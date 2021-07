Juan Manuel Muñoz: “Los políticos de Huelva no son reivindicativos y no dan un puñetazo en la mesa”

P. – ¿Qué te parece la labor de los políticos en general ante la crisis sanitaria y económica?

R. – Aquí voy a ser muy breve: Pésima. El político sigue con la asquerosa e intolerable costumbre de llegar al poder para situarse y lucrarse, y al ciudadano, una vez que vota, que le vayan dando.

P. – ¿Y qué recuerdos guardas de tu niñez?

R. – Los mejores. Unos padres maravillosos que se dejaron la piel por sacar adelante a sus cuatro hijos. Un entorno familiar y de amistades insuperables, donde se pusieron los cimientos para ser una buena persona, al menos eso he intentado e intento cada día, para lo cual es fundamental no fastidiar al prójimo.

P. – Juanma hemos llegado al final, pero si quieres agregar algo más, hazlo.

R. – Sólo agradecerte que vuelva a contactar con la gente de Huelva a través de este medio.

Me apetece muchísimo hacer una lista, que sería enorme, de la gente que me puso en órbita en la sociedad onubense y me hizo feliz profesional y personalmente, pero como no quiero olvidarme de ninguna de las personas maravillosas con las que me crucé en mis diez años como onubense, lo dejo aquí. Gracias José Luis por esta ventana que me has abierto a los cientos de seguidores a los que siempre has sabido tener a tu lado.