva capital estrenará un sexto centro de salud, el Molino de la Vega, en el que se invertirán 3,2 millones de euros. Y en lo que se refiere a la provincia, se destinarán 5,4 millones para la puesta en marcha del Hospital de Alta Resolución de Lepe; 18,7 millones al nuevo Hospital de Alta Resolución del Condado en La Palma-Bollullos y 3,3 millones para el nuevo centro de salud de Aracena.

En relación con este reconocimiento, también ha rendido un homenaje, junto al resto de autoridades, a tres profesionales de la salud de Huelva que se han jubilado recientemente: Juan Pedro Moreno García, Juan de Dios Alcántara Bellón y José Adolfo Suárez Camacho, por su vocación, entrega y compromiso permanente con la salud de los andaluces.

Durante el acto, han acompañado al presidente el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, y la delegada territorial de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro, entre otras autoridades.

El Alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, destaca “el logro de la ciudadanía” que supone la inauguración del centro de salud de Isla Chica

El alcalde de Huelva ha puesto de manifiesto el hito que supone para la ciudad “una realidad tan ansiada” como el centro de salud de Isla Chica inaugurado esta tarde, “sin que nos podamos abstraer de lo triste que es que coincida esta inauguración con un hecho luctuoso muy duro para Huelva, para la ciudadanía, para el deporte onubense y la familia de Hugo Millán“, como es el trágico fallecimiento del joven piloto. En palabras del primer edil, “hoy vemos la cara y la cruz de la vida: toca inaugurar un centro de salud tanto tiempo ansiado, en unos días en los que estamos de luto oficial en la ciudad de Huelva, en los que desde el Ayuntamiento hemos suspendido todos nuestros actos, porque cuesta mucho conjugar momentos de alegría con la situación que estamos viviendo, un dolor que hemos compartido hoy en la capilla ardiente”.

Respecto al centro de salud, y defendiendo que “los proyectos son de toda la ciudad, son logros de la ciudadanía“, Cruz ha puesto en valor el papel que ha tenido el Ayuntamiento en estos dos últimos mandatos para que esta aspiración se materializara desde la colaboración institucional, abordando esta prioridad como un compromiso político y personal: “Hoy me siento especialmente feliz -ha dicho- entre 2011 y 2015 me tocó vivir en la oposición el bloqueo sistemático y permanente de los suelos y la imposibilidad de atender algo que era de justicia”.

El regidor ha incidido en que “la situación de Isla Chica a nivel sanitario era indecente y no procedía y me lo tomé como algo personal hasta tal punto que al Gobierno de Andalucía de entonces, presidido por Susana Díaz, no solo le trasladé la voluntad de Huelva de sacar adelante este proyecto, sino mi vinculación personal a salir elegido para la Alcaldía en función de lo que ocurriese con el centro de salud. Había que trabajar, que cambiar el concepto, había bloqueos en los suelos, en el PGOU, en todo. Y en el primer Pleno de nuestro primer mandato, en julio de 2015, ya llevamos la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para posibilitar la definición de la parcela que ahora alberga el centro de salud. Ése es -ha recalcado- el logro de la ciudadanía de Huelva, el merecimiento de la gente de Isla Chica, que ha sufrido con mucha paciencia una muy deficiente prestación del servicio de salud”.

Por tanto, como ha apuntado Cruz, hoy es “un día para agradecer a aquel Gobierno de Andalucía que creyera en el proyecto y lo pusiera en marcha; y al actual Gobierno de Andalucía, y a su presidente, que haya seguido impulsando y culminando un proyecto que no es ni de un Gobierno ni de otro, sino de la gente de Huelva, una necesidad de la ciudad, un proyecto del que desde el Ayuntamiento nos sentimos parte coadyuvante”.

“Emociona saber que esto es ya una realidad y que va a suponer algo muy importante para el barrio de Isla Chica, necesitado de incentivos, actuaciones e impulso. Estamos deseando ver las puertas abiertas y que la ciudadanía tenga aquí la atención que le corresponde”, ha concluido el primer edil.