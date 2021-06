Alfredo González: “El aeropuerto generaría más de mil millones de euros anuales y 12.000 empleos”

Pocos no conocen ya al empresario onubense Alfredo González, ambicioso y soñador. Sigue luchando por construir lo que para él y para muchos onubenses es la pieza clave para terminar de impulsar nuestra provincia turística y, por supuesto, económicamente. Son ya muchos años los que este emprendedor lleva batallando por darle ese empujón a su tierra y, asegura, que estamos muy cerca. Él se mantiene firme y constante, pero el aeropuerto no es ni mucho menos su única meta, González nunca ha dejado de crecer e invertir en otros sectores. Son muchas las ideas de negocio que tiene en proceso. Mira adelante, sin perder de vista “el proyecto”, y nadie mejor que él para contarnos personalmente la actualidad de la esperada gran infraestructura onubense.

¿Quién es Alfredo González?

Bueno, soy un empresario, pero sobre todo soy de Huelva. Nací en Palos de la Frontera y como buen palermo, emprendedor. Decía de Huelva, pues primamos que la actividad se centre en nuestra provincia y en beneficio de sus ciudadanos. En un principio nos dedicamos a actividades agrícolas (berries y comercialización de los mismos), posteriormente hostelería (cafeterías del Hospital Juan Ramón Jiménez y Lyncis), y por último como promotor hotelero (promovimos los Hoteles Barceló de Punta Umbría y los Apartamentos Leo). Nuestra empresa familiar ahora tiene el refuerzo de la segunda generación y además de mi mujer Rosa y yo, me ayudan mis tres hijos Alfredo, David y José. Tenemos dos promociones inmobiliarias en marcha que dirige y coordina nuestro propio estudio de arquitectura y que se comercializan desde nuestra inmobiliaria de la Calle Palacios, continuamos con la actividad turística en Punta Umbría con Leo Deluxe, y seguimos igualmente con actividades agrícolas y de inversión. Además de varios proyectos que estamos trabajando.

¿Cuáles son esos proyectos?

El más importante es el Aeropuerto de Huelva. También estamos con el proyecto de un Centro Agroalimentario, otro de hidrógeno verde, una Ciudad Hispanoamericana en Huelva y una plantación de olivar ecológico. Además de las habituales inversiones en adquisiciones de solares para promociones futuras.

¿De dónde viene la idea del aeropuerto?

Los fundadores de la Sociedad Aeropuerto Cristobal Colón fueron la Diputación de Huelva y la Cámara de Comercio de Huelva. Ellos ya apreciaron que esta infraestructura es totalmente imprescindible y puede suponer un revulsivo económico y social de dimensiones jamás vividas en nuestra provincia. Hace unos años entramos a través de un concurso público en el accionariado de la misma.

¿Cómo está formada entonces en la actualidad la Sociedad promotora tras la salida de la Diputación?

Por agilidad en la tramitación, se ve necesario que el accionariado sea 100 % privado, por esto solo el accionariado es de GRUPO LYNCIS. Así la administración se asegura que no haya inversiones públicas. No obstante, tanto la Diputación como la Cámara son tutelantes de la sociedad en cumplimiento de los acuerdos y siguen perteneciendo al Consejo de Administración. Ese fue el primer compromiso que asumimos con Diputación en el momento que entramos, que ellos no tendrían que poner ni un solo euro de dinero público.

¿Por qué considera que el aeropuerto es imprescindible?

Todas las infraestructuras son necesarias para el desarrollo y el progreso, y máxime en una provincia con altas tasas de desempleo y por desgracia muchas familias en riesgo de exclusión social.

El aeropuerto será clave para el despegue turístico de Huelva, así como para su potenciación agrícola, que a su vez son motores para el resto de actividades económicas y sociales de nuestra provincia.

En el turismo es fácil de entender, cada cliente que viene significa un empleo entre directo e indirecto, y como la mayoría son fijos discontinuos, con cada avión que aterrizara de, por ejemplo, 200 pasajeros, son 200 personas que tienen trabajo ese día. En el sector agrícola está atomizada la oferta y concentrada la demanda, nosotros queremos ayudar duplicando el mercado y por tanto la demanda, lo que significará una mejora de los precios, y no nos olvidemos esto va en beneficio de todos y mejora en las condiciones laborales de los empleados. El mercado no se puede forzar y no se crea empleo por decreto, todo es oferta y demanda.

Vídeo de cómo sería el exterior del Aeropuerto Cristóbal Colón.

Siempre se dice lo mismo, si tenemos un aeropuerto en Faro y otro en Sevilla, ¿para qué necesitamos uno en Huelva?

Por muchos motivos. El más importante es que Huelva necesita un aeropuerto para despegar, tenemos un turismo muy estacional y esto provoca que la actividad sea solo de unos meses centrados en el verano. Y no olvide que el incremento temporal de la contratación es lo que genera profesionalización, buena remuneración y empleo estable.

