Pablo López: “Huelva es un plato que me voy a comer hasta el último bocado”

El aclamado artista fuengiroleño, Pablo López, se encuentra inmerso en su gira ‘MayDay & Stay Tour‘, que lo llevará de nuevo al escenario del Foro Iberoamericano de la Rábida, el próximo 6 de agosto.

El cantante, conocido nacional e internacionalmente por éxitos como “El Patio” o “Tu enemigo“, junto al músico colombiano Juanes, viene a llenar de luz y sentimiento el auditorio palermo de la mano de su último disco ‘Unikornio. Once millones de versos después de ti‘, un álbum que asegura es un “resurgir de sus cenizas”.

La amabilidad y cercanía siempre han caracterizado a este compositor de tierras malagueñas, y desde diariodehuelva.es tuvimos el placer de poder hablar con él un poco de todo: cómo ha vivido la pandemia, la vuelta a los escenarios, su nuevo trabajo, o si ha conocido Huelva más allá de los escenarios.

Pregunta obligada: ¿Qué ha supuesto la pandemia para ti? ¿Fue un momento de inspiración o simplemente aprovechaste para desconectar?

La pandemia por desgracia ha sido un mal común, un mal de todos. Sin embargo, siempre está el carácter personal de cada uno, y en mi caso fue una cuestión de desconexión, de concienciarse con todo el mundo.

Respecto a si me inspiré, para nada. A los compañeros que consiguieron inspirarse yo los puedo llegar a envidiar, porque para mi realmente eran momentos feos, y yo no puedo inspirarme de algo que no me hace sentir nada.

Ya sea de dolor o de pura emoción y placer, todo eso pasa cuando hay amor, cuando hay abrazos o cuando hay un charco donde meter el pie, no en tu casa mirando la pared jaja

El año pasado, tras el confinamiento, ya diste algunos conciertos, ¿cómo fue la vuelta a los escenarios?

Estoy muy orgulloso de mi equipo. Éramos 45 y nos redujimos a 10. Creo que a las dos semanas de que nos sacaran de casa empezamos e hicimos unos 30 conciertos exactamente. Ya estamos graduados en esta situación.

¿Qué significa para ti que poco a poco volvamos a la normalidad? ¿Vas sintiéndola cerca?

La suerte de mi mundo es que siempre ha sido cambiante, tanto en lo personal como particularmente en los conciertos, entonces no me gustaría destacar y poner a la ‘tía fea’ esa que es realmente la pandemia en medio de la relación tan bonita que tengo con el público.

Te diré que es una vuelta de tuerca más, algo diferente. Yo no quiero volver a ninguna normalidad porque mi normalidad es un carrusel absoluto, una montaña rusa. Si había amor antes, ahora hay más todavía.

El cantante se hizo más conocido también por su participación como coach en el programa musical de televisión ‘La Voz’

Este año sacaste tu nuevo y cuarto álbum “Unikornio, once millones de versos después de ti”. ¿Qué puedes contarnos de él?

Significa el paradigma de abrirse el pecho o cerrárselo más incluso. Conocerte a ti mismo y contarlo sin ningún tipo de complejo. Yo creo que cuanta más poesía, cuanto más se mete uno para dentro, más está hablando en general de todo.

Es el viaje a tu propio interior, a conocerte, con los riesgos y la oscuridad de la cueva que eres tú mismo. Aceptarte, perdonarte, quererte, para poder aceptar, perdonar y querer a los demás.

Has estado en muchas ocasiones en Huelva de gira de conciertos pero, ¿la conoces? ¿la has disfrutado alguna vez personalmente?

He estado solo en una ocasión, en Islantilla. Menos tiempo del que hubiera querido, no me da vergüenza decirlo, porque es como el que no ha visto una serie que ha visto todo el mundo. A mi me queda todavía descubrirla.

Huelva es un plato que me voy a comer hasta el último bocado, te lo puedo asegurar, y más pronto que tarde. Ya he visto el tráiler, ahora me voy a ver la película entera.

Solo desearle a este artista de pies a cabeza todos los éxitos arriba de nuestro escenario y que, finalmente, lo baje no para irse, sino para conocer un poquito más de nuestra tierra.

