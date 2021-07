Mara Barros: “Trabajar con Joaquín Sabina es, literalmente, un sueño hecho realidad”

Hoy nos llega como invitada a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia una de las artistas más completas de esta tierra. Me estoy refiriendo a Mara Barros Ferradanes, quien tiene una larga carrera dentro del mundo de la música, con dos discos en solitario, “Por motivos personales” y “Dímelo tú”, donde tiene un dueto con Pancho Céspedes y Paolo Vallisi.

Ha hecho los coros en discos de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Igualmente ha realizado giras nacionales e internacionales tanto a nivel individual como con artistas de la talla de Joaquín Sabina, Camilo Sesto, Joan Manuel Serrat y David Barrull.

Mara también ha tocado el teatro con obras como “Entre divas” de creación propia, compartiendo escenario con Roser y también “La Cena” con Eli Navarro.

Los musicales también saben de la categoría artistas de Mara, habiendo formado parte de “La fuerza del destino”, “Rockpunzel”, “Enamorados anónimos” y “Hoy no me puedo levantar” actuando de protagonista en el papel de María y el secundario de Ana.

Ha realizados cortometrajes como “Regalo de Navidad”, “Vecinas”, “Naranjas”, “Mitades Vacías”, “A oscuras” y “Algo extraño”.

Participó en el concurso televisivo “Popstar” siendo una de las finalistas.

He de reseñar igualmente que nuestra invitada de hoy se estuvo formando en danza en la academia de Matilde Coral, en Triana, como asimismo en danza contemporánea con Belén Maya. Cursos intensivos de flamenco con Manolo Marín y Antonio Canales y de canto con Marisa Gómez.

Podríamos seguir contando cosas del currículum de Mara, pero creo que con esta presentación es suficiente, pero claro, a la niña de Pepe Barros y Lili Ferradanes la conozco desde pequeñita y tengo que decir que todo lo conseguido es fruto de su trabajo, constancia, preparación y desde luego de ese talento innato que lleva dentro.

Mara es persona cordial, simpática, risueña, con alto sentido de la amistad, trabajadora, optimista por naturaleza, más de Huelva que un choco, don de gentes, intuitiva, una voz progiosa y desde luego muy buena gente.

Cuando me pongo en contacto con ella para echar un ratito de charla, como no podía ser de otra manera acepta del tirón, aunque quedamos emplazados para días más tarde y cuando nos ponemos manos a la obra con el gracejo que le caracteriza, lo pasé de lo más entretenido. Empezamos de esta manera:

P: ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R: He pasado por distintas etapas. Al principio, como todos, no le di importancia, pensaba que esto sería una “gripe mala”. Después, cuando declararon el estado de alarma, respiré y me resigné, asumí que nos tocaba vivir un encierro e intenté aprovechar todas las horas que sabía que iba a tener por delante. También asumí la falta de trabajo, de ingresos y de carretera. Cuando peor lo llevé, sinceramente, fue a principios de 2021, tenía muchas esperanzas puestas en el nuevo año y cuando vi que la cosa no solo no mejoraba, sino que empeoraba con nuevas olas y demás, me vine abajo. Afortunadamente ya tenemos la vacuna y la actividad laboral empieza a parecerse a la de antes. P: ¿Crees que habrá más olas de contagio? R: Cuando me propusiste hacer esta entrevista aún los jóvenes no se habían ido de fin de curso a Mallorca, ni se hacían botellones en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, etc; ni se había aprobado la liberación de la mascarilla al aire libre. Ya vamos por la 5ª ola así que, sí, evidentemente nos quedaba una nueva ola por llegar y aquí está. Habría respondido que sí basándome en la falta de empatía, de conciencia y de civismo de gran parte de la población. No sólo de los jóvenes. Yo nunca me enfrenté a esta pandemia desde la histeria pero sí he sido muy precavida y sensata, que es lo único que pido a los demás.