Tenemos una tasa de turismo extranjero que es la mitad que en Cádiz y un tercio de lo que vienen al Algarve y a la Costa del Sol. Pues todos tienen sus aeropuertos, es decir, una puerta por donde entrar, y nosotros tenemos que usar la puerta del vecino. Entrar por el vecino, en este caso el turismo extranjero accede a nuestra provincia por Faro, significa más de tres horas de media para llegar a los hoteles y no estamos en el mapa. La elección del destino se hace cada vez más en paquete bien con el touroperador o con compañías lowcost y nadie propone Huelva, pues no puede llegar a ella.

¿Cómo dice tres horas? si vamos a Faro en poco más de una hora…

Me alegra que me haga esa pregunta, pues es vital para entender la necesidad del aeropuerto. Usted o yo, podemos ir en coche y tardamos efectivamente poco más de una hora, pero los clientes se mueven en autobuses de unos 50, es decir, hay que esperar que cojan la maleta 50 para salir de la terminal, el autobús no arranca hasta que se monta el 50, y van dejando clientes en los hoteles de forma radial en nuestra costa: en Isla Canela, Isla Cristina, Islantilla, etc. Repito, tarda más de tres horas de media, esto provoca que a los touroperadores deban explicar que aterrizan en Portugal cuando van a España y sobre todo, cuesta entender que tarden más tiempo en el autobús que en el avión, y en temas económicos cuesta más el transfer que el propio avión. Conclusión: ¿por qué van a venir a Huelva si ya tienen oferta igual de competitiva en el Algarve? No vienen.

¿Qué le queda al aeropuerto para ser una realidad?

Ya tiene declaración de interés general, tiene igualmente autorización de los espacios aéreos por Enaire y tenemos toda la documentación presentada en Aviación Civil. Para que se inicien, la Información Pública del Plan Director y del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

¿Cuál es la ubicación del proyecto?

La ubicación es elegida por las Administraciones del Estado en Madrid, y se hace sobre todo por criterios ambientales. Está en el término de Gibraleón y coge un poco de Cartaya. Esperemos que en breve salga a Información y todo el mundo pueda conocer su ubicación exacta.

Siempre está el eterno debate sobre todas las infraestructuras que necesita Huelva y cuál debe ser la primera en realizarse: que si el AVE, que si el desdoble de la 435, etc. ¿Cuál cree que debe realizarse primero?

-Todas las infraestructuras son buenas y necesarias, cada una en su medida y con sus objetivos concretos. Y las queremos todas, no debe haber debate y mucho menos descarte. Insisto, significan desarrollo, progreso y empleo, que culminan con la calidad de vida que todos deseamos.

Ahora que estamos hablando del Aeropuerto, les pediría a quienes lean este artículo que reflexionen, que si hacemos un ratio, entre los beneficios de cada infraestructura dividido por el coste de la misma, en el Aeropuerto este ratio es infinito, ya que si el divisor es cero su resultado es infinito, pues cero es la inversión pública. Generaría un volumen anual de negocio en Huelva de más de mil millones de euros, 12.000 empleos y un ingreso en impuestos para sostenimiento de acciones sociales y públicas de 50 millones de euros anuales.

¿Cómo es el Aeropuerto que tiene proyectado?

Lógicamente, continuamos con el proyecto de la Diputación y la Cámara. Es un aeropuerto SMART, que significa Inteligente, y son las siglas de Sostenible, Moderno, Adaptable, Realista y Trendy, de moda.

Lo importante es que acorde a los tiempos actuales y como no puede ser de otra forma, es totalmente sostenible energéticamente con autogeneración energética y cero emisiones. Es pequeño con un costo de inversión inicial por debajo de los 80 M € y muy realista para el volumen de pasajeros limitado y de mercancías que entendemos vamos a tener.

Además, queremos ser modélicos además de en sostenibilidad, en cuanto a la creación de empleo local, inclusiva y sin brechas de género.

¿Qué se necesita o que pide para que se pueda realizar el proyecto?

A la ciudadanía le pediría que sean egoístas, que no vean el aeropuerto como un negocio empresarial, sino que lo vean como un medio para su demanda principal que es la creación de empleo digno, local, inclusivo y sin brechas de género, y que conlleva una mejora social y de la calidad de vida en nuestra provincia. Me reitero, inversión=empleo=calidad de vida.

En cuanto a las administraciones y políticos que nos vienen ayudando, que sigan confiando, que nos sigan apoyando, pero por favor que no tarden tanto, que necesitamos la infraestructura ya, que realicen un último esfuerzo, no vaya a ser que quedemos muertos en la orilla, tras intentarlo tanto tiempo.

Para finalizar, agradecer a Alfredo su atención y amabilidad a la hora de atenderme. También su incesante lucha por impulsar nuestra provincia. Solo espero y deseo que toda infraestructura que suponga generar empleo y riqueza en nuestra tierra, sea una pronta realidad. Ahora más que nunca.