Nueva jornada de protesta contra la urbanización de los cabezos y el plan de los fosfoyesos

¡Y AHORA SALVEMOS MUNDAKA! Con este lema diversos colectivos onubenses convocan este miércoles 28 de julio una concentración delante del Ayuntamiento de Huelva desde las 9:00 de la mañana coincidiendo con el pleno municipal que dará el visto bueno al plan urbanístico con edificios de siete plantas en las laderas del Cabezo Mundaka. “Ya que no podemos asistir al pleno como público por el Covid, mostraremos nuestro rechazo al plan delante del Ayuntamiento. Estaremos varias horas, hasta que se traten los temas que nos preocupan. Y vamos a tomar buena nota de todos los votos que se emitan, ya sean a favor de la destrucción de Mundaka y nuestras marismas o una abstención cómplice”.

El pleno municipal lleva en el punto 13 del Orden del Día la aprobación del Plan de Mundaka y en el punto 19 una moción sobre el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento que allana el camino al proyecto de Fertiberia para cubrir las balsas de fosfoyesos con una capa de tierra.

El objetivo de esta nueva movilización es denunciar una vez más las políticas del Ayuntamiento con las dos señas de identidad de Huelva: los Cabezos y la ría. “El alcalde, concejalas y concejales reunidos en Pleno municipal, deben sentir que la sociedad a la que dicen representar no quiere perder más cabezos, que los anhela íntegros, limpios, sin construcciones, puestos en valor, destacando sobre una marisma recuperada, sin fosfoyesos”.

Los colectivos muestran su repulsa porque el Ayuntamiento “en vez de cumplir sus compromisos con los cabezos asumidos desde 2016, en vez de atender el clamor social y el pronunciamiento de cientos de especialistas e instituciones independientes, vaya a destruir La Joya, y ahora también Mundaka” un cabezo que es Bien de Interés Cultural, georrecurso y Lugar de Interés Geológico.

Los colectivos denuncian también que “se esté vendiendo el paisaje identitario de Huelva a empresas y fondos de inversión muy poderosos y agresivos, a lobbies ajenos a intereses de Huelva. El Ayuntamiento está sucumbiendo a su presión, anteponiendo sus intereses a la conservación de nuestro patrimonio y a nuestra salud.”

“Los cabezos y la marisma no se venden, se defienden!” Así terminan haciendo un llamamiento a toda la sociedad, de todas las edades, para que les acompañe durante las horas que permanecerán delante del Ayuntamiento, hasta conocer el resultado de las votaciones. “Como en otras ocasiones, no se tratará de una concentración convencional, realizaremos actividades para sensibilizar y reivindicar la identidad onubense, que no vamos a dejarnos arrebatar”.

Convoca la concentración la denominada Plataforma por el Paisaje Cultural Onubense (Plataforma Parque Moret, Fridays For Future Huelva , Huelva te mira , Ecologistas en Acción Huelva , periferias , Mujeres 24H , Asociación Amigos del Museo Onubense , AAVV La Merced, Saltés ARQO, Cantera Cultural, Círculo de Patrimonio Cultural de Huelva).