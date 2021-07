Manolo Mantero lleva los efectos visuales del cine a Valverde del Camino

El supervisor de efectos visuales para cine y publicidad, Manuel Mantero, ha dado hoy una clase maestra de su profesión en el teatro Puerta del Andévalo de Valverde del Camino. A la clase han asistido unos 40 alumnos relacionados con la fotografía, el arte, la publicidad, así como futuros estudiantes de imagen y sonido.

La clase magistral ha empezado con la proyección del tráiler de ‘Dune’, la nueva superproducción de Warner Bros y Legendary que se estrenará en los cines españoles el próximo 17 de septiembre y en la que ha trabajado el valverdeño Manuel Mantero, supervisor de efectos visuales.

Manolo Mantero ha aprovechado la visita a su pueblo para hablar a unos 40 alumnos de una profesión, la de efectos visuales generados por ordenador -que no hay que confundir con los efectos especiales- que ha multiplicado su demanda desde que comenzaran a usarse en Toy Story hace ya 26 años.

Mantero ha señalado que con las plataformas en streaming, como Netflix, HBO, Filmin, Amazon Prime, etcétera, “se han multiplicado las producciones que requieren efectos visuales generados por ordenador y que en estos momentos hay dificultad para encontrar profesionales de este ramo para la post producción de películas”.

Manuel Mantero ha trabajado en proyectos de renombre como ‘X-Men: Apocalypse’, de Bryan Singe; ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ de Warner Bros, Alien: Covenant`, de Ridley Scott’s. Su trabajo cinematográfico se ha centrado en las criaturas y el trabajo de personajes con técnicas foto realistas.

Recientemente, Manolo Mantero ha terminado de trabajar, además de en Dune, en ‘Death on the Nile’, de Kenneth Branagh. Antes de esto, se desempeñó como supervisor de efectos visuales en ‘Rim of the World’ de Netflix y en Sony Pictures, ‘Men in Black: International’.