P: ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, el mundo de la música? R: Hombre, cuando acabemos con este maldito bicho, lo que espero es que no cambie nada, en comparación a cómo estábamos antes de la pandemia. De hecho, mi deseo es volver a ver los estadios llenos de público sin mascarillas ni distancias de seguridad mientras acompaño al mejor artista que ha dado este país en una de sus giras. Pero sé que aún queda mucho para ello. Mientras tanto nos vamos adaptando a las restricciones y normativas, limitando aforos, rebajando cachés, viendo sufrir las agendas… Nuestro sector ha sido uno de los más perjudicados de esta pandemia, eso no hay quien lo discuta. Respecto al ser humano, tampoco creo que cambie demasiado. Al principio, cuando el mundo era optimista y esperanzador, se decía que esto iba a hacernos cambiar a todos. No estoy de acuerdo. Está claro que las situaciones extremas hacen sacar lo mejor del ser humano pero en ocasiones, muchas ocasiones, también lo peor. Y así ha sido. ¡¡No hay ni un día que no me cabree viendo el telediario!!

P: ¿Has pasado miedo en algún momento? R: Ya te he dicho en la primera pregunta que he pasado por varios estados de ánimo durante esta pandemia y, sí, el miedo también está entre las sensaciones sufridas o experimentadas durante este tiempo. He pasado miedo al no poder ayudar a amigos que se han contagiado y al ver cómo morían sus familiares, miedo por mis padres, por mi hermano y mi pareja, miedo al ver cómo mis ahorros iban menguando y seguía sin poder trabajar, miedo al ver cómo han desahuciado a compañeros… El punto de inflexión llegó cuando mi chico y yo vimos salir un ataúd del edificio de enfrente, muy al principio, sería Abril o Mayo de 2020. Nos afectó mucho, supimos que iba en serio, fue una bofetada de realidad muy dolorosa. P: ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué estás haciendo ahora? R: ¡Eso! ¡¡Hablemos de algo positivo!! Pues ahora mismo, por fin, hemos podido retomar la agenda de NOCHE SABINERA, que es un proyecto que básicamente consiste en seguir de gira cuando Sabina termina la gira… ¡¡Jajajaja!! Somos la banda que normalmente le acompaña en sus conciertos y es un espectáculo que tiene mucho éxito porque parte del show consiste en que el público se suba a cantar canciones de Sabina acompañados por la banda de Sabina. La gente se divierte mucho y eso es lo que más falta hace ahora mismo, diversión. Además en Noviembre de 2020, en plena pandemia, mi compañera Roser y yo montamos un espectáculo teatral llamado “ENTRE DIVAS” en el que hacemos un recorrido por todas las grandes divas que ha dado este país, en el que mezclamos humor y música a partes iguales. Estuvimos en el Teatro Soho de Madrid de Noviembre 2020 a Febrero de 2021 y ahora estamos llevándolo a todas las ciudades que podemos. Ojalá aterricemos en Huelva pronto… Y todo eso lo compagino con mi trabajo de instagramer, conciertos en solitario que empiezan a salir de nuevo y con planear que en un futuro, no muy lejano, grabaré algo nuevo. P: ¿Por qué crees que Huelva no despega de una vez? R: Me he hecho esa misma pregunta tantas veces… ¡Una ciudad con tantísimas posibilidades! Con sierra, costa, gastronomía, clima, humor, amor…. Cuna de grandes artistas, actores, cantantes, músicos, bailarines, autores, poetas, directores, toreros, chefs, modelos, historiadores, científicos, médicos, etc… Con el paso de los años he llegado a una conclusión: El peor enemigo de Huelva es el choquero. Creo que no valoramos correctamente lo que tenemos y que, además, se toman muy malas decisiones políticas que afectan al patrimonio de nuestra ciudad y a todos los onubenses. Yo, y muchas personas como yo, hemos tenido que formarnos fuera de nuestra ciudad natal, sin ayudas ni becas, y hemos tenido que mudarnos y alejarnos de tanta belleza y de nuestras familias por la falta de posibilidades para poder desarrollar nuestra carrera en nuestra tierra.

