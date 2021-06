Primarias en el PSOE-A

Por José Antonio Cortés

Nos quisieron hacer creer que se anticiparían las lecciones en Andalucía y que era necesario sacar a Susana Díaz del cartel electoral si queríamos recuperar el Gobierno de la Junta. Ambas cuestiones son falsas.

La primera, porque Moreno Bonilla no va a anticipar las elecciones para no tener que depender exclusivamente de la ultraderecha, ante la más que previsible desaparición de Marín y C,s en nuestra Comunidad. La segunda porque tenemos, sin duda, a la mejor candidata posible para optar, de nuevo, a ganar en las urnas a las derechas, como ya hizo en 2018, ganando por más de siete puntos al PP que obtuvo uno de sus peores resultados en democracia.

Luego si esto es así, que lo es, ¿ a cuento de qué se inicia la presión para que en plena pandemia los/as militantes socialistas andaluces, más de 46.000, en vez de estar dedicado a luchar contra las malas políticas que el Gobierno andaluz está llevando a cabo, que están destruyendo la sanidad, la educación, la Dependencia….estemos enfrascados en unas primarias para decidir el candidato/a que encabezará la candidatura socialista en la elecciones autonómicas que se celebrarán con total seguridad en 2022?

¿Tiene sentido alguno abrirnos en canal en estos momentos y que la ciudadanía perciba que “estamos en lo nuestro” en vez de estar en lo que verdaderamente preocupa e interesa a la gran mayoría de andaluces de cualquier municipio, pequeño o grande, de nuestra tierra que no es otra cosa que tratar de trabajar para salir cuanto antes de la pandemia, recuperar el empleo, que se vuelvan a abrir los centros de salud, que te atienda tu médico de cabecera y dejen de suspenderse operaciones quirúrgicas necesarias o que nuestros niños y niñas puedan volver al cole el próximo curso con menos ratio, y más profesores?

Debatir sobre “ lo nuestro” no tocaba ahora, cuanto más cuando ya se habían fijado unas fechas para Congreso y primarias por el Federal, pero el ruido incesante, la presión continúa desde “arriba”, obligó a nuestra Secretaria General a pedir que se celebrasen estas Primarias para clarificar de una vez y cortar el debate, más que crispado en algún caso, que se había instalado entre la militancia en un tiempo en el que nuestros esfuerzos deberían estar en lo que la sociedad nos demanda siempre a los socialistas, que estemos en sus problemas y aportemos soluciones a los mismos.

Luego, ¿qué motiva, de verdad, estas prisas por unas primarias en Andalucía? Sin duda, al hecho, más que evidente, de que Susana Díaz no interesa como candidata, no vaya a ser que gane.

Es así, no hay más, porque si en otras Comunidades, algunos de los candidatos/as socialistas perdieron unas elecciones y volvieron a presentarse para ganarlas, o en otros casos, ganando las elecciones no pudieron formar gobierno y volvieron a repetir como candidatos, ¿qué impide en Andalucía que la candidata que ganó las elecciones en 2018, con más de siete puntos de diferencia con el PP, en un contexto político muy difícil, con el enorme problema del independentismo catalán en efervescencia y la durísima campaña mediática de las derechas con los ERE, y que no ha aceptado puesto alguno en Instituciones del Estado o Gobierno, que hubiese sido lo fácil y cómodo, decidiera quedarse para, desde la oposición, trabajar para echar a las derechas del Gobierno andaluz?

El PSOE siempre ha sido, y es, para mí, una familia de esfuerzo colectivo en la que cada uno/a pone su granito de arena junto a miles de compañeros/as con el único objetivo de trabajar por transformar nuestros pueblos y ciudades a mejor.

Por eso, tras estas Primarias, tenemos la obligación y el deber de seguir siendo esa familia, no me cabe la menor duda, que dialoga, que se enfada a veces, que discute incluso, pero que luego empuja unida para enfrentarse al enemigo político común, que no está en nuestro partido, sino fuera de él, en las derechas y su forma de gobernar en contra del interés general de la ciudadanía.

Susana Díaz ganó las elecciones, a pesar de que algún candidato diga que las perdió, y no gobierna porque por vez primera en nuestra democracia, PP y C,s, abrieron las puertas de par en par de un parlamento a la extrema derecha..

Estas Primarias implican que cada uno de los/as militantes andaluces, el próximo domingo día 13 de junio, deba posicionarse con su voto a favor de uno de los tres candidatos/as. El mío será para Susana Díaz porque entiendo que es la persona que mejor nos va a representar en Andalucía para volver a darle un Gobierno a la gente que piense en la gente, como bien ha dicho ella misma.

Permítanme que sueñe con ella la Andalucía que deseo, de defender aquello en lo que creemos, desde la libertad, debatiendo en libertad y votando en libertad, sin injerencias e imposiciones.

En Almonte le escuché decir que si ganaba Luis, gana el PSOE, que si ganaba Juan, ganaba el PSOE y que si ganábamos nosotros y nosotras gana el PSOE porque el enemigo está fuera. Ella ha recorrido en estas semanas centenares de pueblos y ciudades andaluzas resaltando que desde nuestra tierra vamos a levantar la voz de lo que quiere y desea porque somos el PSOE-A, autónomo, libre, valiente y comprometido. Ha sido ella la que está reavivando la ilusión en el partido, abriendo, de nuevo, las casas del pueblo para transmitir sus propuestas y rendir cuentas para que la gente recupere la ilusión y la emoción de ser socialista y trabajar por el socialismo. Ya lo dijo Fernando de los Ríos, “libertad para ser libres”, libertad para votar, decidir y soñar.

Susana representa la voz de la militancia, la voz de quien no ha descalificado ni atacado a ninguno de los otros dos candidatos, porque forman parte de su familia y ha puesto siempre la defensa de nuestra tierra como el eje vertebrador de su acción de gobierno, dando la cara siempre por Andalucía y los /as andaluces ante quien hiciese falta. Ha cometido errores, claro que sí, y los ha reconocido, lo que la dignifica aún más, pero tiene un claro proyecto con propuestas concretas para las necesidades del mundo rural y su despoblación, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, los jóvenes, el feminismo, la igualdad de oportunidades…..que parten de un profundo conocimiento de todos y cada uno de los rincones de Andalucía donde ha gastado suela como nadie lo había hecho antes nunca y porque siempre estuvo ahí para atenderte, sin importar la hora o el momento, escuchándote y buscando soluciones a lo que le planteabas si ello fuera posible porque si no lo era, el no tajante y sin ambages era inmediato. Como ella misma dice, “la gente más leal es la más libre”.

Yo, con Susana, porque Unidos Somos más Fuertes.