Cruz: “Este informe no entra a valorar la idoneidad del proyecto en cuanto a aspectos de salud para las personas y seguridad”

El Ayuntamiento de Huelva, a través de los Servicios Técnicos del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, ha emitido el informe de compatibilidad urbanística del Proyecto Constructivo de Clausura de las balsas de fosfoyesos de Fertiberia, solicitado por la Junta de Andalucía y la propia empresa, en el marco del procedimiento administrativo de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). En dicho informe, en el que sólo entran en valoración cuestiones urbanísticas, se pone de manifiesto la no incompatibilidad del proyecto con la ordenación urbanística vigente.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha insistido en el aspecto “estrictamente urbanístico de este informe, que no entra a valorar otros aspectos que por su competencia y especialización técnica y científica, requieren el pronunciamiento expreso de otras administraciones y organismos”. Es decir, “en este informe no se entra a valorar la idoneidad del proyecto en cuanto a aspectos de salud para las personas, seguridad o cuestiones medioambientales. Es un informe que se centra exclusivamente en la compatibilidad urbanística y territorial del proyecto y no sobre otros ámbitos que escapan de la competencia municipal”.

Este informe se ha llevado a cabo sobre la base de instrumentos de planificación territorial y urbanísticas, aprobados definitivamente y vigentes a la fecha de emisión, como es el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, aprobada en 1999; y el Documento de Adaptación Parcial del PGOU a la ley 7/2002 de Ordenación urbanística de Andalucía, aprobado en 2011.

“El Consistorio ha emitido dicho informe cumpliendo con la normativa estatal y autonómica, en estos casos”, ha apuntado el primer edil, a lo que ha añadido que “el procedimiento sigue su curso y deberá obtener escrupulosamente todos los informes y permisos oportunos. Se trata de una actuación imprescindible, muy necesaria y esperada en la ciudad que, cuenta con toda nuestra dedicación y empeño para que se haga con las máximas garantías para la salud y bienestar de las personas y el entorno”.