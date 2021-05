Temor a que Carolina Marín tampoco pueda disputar el Mundial de Huelva

El deporte onubense y español está pendiente a estas hora de la evolución de la rodilla izquierda de Carolina Marín, que ayer se lastimaba el ligamento cruzado anterior de la mencionada articulación, mientras realizaba un entrenamiento preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde entonces, nada más se ha sabido de manera oficial del percance sufrido por la volantista onubense, si bien, todo hace suponer que se trata de una lesión grave.

De hecho, según ha podido conocer DiariodeHuelva.es, en el entorno de Carolina Marín se da prácticamente por hecho que no podrá acudir a los JJOO, cuyo inicio está fijado para el próximo 23 de julio. Es más, se teme incluso que la Campeona Olímpica, triple Campeona del Mundo y quíntuple Campeona de Europa tampoco pueda acudir al Mundial de Huelva, que se disputará a finales de noviembre y principios de diciembre.

Obligada prudencia

No obstante, tales previsiones deben acogerse con la prudencia obligada en estos casos, pues hasta que no remita la inflamación en la rodilla no se podrá diagnosticar con certeza el tipo y el grado de la lesión que sufre Carolina y, por tanto, el tratamiento a seguir y el tiempo exacto de recuperación. Hasta entonces, España y Huelva seguirán en vilo pendientes de la rodilla izquierda de Marín.