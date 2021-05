Pepe Lema: “Me han sacado tres veces a hombros de campos de fútbol “

Hoy se asoma a esta ventana de diariodehuelva.es una de esas personas entrañables que te puedes encontrar en la vida, me refiero a José Manuel Díaz Lema. Una persona polifacética, servicial, cariñoso, cordial, solidario, más de Huelva que un choco, optimista por naturaleza, gran sentido del humor y de la amistad, que a sus 78 años todavía sigue arbitrando partidos de fútbol a todos aquellos equipos que se lo piden y además siguiendo el juego de cerca. En definitiva, muy buena gente.

A lo largo de este rato de charla van a conocer nuestros lectores un poquito más a este hombre que todo el que lo trata tiene que quererlo por fuerza, pues pocas personas tan empáticas como Pepe Lema.

Empezamos así:

Pepe, ¿qué opinas de la situación que estamos viviendo en estos momentos?

Pues que nos tienen a todos atados de pies y manos y que es una situación que no habíamos pasado nunca la gente de nuestra generación.

¿Volverán las olas de contagio?

Puede ser, pero esto cada vez irá a menos por la vacunación.

¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo en Huelva?

La vida volverá de nuevo a su ser, y en Huelva también hasta que todo el mundo se estabilice. Creo que esto perdurará siempre en nuestro recuerdo aunque muchos se olviden de ello pronto y no le den la importancia que tiene.

¿Qué proyectos tienes y qué haces ahora?

Estoy en 78 años y espero durar unos cuantos años más y vivir tranquilamente. En la actualidad estoy jubilado hace ya 13 años y sigo arbitrando partidos de fútbol de veteranos.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez por todas?

Aunque creo que Huelva ya ha despegado bastante, bien es cierto que no lo suficiente. Tenemos todos que echar una mano en la medida que nos corresponde, porque tenemos el paraíso más maravilloso de lo que Dios ha creado y tenemos que mimarlo y cuidarlo, además de promocionarlo en su justa medida. Muchas veces no sabemos apreciar lo que tenemos. Mi opinión personal y particular es que las personas cuando poseen mucho pues son un tanto dejadas y eso creo que es lo que nos ocurre a los onubenses, que la naturaleza nos ha dotado de tanta maravilla que somos un poco dejadillos.

¿Entre las muchas actividades que has realizado en esta vida en que faceta te has encontrado más feliz?

Creo que me he encontrado a gusto en todas, pero por destacar alguna sería en el arbitraje porque llevo casi 50 años a pesar de no haber pasado de Regional Preferente porque comencé muy tarde, vamos con 30 años. Además guardo muy buenos recuerdos como son 3 salidas a hombros (dato insólito en el arbitraje mundial) y han sido en tres provincias distintas Hinojos (Huelva) Bellavista (Sevilla) y Espera (Cádiz) y ni yo mismo me lo creo. Aparte de hacer muchos amigos, cosa un tanto difícil en un árbitro de fútbol.

¿Crees que en el 2022, se podrán celebrar Carnavales, Rocío, Semana Santa, Colombinas…?

Yo creo que para esa fecha estará todo normalizado.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos?

En mi vida tengo muy buenos recuerdos, bastantes. Por ejemplo lo que te he contado antes del arbitraje, los caminos andando al Rocío con mis Hermandades de Huelva y Emigrantes. Los Carnavales de Huelva disfrazado de Cantinflas y por supuesto el nacimiento de mis 4 hijos y casarme con mi mujer con la que llevo 54 años.

¿Qué te ha parecido la temporada del Recreativo?

Lo peor que yo he visto en fútbol en 70 años años desde los tiempos del Velódromo. Pero no solo esta temporada sino las 3 anteriores también a pesar de haber jugado un play off de ascenso y que creo que no estábamos jugando para merecerlo.

¿Cuáles son tus recuerdos de niñez?

Pues que me quedé sin padre con 2 años, me crié con mis abuelos en el Barrio Obrero, por cierto muy bien y muy feliz. Mi madre tuvo que servir en las casas ricas para poder seguir adelante ya que tenía solo 30 años. Los juegos que hacíamos en la calle y sobre todo mi paso por la miga de Doña Josefa que estaba frente del bloque de los militares en la cuesta San Cristóbal, al lado del Economato de Riotinto y además por Estudios Politécnicos Madre de Dios o Colegio del Padre Maraña como se conocía entonces el hoy Funcadia.

¿Por qué tus imitaciones de Cantinflas?

Imito al mejor humorista de habla hispana gracias a Pepe Sousa “El Lámpara”, que era amigo mío y lo imitaba muy bien y desde luego por la admiración que yo sentía por Mario Moreno y además creo que se me daba bien, y las gentes que me veían como lo remedaba así me lo decían, aunque yo comparo mis imitaciones y no creo que sea para tanto, pero en los movimientos y en el baile si me asemejo muchísimo. He hecho muchas actuaciones imitando a Cantinflas y siempre gratis, cada vez que alguien me lo pide acepto, pues como tú bien sabes no suelo negarme a nada.

¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta crisis financiera y sanitaria?

Es muy difícil opinar sobre este punto ya que se han encontrado en una situación inesperada y creo que no estaban preparados para ello. Yo no soy de ningún partido pero creo que cualquier otro que hubiese estado le habría ocurrido lo mismo y todos por fuera critican mucho pero ayudan poco (esa es la política). Mi opinión particular es que el buen político es el que debería de ayudar al otro aunque sea del partido contrario en beneficio de su país.

¿Qué papel crees que juegan los medios de comunicación y redes sociales en esta pandemia?

Pues que han estado a la altura y nos han tenido y nos tienen bien informados de todo lo que sucede diariamente. Ademas han sido muy valientes en sus críticas al gobierno.

Pepe, que tu dirás que no eres político pero cada vez que le has arbitrado algún partido, has sido muy casero con ellos. Que me alegro haber pasado contigo muchos momentos, pero me quedo con unas navidades en el taller de los Hermanos Coca, donde fuiste todo un espectáculo cantando villancicos y tocando todos los instrumentos del mundo.

Eres un auténtico crack y…. lo sabes