David Macías: “Al Recreativo, desde el primero hasta el último, lo han dejado patas arriba”

Me hace mucha ilusión que se acerque por esta sección uno de los futbolistas que ha pasado por el Recreativo de Huelva con todo el arte del mundo. Líder y optimista por naturaleza, querido por sus compañeros, su mijita de locura, bendita locura la de mi invitado de hoy, David Macías, el único onubense que ascendió a todas las categorías menos a segunda B, que llegó a jugar dos liguillas sin tener suerte.

David es una bellísima persona, que bien se hubiese merecido haber tenido algunas oportunidades, pero de las de verdad, para triunfar en el mundo del fútbol, pero así es este deporte, donde triunfan algunos y otros se quedan en el camino sin poder demostrar su potencial.

diariodehuelva.es y este es el resultado: Hace unos días me pasé por el mercado del Carmen de nuestra capital donde David regenta un puesto de pescado y allí tuve la oportunidad de charlar un ratito con David para que contara sus impresiones a los lectores dey este es el resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Una situación muy complicada. Nunca imaginé vivir algo parecido y cuesta mucho asimilar lo que está ocurriendo. Por desgracia nos ha dejado mucha gente por esta pandemia de la cual nos está costando salir. Y mucha gente económicamente están con mucha precariedad.

¿Crees que durará mucho esta pesadilla de pandemia?

Depende de las vacunas y su efectividad a largo plazo y sobre todo la responsabilidad de cada persona en cumplir las normas y las medidas Covid-19. No podemos relajarnos ahora que “parece” que lo estamos consiguiendo.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

El mundo del fútbol cambiará poco, eso sí, con más normas, más obligaciones y protocolos. Tardará poco en volver a la misma rutina. También hay que tener en cuenta el nivel económico de la sociedad que al fin y al cabo el fútbol se mueve por dinero.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Bastante, al principio de todo, de lo desconocido, de la falta de información y de la desconfianza que se transmitía desde el gobierno. Tenía mucho miedo por mi familia , mi mujer Rocío, mi hija Paula y mi hijo David. Mi mujer y yo estábamos de cara al público y eso nos hizo ser más responsables y precavidos por lo que lo pasamos mal la verdad.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

Llevo años en el mercado del Carmen, en el puesto 79, en breve me cambiaré al puesto 34, un puesto de pescado. Con algunos aficionados sigo charlando del Recreativo sobre todo con los clientes mientras los atiendo. Espero jubilarme allí, me gusta mi trabajo.

¿Te esperabas la campaña del Recreativo?

No me gusta decirlo pero sí que me esperaba una debacle de esa magnitud. Cuando un club lo coge o dirige gentes que no saben o solo van a por el poder y dinero mal vamos. Y más, con un club que arrastra esa deuda. Desde el primero al último lo han dejado patas arriba.

¿Qué crees necesita Huelva y provincia para despegar de una vez?

Lo de siempre, no tenemos nadie que sepa y quiera promocionar y apostar por la ciudad. Lo que es la ciudad y provincia están muy anticuada.

¿Qué significa Huelva para ti?

Lo digo orgulloso, Huelva es mi ciudad. No me imagino vivir fuera de Huelva. A pesar de que le falta infraestructuras y que está anticuada, con lo que tiene me conformo, me encanta.

¿Qué recuerdos tienes de tu etapa como futbolista?

Evidentemente el ascenso con el Recreativo a Primera División fue el más grande y bonito pero tengo otros muchos, desde que empecé en Las Colonias y Los Dolores son muchos años, muchos entrenamientos, muchos partidos y mucha gente por el camino. Y anécdotas miles .

¿Qué pasó aquel día que os quedasteis con en Recre B a un gol de ascender a segunda B?

Sinceramente en el partido de ida nos cogió desprevenidos esa magnitud de la importancia del encuentro. Pudieron haber sentenciado la liguilla, tuvieron muchísimas oportunidades. Sabíamos que el partido de vuelta en el Colombino sería diferente, éramos conscientes a lo que nos enfrentamos. Pusimos todo de nuestra parte, solo esperábamos esa poca de suerte que hace falta en el futbol y no llegó.

Después dos jugadas marcaron un antes y un después del encuentro. El penalti que me pitan que en las imágenes se ve que no fue, y el otro penalti a favor que se falló. Cosas del fútbol.

Dime dos entrenadores que te hayan marcado y dos que te hayan sorprendido

Positivamente Joaquín Caparrós y Juan Ángel. Joaquín Caparrós, me gustó como metía presión en los entrenos con educación hacia los jugadores. Con Juan Ángel que coincidí en el San Juan, más humilde y profesional no los hay .

Negativamente Manolo Zambrano y Lucas Alcaraz. Manolo me enseñó que dentro del fútbol no hay amigos, solo intereses. Lucas el más déspota de todos. Y sin embargo son dos de los que más suerte han tenido en el fútbol.

¿Cómo te va tu puesto de pescado en el mercado del Carmen?

Me va muy bien. Actualmente tengo el puesto 79, en breve me cambio al 34, tengo una magnífica clientela fiel que le gusta mi pescado y mis servicios,

Después de todo lo que llevamos encima no me queda otra que agradecer a esa clientela su confianza en mis productos y en mí.

David, te veo feliz con tu trabajo y eso es importante. Me encanta tu claridad a la hora de contar tus experiencias y desde luego te deseo toda clase de éxitos en tu trabajo. Estamos llegando al final, pero si quieres añadir algo más, hazlo

Sólo decir que me gustó mucho la entrevista y nos vemos por el mercado del Carmen puestos 79 y 34, donde ofrezco lo mejor en pescados.