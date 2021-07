El nuevo técnico del Recreativo se mete en su primer charco

El doble descenso del Recreativo de Huelva a la Tercera RFEF, apenas una categoría por encima del fútbol aficionado, suponía para muchos seguidores albiazules la oportunidad para poblar el primer plantel con jugadores onubenses y canteranos. Pero, no sólo no ha sido así, si no que se han marchado o se van a marchar las principales promesas de la cantera recreativista, casos de Pablo González, Adrián Moyano, David Alfonso, Fran López y Álvaro Vázquez.

Las críticas hacia la política deportiva no han tardado en llegar. Y las declaraciones de hoy de Alberto Gallego no van a hacer otra cosa que avivar el fuego de la polémica. “No podemos exigir cantera y ascenso“, ha señalado el nuevo entrenador del Recre, antes de recordar que “estamos trabajando con siete canteranos, algunos de los cuales estarán a caballo entre el filial y el primer equipo. Este es un proyecto nuevo con una exigencia inmediata y el trabajo de cantera no se hace en un año“, insiste.

Críticas a Pablo González

En este contexto, el técnico del Decano se ha mostrado muy crítico con Pablo González, porque “es un futbolista al que el club le ofreció quedarse y prefirió irse. Al final, el que se va, es porque quiere. Y él tiene que asumir que se ha querido ir del Recreativo. Y debería escribir eso“, apostilla refiriéndose a los mensajes del delantero sevillano en las redes sociales.

El futuro de Víctor Barroso

Respecto al futuro de Víctor Barroso, que tiene contrato en vigor pero no entra en los planes de Dani Alejo, el ‘mister’ explica que “la información que tengo del club es que va a hacer la pretemporada y que es uno más. Y eso es lo que le he transmitido al jugador“, que permanecerá unas dos semanas de baja tras sufrir una lesión en el pie izquierdo.

El amistoso de mañana contra el Betis Deportivo

Respecto al amistoso de mañana contra el Betis Deportivo, Gallego admite que “es una prueba un poco temprana” y que el principal objetivo del mismo es “que no haya contratiempos“. Y advierte que el riesgo de lesiones “es alto por tratarse del primer partido, por tener enfrente a un rival muy exigente y por las ganas que tienen los chicos de demostrar cosas que no tocan en estos momentos“.