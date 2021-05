AUGC Huelva denuncia la falta de Guardia Civiles en Moguer

AUGC Huelva ha presentado un escrito a la subdelegada del Gobierno donde denuncia la falta de guardias civiles del puesto de Moguer, ya que menos del 50% de los agentes destinados en la localidad están actualmente prestando servicios.

Existen cinco vacantes que no se cubren debido a la falta de oferta de empleo público, y otros seis agentes están comisionados en otras unidades debido a que esas unidades tampoco cuentan con personal suficiente. Hay, además, otros cuatro componentes de baja por enfermedad, alguna de ellas causadas por el estrés de la situación en que se encuentran en el puesto y a la carga de trabajo.

La suma de todo ello hace que no más del 50% de la unidad esté prestado servicios. Una situación que se verá agravada cuando lleguen los periodos de vacaciones, en los que al menos el 33% de los guardias que realizan el servicio disfrutará de las mismas. Con esto, se prevé que para el verano no llegue ni al 25% de la plantilla haciendo servicios.

Esto evidentemente solo dará para establecer el servicio de puertas, alguna patrulla de servicio al día y poco más. La atención al ciudadano se reducirá al máximo, así como las patrullas, al tener que mantener el puesto abierto las 24 horas al día en una localidad en la que se realizan más de 3.000 diligencias al año.

Esta situación se ve agravada porque, al ser un Puesto Principal, también ha de atender las denuncias que no pueden gestionar el resto de puestos de la compañía.

Se ha llegado incluso a utilizar parte de los efectivos de la operación de la fresa para poder cumplir con los servicios encomendados al Puesto de Moguer.

El trabajo que están realizando los guardias civiles del Puesto de Moguer y en especial el Guardia de Puertas, está suponiendo una carga extraordinaria y está afectando a la salud de los trabajadores, y la situación de los que actualmente se encuentran de servicios está al límite.

El servicio de puertas, en la que demasiadas ocasiones se encuentra solo un agente en el acuartelamiento (sin componentes de atención, ni patrulla en servicio), tiene que atender al teléfono, las transmisiones, permanecer atento a la vigilancia exterior del acuartelamiento, atender a las personas que se personan en el acuartelamiento, en el caso de que haya un detenido encargarse de su custodia, y por último hacer la recepción de denuncias.

Este cometido no hace más que añadir más responsabilidad y sobre carga de trabajo al Guardia de Puertas, que en muchísimas ocasiones se ve solo ante cualquier incidencia, no teniendo ningún componente que le auxilie ni le ayude en su servicio, ni en las incidencias que le surgen.

En la mayoría de las ocasiones no pueden disfrutar de su media hora de descanso, al encontrarse solo. Estando expuestos a la interposición de quejas por el deficiente funcionamiento del sistema del cual no es responsable, agresiones, o en el caso de sufrir algún tipo de incidencia médica, no sería atendiendo hasta que llegase su relevo y se diera cuenta, esta situación también afecta a la atención que deben tener los ciudadanos que acuden al Acuartelamiento y sobre todo incide en la seguridad ciudadana de la localidad.

Actualmente no se está cumpliendo ni el mínimo servicio que se le exige a una Unidad de este tipo que es un guardia civil de Atención al Ciudadano, otro de guardia de puertas, y una patrulla cada ocho horas de seguridad ciudadana, en una localidad como Moguer, nos parece lamentable que se haya llegado a esta situación.

La verdadera solución para tener más presencia de guardias civiles pasa no solo por el aumento de la plantilla de la Guardia Civil, y anunciar las vacantes que existen en todas las comandancias, sino en hacer una reorganización de las unidades, creando puestos bien dotados en las localidades grandes, donde siempre haya un equipo para recoger las denuncias, patrullas en las localidades y calabozos para los detenidos.

Mientras no se tome esta solución, este problema irá aumentando ante la falta de agentes y la dedicación de muchos de ellos a labores que no son de prevención de la delincuencia, la actual distribución de la Guardia Civil esta anticuada y no adaptada a los medios de transporte y a las comunicaciones del siglo XXI y mucho nos tememos que seguirá empeorando la situación si las autoridades políticas no toman las decisiones adecuadas.