José Castro, alumno del IES La Marisma, representará a Andalucía en ‘Spainskills’

El lucenero, José Castro, estudiante de primer curso del Grado Medio de Jardinería y Floristería en el IES La Marisma representará a Andalucía en el próximo certamen Spainskills después de proclamarse Medalla de Oro a nivel andaluz.

En la competición, que se celebra cada dos años, participa el alumado de Formación Profesional de Andalucía en sus diferentes modalidades. El objetivo tanto de Andalucía Skills como de Spainskills es poner de manifiesto el nivel de desarrollo de las competencias profesionales tanto técnicas como de excelencia que adquieren los participantes durante su formación académica.

José ha querido dedicar unos minutos a Diario de Huelva para explicarnos cómo afronta esta nueva fase del concurso.

Lo primero enhorabuena por el premio, ¿cómo te sientes?

La verdad que muy contento y realizado después de tanto esfuerzo. Sentía un agobio muy grande porque, según iba escuchando el veredicto e iban diciendo quién era el ganador de la medalla de bronce y la de plata y ví que no me llevaba nada pensé que ya no lo iba a conseguir. Después escuche mi nombre y medalla de oro y estallé de alegría.

Piensa que fueron seis horas trabajando y sin saber bien qué hacían los demás porque como este año ha sido desde los propios centros y en un aula cerrada no veías qué estaban haciendo los demás y cómo podían ser sus trabajos comparados con el tuyo. Fue un agobio muy grande que al final ha tenido recomensa.

Tú has competido en la modalidad de floristería y artes creativas, ¿en qué ha consistido tu proyecto?

El concurso se desarrolló en cuatro pruebas. La primera prueba consitía en el acondicionamiento y la identifciacion del material que te entregaban desde el concurso. Tenías que saber adaptarlas, tener claro que hay flores que se pueden y otras que no se pueden mezclar. Luego tuve que hacer otros trabajos como cortar los tallos y había que estar muy pendiente de todo el proceso.

Durante el segundo día llevamos a cabo dos pruebas, la creación de un ramo de mano en estilo libre para el que utilicé la técnica en espiral y después un centro de mesa. La última prueba consistía en la creación de una corona de flores. Hubo quien las hizo de estilo funerario pero yo quería darle otro estilo y lo hice mucho más alegre según los colores que tenía.

¿Eran diseños que tu ya tenías en la cabeza o que fuiste improvisado según ibas recibiendo las instrucciones en la prueba?



No. Nos dan las instrucciones el mismo día y lo único que puedes hacer, con los materiales que tienes, es hacer un pequeño boceto a mano de lo que tienes en la cabeza. En este caso y por la variedad de colores yo supe enseguida lo que iba a hacer en las tres primeras pruebas. Lo único que improvisé fue en la corona que, como te comenté, no era la típica corona funeraria.

Este año por el covid se ha hecho de manera online desde el propio centro, ¿qué ha supuesto este hecho para ti? ¿Ha sido una ventaja por estar “jugando en casa” o has sentido más nervios?

Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el formato presencial tienes el agobio del jurado que se va paseando mesa por mesa viendo qué estás haciendo y valorándote. Estando en tu aula estás más cómodo porque no tienes ese agobio pero no puedes ver lo que hacen tus compañeros, así que no sabes cómo lo estás haciendo. También en este formato la tarea del jurado es más dificil, no se puede valorar un ramo de la misma forma si lo ves en persona que si lo ves a través de una fotografía o de un vídeo.

Yo habría preferido hacerlo presencial porque los compañeros de otros años me cuentan que es una experiencia muy bonita donde conoces a mucha gente pero también lo ha sido así.

¿Cómo te ha cambiado la vida esta medalla de oro?

Después de la medalla de oro me han contactado para ofrecerme algunos encargos. Por ejemplo un particular para una puesta de largo o las hermandades de mi pueblo que también quieren que colabore con ellos durante los próximos años. Todavía no se si se concretarán pero estoy muy contento por cómo se está valorando mi trabajo y por cómo me está yendo este año. Siempre me había gustado el mundo de la floristería pero gracias a la formación del IES La Marisma ahora soy capáz de hacer los ramos.

Nuestro campeón, José Casto. Medalla de oro en Andalucía Skills 2021 en la modalidad de Floristería.

Enhorabuena!!! pic.twitter.com/Y2E0bXpVoS — ieslamarisma (@ieslamarisma) May 14, 2021

Ahora vas a competir a nivel estatal y representarás a Huelva y a Andalucía, ¿muchos nervios?

Ahora siento más presión porque el nacional si que se hará de forma presencial en Madrid si el coronavirus lo permite. Solo puedo decir que intentaré dejar a Huelva en buen lugar.

¿Qué planes tienes para cuando acabes tu formación?



Entré en el modulo por la necesidad de estudiar, casi de rebote porque no era mi primera opción, pero con el tiempo empezó a gustarme cada vez más a pesar de que solo tenemos una asignatura de floristería que es mi parte favorita. Así que seguro que haré mis prácticas en una floristería y después seguiré en este sector ya sea creando encargos para otros o con un negocio propio. También me gusta mucho el ámbito de la Semana Santa así que me encantaría dedicarme a ello.

Desde Diario de Huelva queremos desearte muchísima suerte y confiamos en que te traigas otra medalla además de una grandísima experiencia.