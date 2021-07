El sueño de la niñez del fichaje más sorprendente del Recre

Es el fichaje más sorprendente del Recreativo de Huelva en el presente verano. Por ser el único futbolista que ha recalado en el Nuevo Colombino procedente de una categoría inferior a la Tercera RFEF. De hecho, cuando su nombre apareció en el entorno albiazul, se le vinculó al filial y no al primer plantel. Ahora, Pedro Pata tiene por delante el reto de su vida. Y es perfectamente consciente de ello.

“Soy conocedor de la responsabilidad, la exigencia y el sacrificio necesario para ponerse esta camiseta cada día y representar al Decano del Fútbol Español. Sólo tengo en mi cabeza, trabajar para demostrar a este club que estoy a la altura de la oportunidad“, ha escrito el extremo natural de Punta Umbría en sus redes sociales.

Un sueño de su niñez

Porque el jugador procedente del Bollullos CF y ex-canterano del Recre, está cumpliendo un sueño de su niñez. “Desde que llegué a este club siendo un niño, soñé con que este momento llegaría. Hoy tengo la oportunidad de cumplir uno de esos sueños que siempre estuvieron en mi, vestir la camiseta del primer equipo“, detalla.

Caminos más o menos acertadas

Pata no sólo conoció los escalafones inferiores del Decano, también pasó por las canteras del Betis, Sevilla y Granada. Pero siempre con un ojo puesto en el Nuevo Colombino. “He crecido aquí, pese a tomar caminos distintos en alguna ocasión más o menos acertados, siempre he mostrado mi pasión por estos colores desde la distancia“. Ahora podrá hacerlo en el propio Recre.