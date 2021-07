Javier Perianes: “Las obras de Chopin siempre han sido una constante en mi trayectoria”

Es difícil narrar con palabras los sentimientos que evoca escuchar a los grandes clásicos de Chopin, más aun cuando estas notas musicales llevan los matices, la fuerza y el genio interpretativo de Javier Perianes, uno de los pianistas más afamados y reconocidos del mundo.

Este es el regalo con el que el músico nervense, Premio Nacional de Música 2012, nos deleita en su última incursión discográfica en la que rescata las mejores partituras de Fréderic Chopín para elevarlas al Olimpo de las artes.

El disco, editado por el sello harmonía mundi, es poesía pura para todos los amantes de la música clásica y caviar para todo aquel que se deja seducir por el potencial melódico y tímbrico del piano. Sin embargo, todo aquel profano que se acerque hasta él podrá disfrutar por igual de sus sonidos, entendiendo el porqué dos siglos después las obras de Chopin siguen igual de vigentes cuando Perianes está tras el piano.

He leído declaraciones suyas en las que afirmaba que desde pequeño había tenido contacto con el genio polaco. ¿Quién le puso en el camino para amar sus partituras?

Las obras de Chopin siempre han sido una constante en mi trayectoria y desde muy joven he sentido un vínculo muy especial con su música. Desde sus Estudios, Valses, Preludios, Nocturnos, Baladas y ahora con las Sonatas Nos. 2 y 3 pasando por sus conciertos para piano y orquesta. Todos y cada uno de mis profesores han considerado que Chopin era una especie de parada obligatoria en mi formación y he disfrutado y disfruto enormemente del genio del compositor polaco.

¿Cuándo lo presentará en Huelva?

El CD saldrá en todo el mundo en la misma fecha, el 9 de julio. La presentación del mismo tuvo lugar en Madrid, en la Fundación Telefónica el pasado 16 de junio en una conversación con el musicólogo Luis Gago, una charla que se puede ver aún en la propia página de la Fundación Telefónica. No está prevista ninguna otra presentación como tal sino ya la propia salida al mercado de este proyecto Chopin.

Dicen que le gusta estudiar con minuciosidad las partituras. ¿Cómo es el proceso de trabajo de un pianista profesional de su nivel?

Entiendo que parecido o igual que cualquiera de mis colegas músicos y pianistas. No hay mucho misterio, trabajo concienzudo, conocimiento de la obra, compositor, estilo, así como resolver las complejidades a nivel mecánico y técnico que cada obra y que el compositor nos pueda presentar sin olvidar que lo más importante es intentar que después de todo ese proceso de trabajo minucioso suene con la misma frescura que la primera vez que te aproximaste a la obra.

Recientemente ha recibido la Medalla de Oro del Festival Internacional de Música y danza de Granada. ¿Qué supone para usted este nuevo reconocimiento?

Una ocasión perfecta para mirar hacia atrás y dar gracias por todas las oportunidades que he podido disfrutar en un festival de la importancia y de la relevancia que tiene el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Hace ya más de 20 años desde mi primera actuación allí y durante todos estos años he sentido siempre una conexión muy especial con la ciudad de la Alhambra y su público. Estoy tremendamente agradecido e ilusionado con esta distinción.

Ha trabajado con los mejores maestros contemporáneos de la música y tocado con las mejores orquestas y filarmónicas del mudo ¿Qué nuevas metas le quedan por conquistar a alguien que ya ha obtenido los mayores reconocimientos de crítica y público?

Queda mucho por hacer, cada nuevo proyecto es un nuevo estímulo para seguir manteniendo la curiosidad tanto por abordar nuevo repertorio como por conocer a nuevos músicos con los que colaborar. También volver a trabajar con colegas con los que he trabajado previamente supone un reencuentro maravilloso para afrontar otras obras y seguir aprendiendo de todas y cada una de las experiencias que están por llegar. No se ha llegado a ningún sitio, hay que disfrutar el camino.

¿Cómo conquistó la música y el piano al joven nervense?

Aquel primer contacto con el piano que se produjo gracias a mi tía Isabel en un hotel de Islantilla lo recuerdo de manera muy especial. Ese sonido tan “orquestal”, esos colores …… me impactaron profundamente. Después de aquel primer acercamiento he tenido la fortuna de contar con unos profesores maravillosos que hicieron que la Música se convirtiese en una manera de entender la vida.

La música clásica tiene una aire elitista que lo sitúa en las cotas más elevadas de la expresión artística pero que quizás lo aleja del común de los mortales. ¿Qué tipo de pedagogía se ha de hacer en las escuelas para llevar Beethoven, Mozart, Chopin a los oídos menos adiestrados?

Hay que olvidar ciertos prejuicios. Ese aire elitista es más una etiqueta que una realidad. Hay que perder el miedo y ese respeto del que habitualmente rodeamos a la música “clásica” y acercarnos de una manera más natural y orgánica, aproximarse sin ningún tipo de prejuicios y dejarse llevar y simplemente sentir y vivir la experiencia. Acercar de manera gradual y lógica a los jóvenes a la música.

No sólo ha sido profeta en su tierra sino que su formación reglada también la firmó en España. Tengo entendido que, hasta en eso, ha sido usted especial.

No me considero en absoluto especial, he tenido la fortuna como le decía con anterioridad de haber disfrutado de un elenco de profesores durante mi trayectoria extraordinarios. Estoy muy agradecido a todos y cada uno de ellos y también al sacrificio de mi familia para poder haber podido desarrollar esta preciosa vocación.

Si la hemeroteca no me falla la última vez que obsequió a Huelva con su talento fue en 2020 con un concierto a beneficio de los damnificados por la riada que asoló Nerva. ¿Cuándo volveremos a verle acariciar su piano en la capital?

No le falla la hemeroteca. Fue un concierto muy especial y a pesar de las restricciones de aforo lógicamente impuestas por la situación epidemiológica que estábamos padeciendo pudimos llevar a cabo el recital en la Casa Colón. En este momento no tengo planes inmediatos para volver a Huelva capital, donde siempre me siento como en casa y rodeado de amigos y familiares.

Sin embargo, el próximo día 18 de Julio sí tendré el privilegio de volver a Nerva, donde nací, junto a la Orquesta Joven de Andalucía y el Maestro Manuel Hernández Silva para interpretar juntos el Concierto No. 5 de Saint Saëns con ocasión del cambio de nombre del Teatro Victoria de Nerva. Será una ocasión muy especial, como todas las ocasiones en las que vuelvo a mi tierra.