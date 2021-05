En recuerdo de las 12 víctimas del accidente de Campofrío, una de las peores tragedias de Huelva

El ex-senador socialista y sindicalista Antonio García Correa rememora hoy el 65 aniversario de uno de los peores accidentes que han sucedido en la reciente historia de Huelva. Murieron 12 paisanos de este ex alcalde de Campofrío. Esa tarde del 30 de mayo de 1956, cuando pasó todo, iban a la boda de un vecino, Felipe, en un camión, camino de La Granada. En esa carretera pasó todo. La tragedia la vivió muy de cerca, en su propia casa.

Antonio García Correa lo recuerda así en su perfil social:

Hoy se cumplen 65 años del terrible accidente de tráfico que causó la muerte a 12 personas de mi pueblo. Entre los fallecidos se encontraba mi madre y mi padre quedó imposibilitado hasta su muerte.

Se casaba Felipe, un vecino de nuestra calle y los familiares y amigos alquilamos un camión para asistir a la boda. Esta se iba a celebrar en el vecino pueblo de La Granada donde residía la novia. Pero antes de llegar a La Granada el camión se quedó sin frenos volcando y ocasionando esa terrible tragedia.

Yo en aquellas fechas tenía recién cumplidos 17 años, y llevaba varios con un contratista haciendo carreteras. Pedí permiso al capataz para poder llegar a tiempo al pueblo y asistir a la boda. Tuve suerte y resulté ileso y vi con horror cómo habían quedado mis padres.

Mi padre quedó sin poder trabajar y en aquellos tiempos no había ningún tipo de ayudas públicas y mi hermana, 5 años mayor que yo, no trabajaba. En aquellas fechas era muy difícil que la mujer tuviera acceso a un puesto de trabajo, por lo que me tuve que poner al frente de mi casa y deseando de cumplir los 18 años para irme a trabajar al Pozo Alfredo en minas de Riotinto.

Así fue el accidente

Solo había que recorrer 6 kilómetros por una carretera sin asfaltar, estrecha y plagada de curvas.

No había líneas de autobuses, ni coches, ni motos. Llegar al casamiento era difícil. Al final se pudo contratar un camión con caja de madera que había descargado patatas procedente de Minas de Riotinto. Ya por la tarde, la expedición se amontonó como pudo en el camión. Unos 40 recuerdan que hicieron el viaje. Ya bajando las curvas que llevan a un barranco hacia La Granada el camión gana velocidad. Ya iba sin frenos. Los pasajeros salieron despedidos y acabaron en el barranco. El panorama era de tragedia, dantesco. De gritos, llantos…. heridos ensangrentados, vecinos y vecinas inconscientes. Algunos quedarían con secuelas de por vida.

Los vecinos de La Granada, que los esperaban para la boda, quedaron espantados por la desgracia de sus hermanos, de sus vecinos y vecinas. Se volcaron en ayudas. Los heridos fueron trasladados como pudieron hasta el Hospital de la Compañía de Riotinto y hasta el Provincial de Huelva, el de La Merced. Fueron doce las personas fallecidas. Del mismo pueblo. Padres, madres, incluso dos matrimonios. El suceso de Campofrío y La Granada conmocionó a la provincia. Hasta el sepelio se trasladaron muchas autoridades de la época.