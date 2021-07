Richy Castellanos, la autenticidad como arte

Estefanía Muñiz. Richy Castellanos, comienza esta entrevista hablando de Huelva. “Me siento andaluz y Huelva es mi prioridad, por mi madre. El flamenco que me gusta desde pequeño sale de Huelva y sobre todo amo el arte que hay allí, no tiene precio. Me encanta respirar su clima, su mar, sus playas y su gente”

Hijo de la ovetense Josefa Ramírez, las raíces de Richy Castellanos están en Calañas, una tierra que adora y que tiene muy presente a pesar de que ha pasado gran parte de su vida en Madrid y que su día a día le lleve a viajar por todo el mundo.

Está considerado el mejor Relaciones Públicas de nuestro país y uno de los más destacados en el panorama mundial, y así lo avala el Galardón al Mejor Relaciones Públicas en el sector musical, que le fue otorgado en la pasada edición de Premios Latinos.

Artistas como Paco de Lucía, Julio Iglesias, Frank Sinatra, Michael Jackson, Robert de Niro, Cristiano Ronaldo, Joaquín Cortés, Diego Armando Maradona, o Beckham han estado con él durante sus años de trayectoria profesional.

Sin embargo, Castellanos no se considera (y no es) únicamente relaciones públicas, una labor que él ha reinventado a su manera.

Sumamente discreto, cercano y leal a su gente, mide bien sus palabras y posee la intuición que le mueve a apostar por valores que quizá otros hayan pasado por alto.

Es apreciado tanto o más como amigo que como profesional y esto es probablemente, lo que más le distingue, además de su labor siempre activa para ayudar a los más necesitados desde una posición privilegiada.

Cada año, Richy Castellanos recuerda que la exposición social y la celebridad, no sólo se condensa en fiestas, alfombras rojas o reuniones VIP para celebrar el trabajo bien hecho, sino que se puede utilizar para hacer un mundo mejor, más solidario y con más corazón. Castellanos organiza eventos para diferentes Asociaciones y Fundaciones con el objetivo de recaudar fondos para todo tipo de causas sociales. Y lo hace muy bien.

Durante esta pandemia ha orquestado junto a MestizoPuro, Universal Spain y Fundación SGAE, el proyecto #Alegríadevivir, un videoclip solidario a favor de Cruz Roja y de la Fundación Atlético de Madrid, al que se han unido artistas como Estrella Morente, Diego El Cigala , José Mercé, India Martínez, Enrique Heredia Negri, Vicente Amigo o Tomatito, humoristas, toreros, presentadores y actores como Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez, Paco León, José Mota, Carlos Latre, El Gran Wyoming, Mariló Montero o Alejandro Talavante, futbolistas como Koke Resurrección, Joaquín Sánchez o los legendarios Raúl González, Claudio Caniggia o Luis Figo entre otros.

Para los que os apetezca leer sobre Richy Castellanos, la Editorial Planeta cuenta en su catálogo con el libro ‘El hombre que susurraba a los famosos’ escrito por Eloy Arenas, donde se cuentan muchas anécdotas (más de 250) de sus últimos años de profesión.

Su último reto es la productora teatral Cabaret 42, que ha fundado junto a Andoni Ferreño. Preparan su nuevo trabajo “Boeing Boeing” una adaptación de la mítica película en la que actuaron Jerry Lewis y Tony Curtis y que contará con la participación protagonista de Jorge Sanz.

Desde aquí le deseamos lo mejor en esta nueva andadura.

¿Por qué escogiste tu profesión?

Tuve que retirarme de lo que hacía en un principio, jugar al futbol, ser futbolista. Es entonces cuando le vi las orejas al lobo porque me di cuenta de que no iba a ser Butragueño, Guti o Raúl. Se me apagó ese sueño que tantos niños tienen, el de ser futbolista. Abrí los ojos y tuve una intuición. Creo que “El Barbas”, Dios, a quien tengo siempre conmigo, me ha dado esa intuición y esta profesión la elegí así, intuitivamente. Una profesión tan bonita como es el mundo de la cultura y de la organización de eventos, de conocer muchísima gente en todos los ámbitos. Una profesión en la que es imprescindible el respeto y la guarda de la intimidad y una manera de tratar a los artistas, también y de nuevo, intuitiva..

¿Qué es lo más difícil en tu día a día? ¿Y lo más bonito?

Lo más difícil es buscarme las habichuelas, nadie te regala nada y tienes que estar al quite para hacer las cosas bien. Lo más bonito es tener amigos, mi familia y Dios que es a quien tengo en mi corazón, siempre.

¿Crees que se puede cambiar el mundo (al menos un poco) con la ayuda de rostros conocidos?

Por supuesto, el mundo va cambiando y ¡quién sabe! como diría Paco Lobatón. Ignoramos lo que va a pasar, pero sí creo que se puede cambiar el mundo contando con gente reconocida y con credibilidad. Ellos pueden aportar un granito a los millones de personas que viven en el planeta. Si nos ayudamos entre todos, podemos cambiar a mejor.

Se dice que hay personajes que son un puro producto de marketing, creación de asesores y de equipos creativos, ¿tú lo crees?

No lo creo. El marketing, no obstante, se puede usar con objetivos buenos o malos. Cuando hay un marketing transparente para dar a conocer algo interesante, eso es marketing positivo, pero si tocamos un marketing para forzar, para dar a conocer a alguien que luego no es lo que parece, esto es negativo.

