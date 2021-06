El Recre muestra su tristeza por la muerte del mítico Luis del Sol

El Recreativo de Huelva ha mostrado su tristeza por el fallecimiento a los 86 años de edad del mítico Luis del Sol, quien fuera entrenador albiazul en Segunda División, durante la parte final de la temporada 1989/90. No obstante, no fue en el Decano y sí en el Betis donde alcanzó la categoría de leyenda deportiva tras ejercer como futbolista y técnico. Además, jugó en el Real Madrid, Juventus de Turín, AS Roma y la selección española.

Como jugador, Luis del Sol Cascajares ganó una Copa de Europa, dos Ligas y una Copa de España con el Real Madrid; y una Liga y una Copa de Italia con la Juventus. Fue internacional absoluto y conquistó con España la Eurocopa de 1964 en aquella inolvidable final frente a la URSS. En Huelva no tuvo tanta suerte y fue el tercer preparador, tras Julián Rubio y Julio Peguero, en aquella campaña que supuso el descenso del Recre a la Segunda División B.