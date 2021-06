Envían tierra de Nerva a los parlamentarios andaluces

Los parlamentarios andaluces se han llevado una sorpresa esta semana al abrir sus buzones. Y es que los vecinos de Nerva les han hecho llegar una carta nada menos que con una muestra de tierra del pueblo.

A esta original forma de protesta le acompaña una explicación contundente sobre la difícil situación que atraviesa el municipio después de que se diera luz verde al traslado de residuos contaminantes al vertedero municipal procedentes de Montenegro.

“¿Qué pensaría usted si en vez de esta carta recibiera 40.000 de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos?”, preguntan en la misiva a los representantes políticos.

El parlamentario José Ignacio García fue quien compartió a través de la red social Twitter una imagen de la carta certificada. García, que creyó en un principio que se trataba de arena contaminada, fue rápidamente sacado de su error por un vecino nervense quien le explicó que la tierra enviada era tierra del pueblo no del vertedero añadiendo que “la gente de Nerva es gente noble y no seria capaz de que nadie reciba tierra contaminada”.

La tierra que se han enviado, es tierra del pueblo no del vertedero. La gente de Nerva es gente noble y no seria capaz de que nadie reciba tierra contaminada a no se que la tierra del pueblo se haya contaminado

— Dionisio Carmona Mor (@DionisioCarmon5) June 9, 2021