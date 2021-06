Estela Villalba: “El próximo curso será mejor. Aprendimos a mantener seguros nuestros centros”

Finaliza un nuevo curso, pero no ha sido un curso cualquiera. Bien cierto es que el personal sanitario ha sido nuestro escudo ante la pandemia, pero ha habido otro colectivo que ha velado por una de las cosas más preciadas que tenemos: el futuro. Y el futuro no es otro que nuestros jóvenes, y sus ángeles custodios: la comunidad educativa.

El colectivo educativo ha sido consciente en todo momento de que tenían un papel crucial en esta crisis sanitaria que no era otro que la de seguir formando a su alumnado. A sabiendas de que no todos tienen los mismos privilegios fuera de los centros de enseñanza, lucharon por mantener su labor educativa, y lo consiguieron con creces. Con valor, motivación y constancia, han logrado finalizar el curso escolar más complicado que se recuerda en las últimas décadas, en la crisis sanitaria más dura de los últimos cien años.

La delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Estela Villalba, ha atendido a diariodehuelva.es para hacer un balance de este curso en nuestra provincia y hablar de la perspectiva que nos depara el que viene.

Villalba recalca la buena línea que ha seguido Huelva gracias a todo el personal humano que ha estado trabajando tras las instituciones educativas junto con la colaboración del alumnado y sus familias. Destacando que, en los peores momentos de la pandemia, la provincia no ha llegado a cerrar ni un 2% de sus aulas.

¿Qué balance hace de este complicado curso que ya termina?

El balance es muy positivo, yo creo que hemos sacado este curso escolar ‘palante’ con nota. Toda la comunidad educativa se merece un cum laude, porque desde el alumnado, las familias, el profesorado, equipos directivos, las administraciones, las empresas con los proyectos duales… Ha sido un esfuerzo colectivo tremendo y yo creo que realmente el balance es muy muy positivo, hemos conseguido que nuestros centros hayan sido lugares seguros, que nuestros jóvenes hayan podido ir a sus centros escolares. A principio de curso esto se veía como una tarea complicada o muy improbable, y se ha conseguido con la responsabilidad y colaboración de todos.

Y, además, creo que salimos reforzados de esta pandemia. Nos hemos hecho fuertes, nos hemos preparado bien y que realmente salimos de esta dificultad habiendo avanzado mucho y en muchos aspectos. Ha sido un impulso importantísimo para nuestros centros, para nuestros docentes, para la transformación digital de la educación en Andalucía. Salimos mejor preparados de lo que estábamos antes de la pandemia.

En los momentos más complicados, cuando subían los contagios y se cerraban aulas por brotes… ¿hubo en algún momento tentación de suspender las clases?

Aquí en Huelva ha habido muchas presiones. Ahora ya no nos acordamos, pero a principio de curso hubo muchas presiones de todos los colectivos para retrasar el inicio de curso porque no se veía bien que llevásemos a los niños y a los profesores a los centros… Y ahí sí que es verdad que fue difícil tomar las decisiones, mantenerlas y justificarlas. Había muchísimo trabajo por detrás, llevábamos todo el verano trabajando para preparar este inicio de curso y teníamos la confianza de que ese esfuerzo tenía que dar resultado. Merecía la pena intentarlo porque estaba en juego toda una generación de chicos y chicas que se hubieran perdido. No podíamos jugárnosla.

Después, durante el curso, el peor momento de Huelva en la pandemia fue después de las Navidades, en concreto la peor semana fue la última de enero. Pero incluso en esos momentos, fíjese en los datos, había 54 aulas cerradas, lo que supone un 1% del total de las aulas, y 5 centros cerrados, que supone otro 1% del total de centros de la provincia. Tan solo llegamos a acercarnos al 1,8 % de centros cerrados. Los datos avalaban que el trabajo en nuestros centros se estaba haciendo bien, que los protocolos estaban funcionando, que la tasa de incidencia en nuestros centros siempre ha estado muy por debajo que en cualquier otro ámbito, y en la sociedad en general, por supuesto.