Lo normal es que un artista lleve una trayectoria. Muchos quieren hacer lo que hacen desde niños, dan sus primeros pasos de niños. Cantantes, futbolistas, toreros, flamencos, presentadores o actrices.

No basta sólo con la imagen. Es lo que yo llamo el marketing de la vida, el natural.

¿Dónde está la clave (o claves) a la hora de organizar un evento agradable o de crear un ambiente armónico en el que la gente se encuentre a gusto?

La clave es la persona a la que contratas. En mi caso, si una productora, compañía discográfica o marca me contrata, intento hacer una obra maestra, como la mejor jugada del mundo, que la hizo Diego Armando Maradona.

En los eventos hay que hacer como en el ajedrez, los invitados tienen que se compatibles y armónicos con lo que se presenta. De esta forma, al final todos sonríen y ese trabajo de pasamanería da sus frutos y sale bien.

En un mundo de muchos egos no debe de ser fácil pisar sin que exploten minas. Supongo que eso es algo que se aprende caminando, no te lo enseña nadie.

Creo que antes los egos y los clanes eran más marcados. Después de esta pandemia, con la incertidumbre que tenemos y que nos ha mantenido a todos firmes y se ha llevado a tantos, los egos ya no tienen cabida. Por lo menos en mi caso y en el de mi gente, con la que suelo moverme. Nadie es nadie, todos somos personas.

¿Has tenido algún padrino, alguien que te haya ayudado en tus inicios?

Sí, he tenido algún amigo de la profesión que me ha ayudado. Cuando yo empezaba, Julio Ayesa que ya era una figura de las relaciones públicas me dio buenos consejos. Pero mis padres han sido mis principales guías. He tenido la fuerza y tenacidad que ellos me inculcaron. No fumo, no bebo, soy muy deportista y constante, creo que por eso y por elegir bien con quien me codeo llevo veintisiete años en una profesión tan difícil.

¿Cuál es el escollo más importante que has tenido que sortear en tu profesión?

He tenido muchos, pero he tirado de la técnica de torear despacio como José Mari Manzanares padre, de coger el capote como el Maestro Rafael de Paula y la izquierda de la muleta de Alejandro Talavante. Siempre he dicho que hay que vivir deprisa y torear despacio y eso es lo que siempre he hecho cuando he salido al asfalto de la calle.

¿Y los valores principales por los que te riges?

Los que me inculcaron mis padres. Ellos me avisaban de algo y yo estaba atento, no me he dejado querer por la gente como hacían otros niños de mi edad cuando éramos pequeños. Yo los escuchaba. Siempre he tenido suerte porque ellos, mis padres, me han apoyado, ayudado y asesorado.

Acabas de fundar una productora de teatro, ¿qué te gusta del teatro?

Si, es algo en lo que nunca pensé que me iba a meter, aparte de organizar eventos, estar detrás de las cámaras y esperar en el photocall a los artistas. La suerte fue coincidir en este proyecto con mi gran amigo Andoni Ferreño, que lleva toda la vida en el teatro. Hemos fichado a Jorge Sanz para hacer “Boeing Boeing” la mítica película de Jerry Lewis y Tony Curtis. Nos han dado los derechos aquí en España y estoy deseando ver el teatro por dentro, ver el significado de esa magia que tiene el teatro. Lo trabajaremos.

¿Es la vida un gran teatro?

Por supuesto que la vida es un teatro, teatro somos todos, cada uno a su manera. Hay gente que hace muy bien el teatro en la calle y otros que tienen que aprender en un escenario lo que es teatro “el teatro es la vida”.

Tienes grandes amigos que son magos del humor, ¿es imprescindible el humor para entender y encarar la vida?

Por supuesto, la risa acaba en felicidad y en amarnos. Quien no ha visto El Gordo y el Flaco, a Louis de Funés o a Charles Chaplin. Y qué me dices de los genios del humor, Millán y Josema de “martes y 13”, Gabino Diego, Jerry Lewis o José Mota que es el número uno del humor en lo que él hace.

También hay magos del humor, como Carlos Latre, que es un compendio de voces. El humor es un salvavidas, nos acerca a los niños que fuimos y sin humor no seríamos nada.

¿Cómo te ves de aquí a 10 años, haces planes?

No lo sé. Tengo ganas de vivir, de trabajar, pero sin querer saber ni planear que es lo que voy a hacer en diez años.

La vida hay que vivirla día a día. Como te decía antes, creo que hay que vivir deprisa y torear despacio. Vivir deprisa porque todo lo que venga y que sea bueno hay que vivirlo. Cuando llegan cosas que se deben hacer y que son interesantes, es entonces cuando hay que torear despacio como Morante, Aguado o Aparicio.

¿Qué le dirías a los jóvenes que se quieren dedicar a lo mismo que tu?

Que sean ellos mismos, que piensen su momento cumbre a qué querrían dedicarse y que sepan que los trabajo vienen del esfuerzo, de saber lo que uno quiere hacer en la vida.

Les diría es que la vida yo la aprendí en la calle. Que se cuiden, que tengan ilusión y fe en su mismos porque nadie regala nada y lo que logren será por su talento y con la confianza en que tienen personalidad, discreción, intuición y fuerza para seguir el camino recto. El futuro de la vida son los jóvenes.