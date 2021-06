El ‘tapado’ del Recre planifica la temporada de un Tamaraceite que amenaza con retirarse

En la UD Tamaraceite cuentan con Chus Trujillo para la campaña venidera. El interés de equipos como el Recreativo de Huelva y el Don Benito en la figura del preparador grancanario es bienvenido por Héctor Ramírez, presidente del club insular, porque “se merece todo lo bueno que pueda venir. Aquí ha demostrado su identidad futbolística y no ha pasado desapercibido. Está bien que clubes de la Península se puedan interesar por nuestro técnico“, indica en tintaamarilla.es.

No obstante, también señala que “tengo una relación muy personal con Chus. No hay secretos entre nosotros”. Y revela que “estamos planificando ya la temporada próxima con la UD Tamaraceite. Tendremos conversaciones este mes para saber qué presupuesto podemos disponer“, agrega, dando por hecho la continuidad del preparador pretendido por el Decano.

Amenaza de retirada

No obstante, todo podría cambiar, pues Ramírez también anuncia que “si no conseguimos cubrir el presupuesto de la próxima temporada, no saldremos a competir. La prioridad es el proyecto social, no el primer equipo. Somos un club de un barrio y habrá categorías en las que no podremos competir, como la Segunda RFEF. Los costes que tiene no son asumibles“, sentencia.