Hemos tenido presiones de todo tipo, pero también muy claro que eran los expertos sanitarios los que nos tenían que dictar las medidas que teníamos que implementar en nuestros centros, los que nos decían en todo momento lo que teníamos que hacer.

Los docentes somos docentes, quienes manejaban la evolución de la pandemia, los que decidían las medidas que había que tomar era el equipo de expertos sanitarios.

En Huelva nada más que tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo de salud. Semanalmente nos veíamos por videoconferencia, pero teníamos un grupo en el que estábamos en todo momento comunicados a diario, en el momento de todos los casos que iban saliendo y el equipo de epidemiólogos eran los que nos iban marcando lo que teníamos que hacer.

Referente al curso que viene, ¿cómo lo prevé la comunidad educativa?

El curso que viene evidentemente tiene mejores perspectivas de las que teníamos el curso pasado. Primero porque hemos aprendido muchísimo en este curso escolar de la pandemia y de cómo mantener nuestros centros seguros.

Después porque nos hemos armado, nos hemos preparado. Durante el verano pasado se hicieron obras en todos los institutos, en todos los centros dependientes de la Junta de Andalucía… Todo eso ya está. Hemos preparado nuestros centros con dispositivos electrónicos (portátiles, tablets, pizarras digitales…) para tener previsto el plan B en caso de que hagan falta.

El profesorado se ha formado en plataformas digitales, se ha ampliado el ancho de banda de nuestra Moodle, incluso se ha llegado a acuerdos con Google y Microsoft para que todo el profesorado disponga de las plataformas pertinentes que necesite utilizar.

En Huelva, nuestro profesorado (unos 8.000 docentes) ha realizado más de mil actividades formativas, se han dado más de 23.000 certificaciones de títulos que se han hecho, la mayoría de ellos en competencias digitales.

Realmente estamos muy preparados para el curso que viene. Ya se está trabajando con Salud, de igual manera que se hizo para este ya pasado curso, tenemos nuestra hoja de ruta. Lo primero es cerrar el documento elaborado por Salud desde el cual vamos a trabajar qué recursos vamos a poner en nuestros centros, cuáles necesitamos para implementar todas esas medidas. Refuerzos docentes, refuerzos de monitores, de limpiadores…

Entonces, ¿se van a mantener esos refuerzos el curso que viene? ¿Se va a volver a contar con todos ellos?

Claro, estamos ya en ello. Estamos trabajando con Hacienda, con Presupuestos… Con Salud también para ver hasta dónde tenemos que llegar. El refuerzo docente en concreto, que se ha visto qué tan importante es… Fíjese, en este año tan difícil, aunque no tenemos aún los datos definitivos, por lo que hemos visto en la primera y en la segunda evaluación, en nuestros centros educativos ha mejorado muchísimo la convivencia y los resultados escolares.

Nuestra intención desde luego es mantener al máximo los refuerzos humanos, porque no debemos de olvidar que seguimos en la pandemia. Las perspectivas son mejores que el curso pasado, pero seguimos.

Respecto a la vacunación del alumnado, ¿cree qué dará tiempo a comenzar el curso con todos ellos ya vacunados?

Las autoridades sanitarias es lo que anuncian. Lo ha dicho el Ministerio de Salud y la Consejería también lo tiene previsto. Creo que dependerá de las vacunas que lleguen, y nosotros estaremos pendientes de este tema para organizar lo que sea, pero evidentemente son las autoridades sanitarias las que irán marcando esa pauta. No obstante, las perspectivas de vacunación para el inicio de curso son bastante buenas, en cualquier caso, mucho mejores que las teníamos al inicio de este curso pasado. Esto nos tranquiliza, nuestro personal ya está vacunado y en Andalucía vamos a muy buen ritmo en el proceso de vacunación.

La suma de muchas medidas ha sido lo que ha hecho que salgamos adelante, y la vacunación es una más, pero la más importante.