José Javier Santana: “después de 40 años de cotización, quiero mi jubilación anticipada”

A nuestro invitado de hoy lo conocí en los años 80, siempre vinculado al mundo del carnaval y además metido de manera intensa en la fiesta del disfraz. Me refiero a José Javier Santana Tinoco, que fuera componente de la chirigota primer premio Los Viejos Satirones y de Los Nicanores tocando los tambores. Presidente de la peña Los Mañaneros, socio y componente de la Junta directiva de la Peña Playa la Gilda. Ensayó con un coro que no salió, con una chirigota y con una comparsa, pero no llegó al teatro. Componente del cuarteto “Este Niño va pa Alcalde“, “Los Colocaos“, “Los Colgaos“…. Ha publicado artículos de prensa en Huelva Información, en varias emisoras de radio y presentador muchos años de actos de carnaval, habiendo logrado el Choquito de Plata de la Fopac.

Pero no sólo de carnaval vive el hombre y mi amigo Pepe que es todo un currante, a sus 62 años de edad, es un choquero de pura cepa que lleva a orgullo de no haber vestido nunca ninguna camiseta de fútbol que no haya sido la del Recreativo de Huelva. Con 11 años ya vendía perritos calientes en el antiguo Estadio colombino y leche por las calles, con 15 años tuvo su primera nomina en Sastrería Llanes y con esa edad entra en la plantilla de Almacenes Arcos, perteneciendo algunos años al comité de empresa. Unos meses antes de cerrar Arcos en 1994 montó su primera empresa en un local de la estación de autobuses, D´HUELVA (recuerdos de Huelva y artículos de viaje) y después DAMAS MUSICA; 17 años en ventas de vehículos nuevos y de segunda mano en 5 empresas diferentes, esos mismos 17 años son los que lleva en su tienda EL PIRULI, en el Molino de la Vega. Está orgulloso de llevar 27 años vendiendo música de carnaval y charlando con media Huelva de la fiesta del disfraz. En los últimos años va de BUSCAVIDAS, trabajando de camarero, kiosquero y repartidor de todo lo que se ponga a tiro.

Pepe Santana es de las personas más serviciales que conozco, siempre dispuesto a colaborar, empático, cordial, sociable, con don de gentes, alto sentido de la amistad, más de Huelva que un choco, recreativista por los cuatro costados y desde luego carnavalero. Vamos lo que por estos lares llamamos muy “güenagente”.

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista, con la amabilidad que le caracteriza acepta y éste es el resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en estos momentos?

La situación es nueva y desconocida para todos, pero creo que los “mandamases” de este país no dan pie con bolo y nos han engañado desde el principio…(mascarillas no, mascarillas sí….. Abusos en los precios de las mismas y muchísimas incongruencias en las decisiones).

¿Cuándo crees acabará esta pandemia?

Supongo que cuando estemos vacunados todos los españoles, o al menos un porcentaje cercano al 100 %

¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia?

Esto nos va a dejar huellas a todos, pero iremos recuperando nuestra anterior vida poco a poco. Fíjate, todavía hablan los mayores de la guerra civil; con esto pasará igual.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Creo que no, mucha incertidumbre, mucho respeto, pero creo que no ha llegado a miedo

¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces en la actualidad?

Pues llevo 10 meses de baja e intentando que me den la jubilación anticipada, ya que llevo más de 40 años cotizados y mi situación física no me permite estar demasiado tiempo en pie, por lo cual no pude seguir trabajando de camarero; que es lo último que he estado haciendo hasta la baja. Así que el proyecto es jubilarme.

¿Qué opinas de las vacunas?

Pufff. Qué lío. Evidentemente es la solución a todo esto, pero nos tienen super liado con las indecisiones de las marcas y las edades. A mí me han llamado para la AstraZeneca, luego para la Pfizer, me dijeron que fuera al día siguiente a vacunarme y a la media hora me llaman para decirme que no han llegado las vacunas. Hoy mismo he ido a mi centro de salud a preguntar, me toman nota, y me llaman a la hora para que fuera a vacunarme; les digo que en un par de horas podría volver allí y me dicen que entonces no….. ¿ESTO ES UN PUFO O NO?

¿Huelva es realmente carnavalera?

¿Cambiamos de tema no?. Esto me gusta más. Pues está claro que la mayoría no es carnavalera, hay muy buenos carnavaleros, pero muy pocos, ten en cuenta que los verdaderos aficionados están aquí y aquí no se gana dinero con el carnaval, por eso los que están, son buenos y verdaderos aficionados a esto.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

Ésta es la pregunta difícil del examen, ésta la has puesto para que no apruebe, ¿no?. Dices despegar….. ¿Sin aeropuerto?. ¿Tú crees que una provincia como esta, con la oferta de playas, sierra, fiestas populares, ¿PUEDE SEGUIR SIN AEROPUERTO NI AVE?, ¿turismo de élite sin infraestructuras?. Mira Camacho, yo que tengo raíces leperas, me avergüenzo de tener un hospital terminado en la provincia y que lleve años sin abrirse por las malas maneras de los “mandamases”. A ver si en las siguientes elecciones votamos al mismo partido para gobernar en España que para gobernar en Andalucía y para gobernar en Huelva, que siempre vamos con el pie cambiado.

¿Qué se siente después de no celebrarse Semana Santa, Rocio, otras romerías Carnavales, Colombinas…?

Un gran vacío, llega el Rocío, 10 años caminando con Emigrantes y sientes vacío, llegan las Colombinas, igual, sin ponche otro año. Semana Santa, qué te voy a decir, si llevo muchísimos años viendo a todos los pasos en la calle. Y ya en Carnavales, más que un vacío siento angustia en mi interior, la misma angustia que siento cada año cuando se acaba el concurso de agrupaciones de carnaval, pero esta vez sin ni siquiera empezar.

¿Qué te parece el papel que están jugando los medios de comunicación?

Pues sinceramente, pueden estar haciendo más mal que bien, tanta información ha machacado las mentes de los españoles; nos tienen locos con las informaciones de las vacunas, con los fallecidos diarios; ¿alguien sabe cuántos muertos diarios hay de cáncer en todo el mundo? y ¿cuánto tiempo lleva el cáncer entre nosotros? y eso no lo machacan ¿verdad? Información sí, pero comecocos no.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

Pues tengo muy buenos recuerdos de mis 20 años en varios establecimientos. De ARCOS, había mucho compañerismo, también he pasado mis mejores momentos económicos en los años de venta de vehículos. Los peores recuerdos, el cierre de Arcos, el cierre de Kia Huelva y el peor momento económico de mi vida laboral lo estoy pasando ahora. ¡QUE ME JUBILEN YAAAA!. S.O.S.

¿Cómo valoras la actuación de los políticos en general ante esta crisis sanitaria y económica?

Creo que es muy difícil tomar decisiones en estos malos momentos, pero también creo que algunas de las que han tomado no han sido muchas veces ni lógicas ni justas. Todos hemos oído estos meses, “esto no es justo, esto no es normal”. No ha habido consenso político ni en estos momentos tan graves.

Querido amigo Pepe, que espero te den pronto la jubilación anticipada, que ya has dado un montón de “guerra” y bien que te mereces el descanso del “guerrero”, que nos veremos por El Portil y que sigas disfrutando del carnaval.