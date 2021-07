Miguel Verdejo: “la expresión plástica ocupa un papel muy importante en mi vida”

P. – ¿Desde cuando te dedicas a esta actividad?

R.-Puede resultar tópico pero he dibujado desde que tengo uso de razón, al menos así me recuerdo.

Aún anda por casa de mis padres un diploma que obtuve con cuatro años en un certamen de pintura que organizaba por aquel entonces la Diputación Provincial.

Intentaba reflejar todo lo que veía con mis lápices, hasta un dibujo del golpe de estado de Tejero hice. No tenía ni idea de lo que aquello significaba pero tanto me impactó que me dio por representarlo en un dibujo mientras mi padre lo veía en las noticias.

A día de hoy la expresión plástica sigue ocupando como es lógico un papel muy importante en mi vida, me sirve para despejarme de las tareas cotidianas y para plantearme nuevos objetivos y retos.

Parafraseando a Juan Moneo , “El Torta”, un genio al que siempre he admirado “el arte debe ser libre, sin dinero” y en cierto modo así lo entiendo.

Por suerte nunca he tenido la necesidad ni el interés en vender mis trabajos… y hago lo que me apetece sin mayor motivación que disfrutar haciéndolo y seguir aprendiendo a través de la práctica . Si a alguien le interesa magnífico, pero no es esa la motivación que me guía.

P. – ¿Cuáles son tus temas pictóricos que más te han marcado?

R. – Desde siempre he sentido especial atracción por el Arte Sacro o Religioso y es por ello la temática que más he cultivado.

Me ha gustado especialmente representar mediante dibujos a lápiz o carbón imágenes religiosas de mi devoción o que me han llamado la atención por algún motivo.

También he hecho alguna incursión, con todo el respeto del mundo, en la escultura a través del modelado en barro. Debo agradecer a mi buen amigo Javier Sierra que en su día me dio nociones básicas de modelado para partir de una base y no ir a lo loco.

También a otros muchos buenos amigos, imagineros de profesión y magníficos artistas como Martin Nieto, Miguel Ángel Valverde, Jose Miguel Sanchez, Martin Lagares, Marco Antonio Humanes, Jose Luis Delgado, Juan Luis Aquino, Alfonso Castellano Tamarit, Mario Moya y Sergio Sánchez que siempre están prestos a echarme un cable cuando les pido consejo en lo que a modelado y escultura se refiere.

A día de hoy, como ya he referido con anterioridad intento abrirme a otras temáticas y técnica, algo necesario para no encasillarme y seguir aprendiendo.