P: ¿Eres feliz con tu trabajo y es lo que querías ser de niña? R: Bueno, ¡cuando era muy muy niña decía que quería ser médico! Jajajaja Pero me duró poco… Con 6 años mi santa madre, La Lili, me apuntó a clases de ballet. Y de ahí a clases de folclore onubense (que existe y es muy rico y muy muy muy interesante). Y de ahí empecé a estudiar la carrera de danza española (examinándome en Sevilla, porque en Huelva no hay conservatorio de danza), así que de joven lo que quería era ser bailarina. A los 9 años ya cantaba en la Coral Santa María de la Rábida, dirigida por Antonio Ángel Ligero, a quien debo tanto; pero nunca me imaginé cantando en solitario. La vida me llevó por donde quiso y a los 18 descubrí que lo mío era cantar. A partir de ahí empecé a grabar maquetas con mi padre, Pepito Barros, y de ahí hasta aquí, pasando por un montón de cosas!! Jajajaja!! Así que sí, cuando te formas y te esfuerzas tanto, cuando continúas la lucha por encontrar el hueco que sabes que te pertenece y no tiras nunca la toalla, es porque eso forma parte de ti, no puedes hacer otra cosa. Sí, subirme al escenario me hace inmensamente feliz. P: ¿Qué han significado en tu carrera artística tanto tu padre como Joaquín Sabina? R: Pues me preguntas por dos pilares fundamentales en mi carrera y en mi vida.

Es evidente que la educación musical que mi padre nos dio desde pequeños a mi hermano y a mí, ha sido fundamental y muy importante para ambos. Tengo tantos y tan buenos recuerdos de ese “cuarto de la música”… Cuando empecé a cantar, mi padre me acompañó en cada maqueta, en cada viaje a Madrid para reunirnos con los sellos, en cada casting y cada concierto en Huelva. Su experiencia previa en esta profesión y sus consejos han sido fundamentales. Pero déjame mencionar que el apoyo de mis padres, el de ambos, ha hecho posible que me dedique a esto. Siempre se habla de mi padre, por lógica, porque hemos compartido profesión, pero yo empecé mis primeros pasos en el mundo del espectáculo gracias a mi madre y sin su apoyo y su sacrificio no habría podido hacer nada de nada. Además mira qué mezcla tan maravillosa: Mi madre fan de Marifé de Triana y mi padre coleccionista de The Beatles. Soy una folclórica rockera! Así que soy una afortunada por los padres que me tocaron, la verdad.

En cuanto a Joaquín… Él ya cambió mi mundo mucho antes de conocerle personalmente. Me enamoró a los 16 años con la canción “Jugar por jugar” y a partir de ahí me enganché. Trabajar con él es, literalmente, un sueño hecho realidad. Aún me sigo emocionando hasta el llanto en cada concierto y ni te imaginas cuánto aprendo con él, encima y debajo del escenario. Es generoso y accesible, es un maestro (aunque odia que se lo digan) y para mí es increíble formar parte, en parte, de su historia. Me ha abierto las puertas de un montón de países y me ha hecho sentir,la cantante más afortunada de este país. Le debo muchísimo.

