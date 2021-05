Moreno pide en Aljaraque “prudencia” en la desescalada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este viernes en su visita a Aljaraque a la responsabilidad y al sentido común para seguir haciendo frente a un virus que continúa afectando a muchos andaluces. Después de 15 meses de pandemia, ha celebrado que la ciencia, en forma de vacuna, haya dado a la sociedad una oportunidad para acelerar la reactivación.

En este sentido, ha afirmado que el ritmo de vacunación en la comunidad autónoma es “intenso” y, de confirmarse las previsiones, entre finales de junio y principios de julio, la comunidad alcanzará una inmunidad colectiva amplia. Esto, según ha expuesto, permitirá devolver poco a poco la normalidad perdida y recuperar la actividad económica. Por ese motivo, Moreno ha pedido optimismo hacia el futuro, pero con “dosis de prudencia” para no dar pasos atrás.

“Si todos hacemos las cosas adecuadas, con precaución y empujando en la misma dirección desde todas las instituciones, podemos tener un verano, no de récord como 2019, pero bastante mejor que el anterior y, por tanto, trazar el camino hacia esa normalidad”. Y ha continuado: “Las previsiones de recuperación económicas son buenas, podemos recuperar mucho empleo y mucho tejido productivo perdido”.

Lo ha dicho en el Ayuntamiento de Aljaraque, donde ha mantenido una reunión con su alcalde, David Toscano, en la que también ha participado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. Tanto a él como al resto de la Corporación municipal ha agradecido la labor realizada durante estos meses de pandemia, sobre todo, el esfuerzo por limpiar y sanear las calles, así como la desinfección de los colegios o la labor de la Policía Local para hacer cumplir las normas.

También ha destacado los más de 30 millones de euros que la Junta de Andalucía ha invertido en la localidad desde el inicio de la Legislatura para mejorar sus servicios. “Aljaraque está experimentando un crecimiento demográfico casi constante, gracias al paraje natural que lo rodea y por sus infraestructuras y calidad de vida”, ha agregado. Asimismo, ha dicho que tanto Aljaraque como Huelva tienen enormes potencialidades que están contribuyendo a la riqueza y el progreso de Andalucía.