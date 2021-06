El actor onubense nominado al Goya, Vicente Vergara, presenta su nuevo film ‘La casa de caracol’

El actor onubense, Vicente Vergara, nominado a mejor actor revelación en los Goya del año pasado por su papel antagonista en ‘La trinchera infinita’, ha estado estos días atrás presentando en el Festival de Málaga su nuevo film ‘La casa de caracol’, en el que ha compartido pantalla con actores de la talla de Paz Vega o Javier Rey.

Estefanía Muñiz Villa

¿Qué es para ti la interpretación? ¿el oficio de actor?

Para mí significa la realización de algo a lo que he querido llegar siempre y que vino cuando empecé a creer más en mi. Tal vez el destino estaba esperando a que me formase más, a que aprendiese lo que tenía que aprender. También significa disfrutar de tu trabajo, aunque sea un papel pequeño. En mi vida hay una máxima que es no parar de crecer y de aprender. La interpretación me lo da.

¿Cómo preparas tus personajes? ¿usas los sentidos para enlazar con un personaje concreto?

Preparo los personajes a través de los sentimientos. Rebusco dentro de mi a qué y/o a quien me recuerda y lo traduzco. Uso también los sentidos y todo lo que para mi sea necesario. Los actores somos artesanos cuyo material de trabajo es el propio cuerpo.

Me preguntas también si soy un actor intuitivo o racional. Diría que más intuitivo. Sí, soy más intuitivo para construir la racionalidad, valga la paradoja jajajaja.

Has trabajado con grandes directores como Asghar Farhadi, Goenaga,Jon Garaño, Alberto Rodríguez o Alejandro Amenábar ¿Qué destacarías de su cine y de tu experiencia?

He tenido mucha suerte que gente tan buena y a la que admiro, se haya fijado en mí. Todos estos directores tienen una impronta fuerte que es recurrente en su cine. A destacar la honestidad de su cine, en el caso de Farhadi hay siempre una decisión de un personaje que lleva hasta las últimas consecuencias. En el caso de mis queridos MORIARTI (el trío vasco) es la moral, la ética que los lleva a tomar decisiones, y que rezuman sus personajes. Alejandro Amenabar y Alberto Rodríguez su arte de contar las historias de lo más variada y hacerlas grandes películas y grandes producciones. Y mi experiencia con ellos es que a más grande director más sencillez humana y más dejarte crear y fluir y la característica común de todos es crear y mostrar VERDAD.

Sientes que los artistas sois una forma de resistencia en una sociedad que está un poco plastificada, metalizada…

Los artistas somos seres humanos igual que todas y todos. Y como todas y todos podemos ser más o menos resistencia. Las grandes revoluciones empiezan cuando te decides a decir no o si. Tomar una decisión, aunque ésta no sea la que hacen los demás o lo que se esperan de ti, es en en sí un acto de resistencia.

Tu personaje en “La trinchera infinita” es complejo y muy fuerte. ¿Cómo lo hiciste a la hora de enfrentar la construcción de un personaje así, que, además, transmite tanta verdad?

No juzgando y dotándolo de humanidad, no en el sentido humanista jajajajaj. Pero si dándole vida y razón a él, a lo que hace.

Estrenas ahora “La casa del caracol” de Macarena Astorga en la que compartes cartel con Javier Rey, Paz Vega, Pedro Casablanc o Elvira Mínguez, y es una de las películas a concurso en esta 24 Edición del Festival de Cine de Málaga. ¿Podrías hablarnos un poco de él y de tu experiencia de rodaje?

Creo que la película aborda la idea de encontrarse con los propios monstruos metiendo en el pueblo de Quintanar un poco de mitología rural y miedos personales del protagonista.

El rodaje fue extraño, trabajar en época de pandemia cuando no sabíamos lo que sabemos ahora. Pero, salvadas esas premisas, me encantó conocer y compartir con, por otra parte, grandes intérpretes del panorama nacional que ahora son amigos.

Eres de Paterna del Campo. Nos has recomendado con mucho cariño platos de la zona. ¿Cómo te ha marcado tu tierra? ¿Qué huella tiene Huelva?

Me ha marcado todo, no solo como actor, en todos los sentidos de mi vida. Una vez me preguntaron cómo me había trabajado el acento de Gonzalo de la Trinchera Infinita y le contesté “siendo de Paterna”. Huelva y Paterna del Campo tienen un gran trozo de mi corazón porque en gran parte somos nuestros recuerdos.