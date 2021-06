Alejo se presenta luciendo plenos poderes deportivos en el Recreativo, el filial y el Juvenil A

La renuncia a Pérez Herrera y el descarte de Fajardo, el juego del despiste con Pavón, la tardía confirmación de la salida de Zamora… la presentación oficial de Dani Alejo como nuevo director deportivo del Recreativo de Huelva ha ofrecido muchos titulares. Pero no debe obviarse al protagonista principal, el propio Alejo, que ha desgranado su proyecto bianual para el Decano en los siguientes puntos:

1-VALENTÍA: “A lo mejor soy un iluso porque no me asusta el reto de devolver al Recreativo al lugar que le corresponde. Tenía el interés de otros clubes, pero en cuanto me llamó el Recre, no se me pasó otra cosa por la cabeza que venir aquí“.

2-EL AVAL DEL ALGECIRAS: “Con todo el respeto del mundo, quien diga que fichaba Salva Ballesta, no sabe como ha trabajado el Algeciras. Yo fui el máximo responsable de los fichajes y tuve la máxima autoridad y la última decisión, pero el fútbol no tiene memoria y se me va a valorar por el trabajo que haga aquí“.

3-PLENOS PODERES DEPORTIVOS: “Voy a ser el máximo responsable deportivo del primer equipo, del filial y del Juvenil A. La responsabilidad total de lo que vaya a pasar aquí es mía. El entrenador tendrá la cuota de responsabilidad que tenga que tener, pero la última palabra y la última decisión son mías“.

4-EL OBJETIVO: “Tenemos un objetivo muy claro, que es el ascenso. Pero no se va a conseguir con el escudo. Seremos el rival a batir, tanto fuera como en casa, porque todos los equipos van a tener una ilusión enorme por ganarnos. Iremos partido a partido, con los pies en el suelo y creciendo a partir del trabajo, la ilusión y el esfuerzo de los jugadores, el cuerpo técnico y la afición“.

5- UN ESTILO DE JUEGO COMÚN: “Quiero un equipo que sea protagonista con el balón en casa y que también sepa competir en los campos que nos vamos encontrar. El estilo del primer equipo será también el del filial y el del Juvenil A“.

6-EL ENTRENADOR: “Estamos buscándolo y la próxima semana, si no antes, se pondrá en conocimiento de todos. Será un entrenador a la altura del club, que esté acostumbrado a trabajar con la cantera y capaz de soportar la presión de tener que ascender“.

7- LAS RENOVACIONES: “Viendo el año que han hecho los jugadores que estaban aquí, poco más se puede decir. En estas circunstancias, lo más sano para todos es el aire fresco. De los que tienen contrato en vigor, hay algún canterano que interesa. El resto, no. Con algunos ya se ha hablado y lo saben, con otros aún no nos hemos reunido“.

8- LOS NUEVOS FICHAJES: “Vamos a tener una plantilla competitiva, con jugadores aguerridos, con hambre y ganas de hacerse un hueco. La exigencia será máxima y el que venga debe tener la suficiente personalidad para afrontar una temporada con el único objetivo de ascender. A cambio, aquí se va a sentir futbolista por el estadio, la Ciudad Deportiva y la afición que tenemos“.

9- EL PAPEL DE LA CANTERA: “Los escalafones inferiores deben tener una gran importancia para el club, son una inversión y como tal hay que potenciarla para que dé sus frutos y pueda proporcionar jugadores al primer equipo. Para mí es fundamental. Yo llevare el filial y el primer juvenil y tendré un coordinador para el resto de las categorías“.

10- EL HÁNDICAP DE LA CIUDAD DEPORTIVA: “Las instalaciones son bastante buenas, aunque mejorables. Pero hay campos donde juegan equipos de Segunda B que están en peores condiciones y nadie se queja“.

11- EL FUTURO DE JESÚS VÁZQUEZ: “Jesús Vázquez es un bien del club y su caso se estudiará, al igual que el del resto de entrenadores de los escalafones inferiores. Hablaremos la próxima semana y ya veremos qué pasa“.