Los centros de reproducción asistida disparan las consultas tras la mejora de la pandemia

Huelva no es ajena a la caída de la natalidad. Tras la mejora de los datos pandémicos las visitas a los centros públicos y privados de fertilidad se han disparado. Los especialistas aconsejan no esperar demasiado para afrontar el embarazo.

Que los distintos factores socioeconómicos de nuestros tiempos han afectado y ralentizado la natalidad, es más que un hecho, una inequívoca realidad. Hoy día, el embarazo se retrasa a edades más avanzadas de lo que era habitual años atrás. La forma de vida ha cambiado, las prioridades se han alterado y la sostenibilidad económica es, para muchos, algo lejano y muy complicado.

Tener hijos en el pasado, no es ni mucho menos sinónimo de la actualidad. Por si esto fuera poco, muchas parejas jóvenes que querrían o podrían plantearse ser padres, la vida de ahora les dificulta tomar esa decisión, llegando a considerarlo, en ocasiones, un “lujo”.

La inestabilidad laboral y económica son dos de las grandes causas entrelazadas que aboca a muchos jóvenes a posponer la ampliación familiar, a veces, incluso, a no volver a barajarlo en un futuro. O como vamos a abordar en este artículo, a no poder siquiera intentarlo, por ser demasiado tarde.

La infertilidad, dícese dificultad para lograr o llevar un embarazo a término, es una situación que pueden enfrentar personas de todos los géneros y a razón de diversas causas, pero está especialmente vinculada a la edad.

Esta situación afecta aproximadamente al 15% de las parejas. Y es que cada vez son más las que, con la idea posible o 100% clara de ser padres en un futuro, se relajan y caen en la equívoca tranquilidad de intentar quedarse embarazados a partir de los 40 años. Siendo pocos los que se lo plantean por las razones nombradas antes de los 30 y, en consecuencia, dificultando progresivamente el éxito conforme pasan los años.

Esto no es una norma general, por supuesto, pero hay muchas personas solteras o parejas aún planteándose un posible futuro proyecto familiar, no se paran a pensar, o más bien, no están informados de que pasados los 35 años, la fertilidad femenina comienza a descender notoriamente. Con el paso de los años, los óvulos decaen en cantidad y en calidad.

Una opción a tener en cuenta ante ésta situación, que se da más de lo que se cree, es la congelación ovárica en mujeres de una edad comprendida entre los 30 y 35 años. Así si el día de mañana les cuesta quedar embarazadas, ya los tienen para su disponibilidad. Ésta técnica se llama ‘Preservación de la fertilidad‘.

Puede ser un proceso que por el desconocimiento parezca innecesario y poco planteable para muchas, pero se ha de saber que ya es una técnica a la que cada día recurren más usuarias. En ciudades grandes como Madrid o Barcelona, es una tendencia muy marcada desde hace bastante tiempo que aquí en Huelva se conoce poco, pero que cada día va aumentando su demanda a pasos agigantados.

No se puede negar que hay mujeres muy fértiles con más de la cuarentena cumplida pero, biológicamente, quedar embarazada naturalmente a esa edad, comienza a no ser algo fácil.

Alberto Naveda, ginecólogo y director gerente de Fertimed, una de las dos clínicas privadas que hay en Huelva especializadas en diagnósticos y tratamientos de fertilidad y reproducción asistida, establece los siguientes porcentajes aproximados de infertilidad en las mujeres:

Con 20 años , las mujeres estériles no pasan de un 4 o 5%

, las mujeres estériles no pasan de un Con 35 años , ya es un 15%

, ya es un Con 40 años , más de un 30%

, más de un Con 45, es ya un 70%

“Muchas mujeres que acuden con 40 años, se arrepienten de no haber venido antes” nos apunta el gerente de Fertimed, “¿Qué luego te embarazas sola con 38 o 40 años? Pues sin problemas, los óvulos se desechan y punto”.

En Huelva, a nivel público, la unidad de reproducción asistida del Hospital Vázquez Díaz lleva 12 años atendiendo a mujeres y parejas que acuden a ponerse en sus manos y acaban optando por alguna de las técnicas de reproducción asistida de las que disponen:

Técnicas básicas: inseminación artificial conyugal y de donante

conyugal y de donante Técnicas avanzadas: fecundación in vitro y microinyección espermática intracitoplasmática

y microinyección espermática intracitoplasmática También disponen de otros programas como son la donación de ovocitos y la ya mencionada preservación de la fertilidad.

En el caso de la reproducción asistida, las parejas que acuden pueden llegar tras tres meses o incluso más de 5 años intentándolo. Hay de todo, aunque la media habitual suele ser entre 1 o 3 años. Y éste último es el tope de espera que se recomienda, no estar mucho más de un año buscando sin éxito. Por lo menos, investigar cuales son las causas.

En el caso de la clínica Fertimed, según Alberto Naveda, el procedimiento es el siguiente: llegada a la clínica de la mujer o la pareja, se les realiza en su caso un estudio para averiguar cuales son las causas que no están motivando el embarazo. Pruebas diagnósticas, enfocadas a descubrir la causa de la posible esterilidad y así como a establecer la estrategia terapéutica más adecuada. Sus especialistas determinan qué pruebas realizar y el orden en que se han de efectuar, dependiendo de las características de cada persona.

Tras el lógico parón del confinamiento, las visitas a esta clínica se han disparado, habiéndose finalmente tratado y con resultado de éxito en éste último año, según Naveda, a casi 400 parejas. Unos datos que aumentan notablemente si hacemos referencia a la unidad que atienden estos casos en el Vázquez Díaz.

Estas cifras nada despreciables y que solo van en aumento, demuestran que si uno de sus proyectos de vida es el formar una familia, o piensa que puede planteárselo en un futuro, se esté pendiente. No hay que obsesionarse, pero como en todos los asuntos de salud y prevención, no está de más acudir a los profesionales adecuados para asegurarnos la posibilidad de quedar encintas de manera segura y, ante todo, que nazca un bebé sano.

Un gran número de personas, por suerte, no lo necesitarán, pero tantas otras que aún no lo saben, de esta manera y llegado el momento, podrán agilizar y asegurar esa ilusión que es para muchos el ser padres.