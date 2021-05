El coronavirus sigue su escalada en Huelva: 128 casos más y un fallecimiento

La escalada del coronavirus en Huelva no se frena. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía reporta hoy 128 casos más de contagios en 24 horas y un nuevo fallecimiento. Sirva de ejemplo que las personas curadas, 129, superan en solo un caso los nuevos contagios, lo que señala la gravedad de la situación que se vive en la provincia de Huelva y en la capital en plena temporada de captación de turistas y visitantes. No es bueno este ritmo, no. Porque Huelva es una de las provincias españolas en peor situación y tasa.

En total hay 30.781 personas que han sido diagnosticadas con Covid en poco más de un año de pandemia ya. Hoy hay 55 personas hospitalizadas, 6 de ellas en UCI.

Las autoridades refuerzan sus mensajes de precaución a los onubenses en un mes de mayo que está siendo muy negativo en Huelva. Y piden el cumplimiento de las normas y restricciones precisamente en un mayo en el que no hay romerías oficiales pero están proliferaron los eventos, reuniones, comidas y todo tipo de encuentros lúdicos.

La situación no es ajena a la autoridad. El mismo alcalde de Huelva ha tenido que intervenir porque Huelva capital encabeza el triste ránking de capitales españolas con la tasa Covid más alta.