P: ¿Cuáles son tus mejores y peores momentos de tu vida profesional? R: Hay muchos muy buenos… Cada paso en mi carrera implica una evolución y, por lo tanto, uno o varios buenos recuerdos. Mi etapa en las orquestas Paraíso Show y Ciudad de Huelva, la Coral Santa María, Popstars, mi primer disco, grabar con Francisco Céspedes , viajar a la Toscana a grabar con Paolo Vallesi, Hoy No Me Puedo Levantar, Enamorados Anónimos, Serrat, Sabina, Camilo Sesto, mi segundo disco, la cantidad de compañeros con los que he trabajado, los países que he visitado…. No puedo elegir un solo buen recuerdo. ¿Lo peor? Las decepciones personales y profesionales. Sufro muchas y a menudo, es difícil lidiar con eso. P: ¿Se están cumpliendo los objetivos profesionales que te habías marcado? R: Tendría que decir que sí porque siempre soñé con ser la corista de Joaquín Sabina y lo soy. Me siento muy muy muy afortunada. Pero también confieso que en solitario me habría gustado llegar a más corazones, a más oídos y más hogares. No puedo quejarme porque soy muy consciente de la complejidad de esta profesión y de que, desgraciadamente, no siempre depende exclusivamente de talento y constancia. Hay muchos otros factores que influyen y eso, a veces, es frustrante. Así que valoro mucho lo conseguido y no me quejo, pero soy inconformista y siempre aspiraré a más. P: ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez? R: Puf…. Mi abuela pintándose los ojos frente al espejo del baño, mi madre cosiendo de madrugada un traje de “gitana”, sus cafés y sus ceniceros, sus anécdotas de “la planta verde” de Nuevas Galerías, su risa y su valentía, mi abuelo y sus refranes, mi viaje a Japón con mi mejor amiga con 11 años, que llamasen a mi madre desde el colegio para decirle que “la niña canta muy bien” con sólo 4 añitos, el cuarto de la música, los domingos en el campo con mi padre, la casa rota y el árbol caído, John Lennon y Lola Flores, el espigón con mi Tía Encarni, los juegos con mi prima Noe…

R: ¿Echas de menos Huelva? ¿Crees que se te valora como realmente mereces es esta tierra? R: Mi abuelo, que era un gran amante de los refranes, siempre me decía que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde… Claro que echo de menos mi tierra, el mar, la sierra, las coquinas, las gambas, el jamón, las fresas, el clima, los precios, que todo esté cerca, la gente, el humor, dar los buenos días a tu vecino aunque no le conozcas y, sobre todo, y por encima de todo, echo de menos a mi familia y mis amigos. En cuanto a lo otro no sería justo generalizar porque hay muchos onubenses que apoyan mi carrera desde incluso antes de entrar en Popstars pero, recurriendo de nuevo a mi abuelo y sus refranes, te contestaré así: “Nadie es profeta en su tierra” Y añado: Y mucho menos siendo mujer. P: ¿Cuáles son o han sido tus referentes dentro de la música? R: Además de los citados anteriormente, The Beatles, Marifé, Lola y Sabina, tuve la suerte de tener una tienda de discos como negocio familiar y, por lo tanto, acceso a todo tipo de música, así que he podido enriquecerme y eso ha permitido que me influyan géneros muy distintos: Camarón, Kiko Veneno, Raimundo Amador, Lole y Manuel, Alejandro Sanz, Serrat, Jorge Drexler, Pablo Milanés, Los Rodriguez, Calamaro, Fito Páez, Ana Belén, Antílopez, Rozalén, El Kanka, Luz Casal, María Jiménez, Rocío Dúrcal… MUCHOS! P: ¿En qué género te sientes más a gusto cantando? R: Una cosa es lo que más me gusta y otra lo que creo que mejor se me da. ¡Lo que más me gusta es lo dramático! ! Jajajaja!! ¡Llevo una Drama Queen dentro! Todo lo que sea copla, tango, ranchera, balada…. Todo lo que implique CONTAR más que CANTAR, me emociona profundamente y es lo que más disfruto cantando. por eso siempre meto uno o más géneros de los mencionados en mis conciertos. Pero si tuviera que decir qué canto, siempre respondo: “Pop, con cierto toque andaluz”. El pop es un género que abarca mucho y que se presta a arreglos muy dispares, creo que es la definición más acertada.