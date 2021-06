Ciudadanos denuncia el abandono por parte del Gobierno de la nueva estación de trenes

La senadora de Ciudadanos (Cs) por designación autonómica y coordinadora de la formación liberal en Huelva, María Ponce, ha anunciado que trasladará al Senado la situación de “abandono” en la que se encuentra la nueva estación de trenes de la capital, según le han trasladado en una reunión los representantes del comité de empresa de Adif en Huelva, así como la “discriminación” que supone para la provincia la reducción de las frecuencias de trenes y el cambio horario.

Ponce, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el portavoz y la viceportavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria y Noelia Álvarez, ha denunciado la “desidia” y el “abandono que está padeciendo la nueva estación de trenes de Huelva por la falta de mantenimiento”. En concreto, se ha referido “al andén técnico, que se ha levantado; que el sistema eléctrico no funciona en el 33 por ciento; que no hay servicio de vigilancia nocturno; o que un generador que necesita diésel para funcionar y cuya alarma no deja de sonar, con lo que, si no se rellena, pronto habrá que repararlo o comprar uno nuevo”.

La senadora ha explicado que, “desde Ciudadanos, vamos a elevar sobre este tema pregunta en el Senado a Adif y al Gobierno, para ver si son conscientes de la situación de la estación”, así como que el grupo municipal presentará una moción en el siguiente pleno municipal para que “entre todos los grupos políticos apoyemos a los trabajadores de Adif por el bien de los usuarios onubenses”.

María Ponce ha criticado, además, que “el Gobierno, que anunció un incremento de frecuencias de trenes en toda Andalucía y España, haya vuelto a discriminar a Huelva”, que, “en lugar de contar con más trenes, ha sufrido un cambio horario, de modo que el tren de Huelva a Madrid que salía a las 8 h pasa a las 16.20 h”. “Este cambio de horario perjudica especialmente a los usuarios onubenses que tengan que ir a Madrid para una gestión o como enlace para coger un avión”, ha subrayado la coordinadora de Cs.

Asimismo, la también diputada provincial ha recordado que “durante el estado de alarma disminuyeron la frecuencia de líneas y, pese al anuncio de que se irían recuperando, como ya ha ocurrido en otras provincias, en Huelva no ha sido así”. Ante esta “nueva discriminación, que crea nuevas desigualdades en nuestra tierra”, Ponce ha exigido que “los políticos dejemos las pancartas y de ponernos en primera fila en las manifestaciones, en la que se suponía que era una movilización de la sociedad civil, y nos pongamos a trabajar de verdad por Huelva y nuestras infraestructuras”.

En este sentido, la senadora ha anunciado PNL (proposiciones no de ley) y preguntas en todas las instituciones para que “Huelva tenga por fin las conexiones e infraestructuras que se merecen”. “Queremos saber qué está haciendo el Gobierno, para cuándo tiene previstas las inversiones en Huelva y qué fechas límites manejan para su puesta en marcha”, ha detallado Ponce, que ha concluido que espera “que, ahora que está tan de moda el Corredor del Atlántico, demos un impulso a la provincia y este corredor nos ponga en el mapa, que es lo que necesitamos desde Huelva”.