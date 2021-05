Carmen Sacristán: “Es fundamental voluntad política para superar esta crisis de manera conjunta”

Me alegra que nuestra invitada de hoy haya aceptado echar un ratito de charla para poder realizar esta entrevista en tiempo de pandemia. Hoy se acerca a esta ventanaara que los lectores de diariodehuelva.es la conozcan un poquito más, ahí va su currículum:

Carmen es la mayor de cuatro hermanos, José, Víctor y Laura. Sus padres son José Miguel y María del Carmen, (sus referentes en la vida). Está casada con Pepe Mojarro y tienen una hija, Laura.

Persona afable, risueña, solidaria, comprometida con la sociedad, alto sentido de la amistad, optimista por naturaleza, choquera por los cuatro costados, creyente y por supuesto muy buena gente.

Pues bien, una vez hecha la presentación entramos en faena y este es el resultado:

¿Qué opinión tiene de la situación que estamos viviendo?

Hemos pasado por una crisis sanitaria sin precedentes, y la recuperación de esta crisis pasa por contener el virus a nivel mundial. Por eso ahora más que nunca las políticas deben ser coordinadas y solidarias. De nada sirve contener el virus en Europa si no se ayuda en países más pobres. En estos momentos, las políticas solidarias, además de ser moralmente exigibles, van a redundar en el interés de todos. Hablamos de crisis sanitaria, pero es sobre todo de una crisis humana. En nuestro país, aunque la crisis sanitaria parece estar pasando, seguimos en la crisis económica, en la que los políticos, los empresarios, los sindicatos y toda la sociedad debemos actuar con responsabilidad y compromiso. Sin personalismos ni demagogia. Centrarse en las personas. Es fundamental voluntad política para superar esta crisis de manera conjunta.

¿Crees que habrá más olas de contagio?

Pues no tengo formación como para dar una opinión fundamentada, pero el otro día leía que si seguían apareciendo nuevas variantes habría nuevas oleadas invernales. Confío en que al menos no sean tan virulentas. Afortunadamente, la vacunación masiva y la responsabilidad de la inmensa mayoría de la sociedad, nos va a permitir aliviar e ir superando esta situación. Espero que los distintos gobiernos intensifiquen los esfuerzos en la vacunación, inviertan en investigación y sanidad y que futuras olas no nos cojan tan vulnerables. Tenemos que estar preparados para el caso de que se repita.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

En Huelva, como en todas partes, la resaca de la pandemia creo que durará. Volver a los dos besos cada vez que nos saludamos, ir sin mascarilla, viajar a cualquier lugar del mundo… . Pienso que la normalidad como la entendíamos antes tardará en llegar. Pero llegará. De todas formas, como dice mi madre, “no hay mal que por bien no venga”, y confío que la solidaridad, la bondad, empatía, ayuda a los demás, respeto y apoyo a los mayores, y todos los demás valores que hemos demostrado en este tiempo no cambien. Lo preocupante es que va a cambiar y mucho para todas aquellas familias que han perdido el negocio, el trabajo, y sobre todo a familiares y amigos. Para ellas sí que va a cambiar la vida después de la pandemia.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo nunca. Lo peor creo que no ha sido tanto el confinamiento sino el no saber que iba a pasar, la incertidumbre, los mensajes muchas veces contradictorios. Es verdad que preocupación, por mis padres sobre todo, sí he tenido. Afortunadamente seguir toda la familia las medidas de prevención de manera rigurosa (obsesiva a veces), y la fe, nos ha ayudado en mi casa a vivir la pandemia con tranquilidad y esperanza a pesar de la incertidumbre.

¿Qué hiciste durante el confinamiento y qué has echado de menos?