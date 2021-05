La tasa Covid ha subido en la capital 112 puntos desde el fin del estado de alarma

El 7 de mayo, poco antes del levantamiento y fin del estado de alarma, Huelva era una de las provincias menos afectadas por la Covid-19. 23 días después, con un mes de mayo romero y festivo, propenso a las reuniones de por medio, la situación es preocupante. Y crecen las reuniones nocturnas y botellones playeros más allá del cierre de establecimientos nocturnos.

La provincia y más la capital encabezan las zonas de España con más infecciones a 14 días.

Entonces, hace tres semanas, la tasa de la provincia era de 211,4 y 164 la de Huelva capital. Hoy la tasa Covid de la provincia supera la zona de alto riesgo con 259,8 PDIA/14 por 100.000 habitantes y en Huelva capital crece de forma alarmante hasta los 276,7. El 7 de mayo habían fallecido 365 personas. Hoy son 378.

La escalada del coronavirus en Huelva no se frena. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía reporta este sábado 128 casos más de contagios en 24 horas y un nuevo fallecimiento. Sirva de ejemplo que las personas curadas, 129, superan en solo un caso los nuevos contagios, lo que señala la gravedad de la situación que se vive en la provincia de Huelva y en la capital en plena temporada de captación de turistas y visitantes. No es bueno este ritmo, no. Porque Huelva es una de las provincias españolas en peor situación y tasa.

En total hay 30.781 personas que han sido diagnosticadas con Covid en poco más de un año de pandemia ya. Hoy (sábad0,el domingo no hay datos) hay 55 personas hospitalizadas, 6 de ellas en UCI.

Las autoridades refuerzan sus mensajes de precaución a los onubenses en un mes de mayo que está siendo muy negativo en Huelva. Y piden el cumplimiento de las normas y restricciones precisamente en un mayo en el que no hay romerías oficiales pero están proliferaron los eventos, reuniones, comidas y todo tipo de encuentros lúdicos.

La situación no es ajena a la autoridad. El mismo alcalde de Huelva ha tenido que intervenir porque Huelva capital encabeza el triste ránking de capitales españolas con la tasa Covid más alta.

El viernes, último día con datos de este tipo, la tasa Covid de la provincia superaba la zona de alto riesgo con 259,8 PDIA/14 por 100.000 habitantes y en Huelva capital crece de forma alarmante hasta los 276,7. Es ya de las más altas de España. En España, la incidencia media actual de contagios en los últimos 14 días, se sitúa en los 125,02 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Andalucía un poco más, 166,9 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, se ha mostrado “preocupado” por el incremento de la tasa en la capital, aunque ha explicado que los índices “aún permiten que la ciudad se mantenga en el nivel en el que está”. Cruz avisa: “Esta subida nos tiene que hacer reflexionar sobre lo importante que es cumplir con las medidas que se recomiendan y que se imponen y ser responsables porque es una cuestión de todos. No obstante el alcalde estima que “no es previsible que se vuelva a una situación global de confinamiento ya que el proceso de vacunación está en marcha, pero ahora cada territorio va a ser responsable y va a tener que asumir las consecuencias del ejercicio de su responsabilidad”. Ahora cada población tendrá una medidas diferentes en función de la tasa que alcance y que mientras algunos municipios tendrán “un grado importante de apertura”, esto no sucederá en otros “porque no se han hecho las cosas como hay que hacerlas”. Cruz ha invitado a los ciudadanos a ser “precavidos”, porque Huelva “quiere sumarse a todas las medidas de apertura y desescalada”, añadiendo que “en la medida en que no seamos lo suficientemente responsables y rigurosos, tendremos más casos y probablemente tendremos medidas más restrictivas“. Incidencia por municipios En cuanto a la incidencia por municipios, ocho se encuentran por encima de la tasa 500: Calañas, Almonte, Bollullos Par del Condado, Manzanilla, Moguer, Cabezas Rubias, La Palma del Condado y Villarrasa con una tasa de 814,1. Trece municipios, además de la capital, superan la de 250 (riesgo extremo): Campofrío, El Cerro del Andévalo, Galaroza, Valverde del Camino, Lucena del Puerto, Niebla, Palos de la Frontera, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Punta Umbría, Chucena e Hinojos . Los mejores datos, en la Sierra Y 21 municipios, la mayoría serranos, están libres de Covid tras no registrarse positivos en los últimos 14 días, como son Almonaster la Real, Aroche, Berrocal, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Arroyomolinos de León, Cala, Encinasola, Fuenteheridos, La Granada de Riotinto, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Los Marines y La Nava. Con respecto a los niveles de alerta por distritos sanitarios, el distrito Condado-Campiña continúa en Nivel 3, mientras que los distritos Sierra de Huelva-Andévalo Central y Huelva-Costa se mantienen en el Nivel 2 de alerta sanitaria. Las señales que llegan desde Andalucía tampoco son buenas Andalucía ha registrado este sábado un total de 1.595 casos de coronavirus, según los datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado cinco fallecidos. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha subido por tercer día seguido y se sitúa en esta jornada en 170,69 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los 1.595 positivos de este sábado se suman en Sevilla, que vuelve a ser con diferencia la que contabiliza más positivos, con 487, seguida de Málaga con 232, Cádiz con 211, Granada con 181, Jaén con 175, Córdoba con 131 y Huelva con 128. Almería es de nuevo la provincia que menos contagios registra y, en concreto, en esta jornada ha sumado 50. En cuanto a los cinco fallecidos, se han registrado dos en Granada, uno en Almería y otro en Málaga. Andalucía ha registrado un aumento de hospitalizados hasta 830, lo que significa 12 más en un día, igual tendencia han seguido los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Esperanza en la vacunación