La Memoria de AIQBE refleja la resistencia de la industria ante la pandemia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor este miércoles el salto industrial que está experimentando la comunidad autónoma. Y es que, en los últimos dos años, el Ejecutivo andaluz ha tramitado ya la aprobación de siete grandes proyectos, que supondrán una inversión global en torno a los 2.641 millones de euros y la creación de 7.000 empleos. Además, hay identificados otros diez grandes proyectos tractores del sector industrial y minero con una inversión inicial de 5.000 millones, a los que hay que añadir otros 1.000 millones de iniciativas aeronáuticas y la industria 5.0.

En total, hay en vías de desarrollo o en cartera 17 proyectos “muy potentes” por valor de más de 8.600 millones de euros.

Lo ha dicho durante la presentación de la memoria anual de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE). Allí, ha declarado que uno de los ejes sobre los que pivota la nueva política andaluza, que se aprobará el próximo martes en Consejo de Gobierno, es el Plan CRECE Industria 2021-2022. Con él, y a través de la colaboración público-privada, el Ejecutivo andaluz espera movilizar una inversión de 5.100 millones de euros. En este Plan, según ha explicado, se han incluido muchas de las demandas solicitadas por el sector, como es la simplificación y agilización de procesos administrativos. “Nuestro objetivo con este Plan es diferenciar a Andalucía como región industrial. Queremos y necesitamos más industria”, ha afirmado.

Moreno ha subrayado que durante la pandemia el Gobierno andaluz ha dado pruebas de sensibilidad y apoyo a la industria, lanzando el mayor paquete de ayudas directas jamás dispuesto por una comunidad autónoma. Al mismo tiempo, ha aseverado que su Ejecutivo ha puesto las luces largas para alumbrar una nueva hoja de ruta para la industria andaluza, que permita mejorarla y acoplarla a los nuevos pilares de la digitalización y sostenibilidad.

En este punto, ha destacado el gran esfuerzo que viene acometiendo el sector para optimizar su consumo energético, mejorando su eficiencia al apostar por actuaciones sostenibles y responsables. “Ahora más que nunca es necesario ofrecer un entorno estable y de confianza para el desarrollo de la actividad industrial, alineado con los objetivos apuntados en la nueva Estrategia Industrial Europea”, ha agregado.

Por otro lado, ha anunciado que para el próximo otoño su Gobierno pondrá en marcha el programa de ayudas complementarias a los incentivos económicos regionales para inversiones de grandes empresas tractoras de la industria manufacturera, por importe de 150 millones de euros hasta 2023.

Apuesta decidida por la Industria y la Producción

Durante el acto, ha reconocido que durante la pandemia, cuanto mayor ha sido la capacidad industrial de una zona, mejor ha sido su resistencia a esta adversidad. Por eso, aun con severas restricciones, las plantillas de las industrias apenas se han visto resentidas.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno de Andalucía está trabajando para acelerar la transformación del modelo productivo andaluz. “Hay un horizonte de esperanza al que aferrarnos y reconstruir nuestro modelo de crecimiento y progreso sobre bases más sólidas”, ha añadido.

En esta línea, ha reseñado que los marcadores económicos van dibujando un panorama más alentador. Tanto es así que la cifra de negocios en la industria andaluza mantiene un fuerte crecimiento sostenido desde marzo, por encima del crecimiento nacional, y el número de afiliados a la Seguridad Social registra un aumento del 5,4% interanual en junio, 1,1 puntos superior al incremento en el conjunto de España.

Al hilo de esto último, ha asegurado que con los fondos europeos existe una oportunidad única para poder acelerar esa transformación. Precisamente, dentro de AIQBE hay dos empresas que han presentado proyectos a estas ayudas. Atlantic Copper, con seis proyectos que representan una inversión de 479 millones de euros, y Venator, con otros tres proyectos por 61,3 millones. “Apuestas muy importantes por la sostenibilidad y la digitalización que ojalá puedan hacerse realidad, por lo que implican de creación de progreso, riqueza y empleo”, ha seguido.

Para Moreno, la industria en Andalucía es clave, aunque ha lamentado la pérdida de peso del sector en los últimos 20 años. Así, ha expuesto que no sólo genera empleo de calidad y aporta valor añadido, sino que además soporta bien las crisis. “No podemos dejar que fabriquen en otras partes del mundo o de España. Europa tiene que darse cuenta de que no podemos dejar de fabricar, reivindicar nuestra soberanía productora y no tener que depender de terceros países”.

Por último, ha insistido en la apuesta de su Gobierno por la industria y la producción, eliminando obstáculos cada día. En este contexto, ha refrendado que su Ejecutivo va a hacer todo lo posible para facilitar la inversión industrial en Andalucía, con un marco normativo propicio: simplificando los trámites burocráticos, bajando impuestos, dotando de seguridad jurídica y estabilidad institucional y política, y creando un ecosistema favorable para que el sector industrial piense en Andalucía, se asiente, se sienta cómodo y progrese en la comunidad autónoma. “Nuestro sueño es subir el peso industrial de nuestra tierra y estoy convencido de que con el tiempo lo vamos a conseguir”, ha concluido.

A la presentación de la memoria han asistido el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; el secretario general de Industria y Minas, Cristóbal Sánchez; la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, y el presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, Carlos Ortiz, entre otras autoridades.