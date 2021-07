Álvaro Robles: “Esto es una gozada, se nota que es el evento más especial que existe”

Los Juegos Olímpicos de Tokio ya hablan onubense. La bandera de Huelva ondea metafóricamente en la Villa Olímpica gracias a la presencia de Álvaro Robles. Nuestro palista ha pasado su primera noche en la instalación y aún no da crédito al ambiente que se respira en la capital japonesa a pocos días del inicio del acontecimiento deportivo más importante del mundo.

“En cuanto me he despertado, he dado una vuelta con mi entrenador y he empezado a saborearlo todo. Hemos estado viendo cómo hacer los procedimientos diarios, cómo hacer los test de saliva todos los días, tomarnos la temperatura y demás. Y por la tarde hemos podido entrenar y ha sido una gozada, se nota que es el evento más especial que hay“, explica en declaraciones a Marca.

Esperando rival

Robles, que conocerá mañana miércoles a su primer rival en los Juegos, debutará el sábado, un día después de la ceremonia inaugural, disputando la primera ronda del torneo de tenis de mesa en la modalidad de individual masculino. En su condición de número 63 del ránking mundial está muy lejos de los aspirantes a medalla.