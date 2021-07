Por Huelva reclama al Ayuntamiento más compromiso con la ciudad

El presidente de Por Huelva (XH), Joaquín de la Torre reclama “más compromiso con Huelva, y menos política de salón” tras haber tenido conocimiento del último informe de urbanismo, que no dictamina incompatible el proyecto de Fertiberia para las balsas de Fosfoyesos, y de que se va a aprobar el Estudio de Detalle para construir el cabezo de Mundaka.

Para De la Torre, “tras revisar la documentación que hemos podido constatar que tanto el Ayuntamiento de la Capital, como la Junta de Andalucía, lo que hacen es trasladar las responsabilidades de la Junta al Ayuntamiento, de este a la Junta y de ambos al gobierno de España, buscando responsabilizar a las administraciones que no gobiernan sus partidos como la causa de no solucionar los problemas de la capital”.

El presidente de XH ha detallado que “en el caso de los Fosfoyesos el Ayuntamiento indica que no hay incompatibilidad del proyecto porque no es un proyecto urbanístico, y se queda tan ancho explicando que en la Declaración de Impacto Ambiental de la Junta de Andalucía, que también se aprueba condicionada al informe de urbanismo del Ayuntamiento, se hace referencia hay que no hay informes de Salud del Centro de Estudios Nuclear sobre la posible radioactividad sobre los Fosfoyesos y el proyectode restauración aprobado, o que hay dudas sobre los apilamientos y el impacto geológico. Un disparate señalándose unos a otros para no asumir sus responsabilidades y luchar por nuestra ciudad, ya que estas decisiones hipotecarán el futuro de nuestros hijos“.

Con respecto al cabezo de Mundaka, el presidente de XH, se ha sorprendido de que ” vayan a tirar para adelante después de aprobar el proyecto que arrasará con el cabezo de la Joya, o las innumerables alegaciones que se han presentado contra el proyecto de Mundaka, de las que por cierto, no nos informarán de las mismas porque la transparencia en este gobierno local brilla por su ausencia“, y que según ha podido leer en el informe, “falta información clara y concisa sobre el grado de protección del cabezo de Mondaca, y lo único que argumentan es echar la culpa a otras administraciones“.

Finalmente el presidente de XH ha querido dejar claro que “esta falta de compromiso por priorizar los intereses de los ciudadanos a los que se representan, y seguir señalando al otro, como culpable pero sin hacer nada, es lo que ha provocado que nos hayamos decidido presentarnos a las próximas elecciones andaluzas y a las generales, porque nadie hace nada por la provincia de Huelva, este gobernando o en la oposición, nadie se compromete a dejar a un lado sus intereses partidistas priorizando el interés general, y esta situación tiene que acabar.”