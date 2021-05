El Recre presenta un superávit de 21.796,18 euros, pero la deuda sube a 26.352.267,74

Una buena noticia, aunque no tan buena como puede parecer. La Junta General de Accionistas del Recreativo de Huelva ha aprobado las cuentas anuales correspondientes a la temporada 2019/20, que presentan, por primera vez en mucho tiempo, un resultado positivo para la entidad que ahora preside José Antonio Sotomayor. El superávit, que asciende a los 21.796,18 euros, se destinará a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores.

No obstante, según se desprende del Informe de Auditoría realizado por Fides Aureo Tartessos Auditas SLP, al que ha tenido acceso DiariodeHuelva.es, dicho superávit no puede adjudicarse directamente a la gestión del club, pues se ha conseguido fundamentalmente gracias a la aportación económica del Ayuntamiento (unos 2 millones de euros), al coronavirus (que ahorró gastos considerables, sobre todo en materia salarial) y al ardid contable del impuesto diferido (1.875.791,25 euros con los que se inflan el Activo No Corriente y el Patrimonio Neto del Recre).

Trasvase de deuda

De hecho, la deuda global del Decano no ha dejado de crecer en estos últimos años desde la expropiación, ascendiendo a 26.352.267,74 euros a fecha del 30 de junio de 2020. Eso sí, aunque el Fondo de Maniobra sigue siendo negativo, la situación financiera ha mejorado ligeramente pues gran parte de la deuda se ha convertido en Pasivo No Corriente, esto es, deuda a largo plazo (19.825.190,07 euros), mientas que las deudas a corto plazo o Pasivo Corriente se han reducido a 6.527.077, 67 euros.