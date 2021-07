UPA Huelva confirma en su comité provincial su apoyo a agricultores y ganaderos

Hoy, en la localidad de Mazagón, se han dado cita los representantes designados de UPA Huelva en el IV congreso de la entidad para valorar y aprobar la gestión en el primer semestre del año y diseñar las líneas estratégicas de la organización para el resto del año 2021.

En ambas sesiones de trabajo se han tratado distintos temas estratégicos para la organización. El primero de ellos ha sido la perspectiva de mano de obra para la próxima campaña agrícola en la provincia. En este sentido UPA Huelva mantiene su posición de mantener e incluso ampliar la mano de obra de contratación en origen con Marruecos y complementarla con nuevas iniciativas de contratación en origen con otros países.

UPA Huelva celebra que la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno de España hiciera suya la petición de la organización de iniciar una experiencia piloto con Honduras que se materializará para la próxima campaña. No obstante, es intención de UPA Huelva que estas iniciativas no queden ahí, sino que se vean ampliadas con nuevas experiencias con otros países no con la intención de eliminar las ya existentes, sino de complementarlas.

Dentro del tema de la mano de obra se ha hecho especial mención a la problemática que muchos empresarios/as de los frutos de rojos han sufrido desde hace varias campañas, por la que son víctimas del falseamiento de papeles de permiso de residencia y trabajo por parte de grupos organizados. La estafa consiste en que determinados trabajadores/as usurpan la identidad de otros compatriotas para entrar a trabajar en las empresas sin la connivencia del empresario/a. Esto provoca que, ante una inspección, el empresario/a queda como cómplice de la situación y se le sanciona cuando es una víctima del engaño.

En el seno del comité se ha acordado que UPA Huelva ponga a disposición de sus afiliados/as su gabinete jurídico y técnico para comprobar, verificar y asesorarles para evitar cualquier posible contratación irregular a través de este tipo de procedimientos y ponerlo en conocimiento de las fuerzas del orden público como no puede ser de otra manera.

Según datos contrastados, los empresarios/as de la campaña de frutos rojos dan alojamiento gratuito a más de 60.000 trabajadores/as. Constatando este hecho, existe otra realidad separada en la provincia que es la de los asentamientos, cuya solución pasa por la construcción de albergues de transición por un período de tres días para búsqueda de trabajo y para la campaña para trabajadores/as. UPA Huelva entiende que estos albergues deben estar financiados con fondos europeos y con fondos por todas las autoridades competentes en la materia (nacional, autonómica y local).

También el comité de UPA Huelva reitera la petición a la Ministra de Trabajo de la reunión que ya se solicitó hace un mes para pasarle un informe elaborado por UPA Huelva para que conozca la realidad de la campaña agrícola de la provincia de Huelva.

También dentro del apartado de mano de obra se han tratado las campañas de desprestigio que el empresariado de la provincia viene sufriendo desde hace varias campañas. Esto viene ocurriendo tanto en materia de la protección de los derechos de los trabajadores/as como por ejemplo en el tema de la vinculación que en algunos casos se ha hecho de la ganadería como parte responsable del cambio climático (cuando ese no es el modelo de la ganadería onubense).

UPA Huelva mantiene su compromiso de continuar con su mensaje de trasladar a la sociedad la honradez del sector en su mayoría y de defender las explotaciones ganaderas onubenses como modelo de ganadería sostenible y de fijación de población al territorio.

Otro de los temas destacados de la reunión ha sido la temática de recursos hídricos. La demanda de agua está cada vez más condicionada a la necesidad de que la provincia de Huelva cuente con las infraestructuras necesarias para el abastecimiento de agua para todos los sectores, entre ellos el sector agrario. En este sentido UPA Huelva mantiene su apoyo y participación en la Plataforma por el Túnel de San Silvestre y demanda la puesta en marcha ya de las obras para realizar este proyecto.

También se ha informado al comité de los problemas que las restricciones del agua para uso agrícola están produciéndose en la provincia y las estrategias que se están siguiendo, constatándose en el seno del comité que el acceso al agua por la agricultura y la ganadería de la provincia va a cobrar cada vez más relevancia.

Como tema relevante final, la lucha por unos precios justos para la agricultura y la ganadería ha sido un tema trascendental en la celebración de este comité. Se ha destacado la labor que UPA Huelva viene realizando desde el año 2016 por unos precios justos para los productos agrícolas y ganaderos y la necesidad de mantener esta lucha, por lo que va a seguir siendo unos de los principales caballos de batalla de la organización.

Dentro de este apartado se ha acordado también estudiar formulas de fomento de canales de comercialización destinado a fomentar la venta directa de pequeños agricultores y ganaderos como es el caso de la venta directa por los ganaderos/as de la sierra de Huelva tanto en producción convencional como ecológica.

Con la celebración tanto de la ejecutiva y del comité provincial, UPA Huelva afianza sus líneas estratégicas de acción que ya se fijaron en su IV congreso federal celebrado en septiembre de 2020 y da continuidad a su apuesta de defensa de los agricultores/as y ganaderos/as tanto con su participación pública como a pie de campo.