El recurso de Huelva te Mira complica la compra-venta de viviendas en La Joya

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por Huelva te mira contra el Ayuntamiento de Huelva por la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial de La Joya que “propone la destrucción de gran parte del cabezo y la construcción de edificios de hasta 12 y 15 plantas de altura”, según ha explicado el colectivo de defensa del patrimonio en una nota.

Huelva te mira informa a la sociedad onubense en un comunicado que “está dando los pasos judiciales que anunció en su compromiso de defensa de los Cabezos de Huelva, una actuación posible gracias a las aportaciones ciudadanas que están contribuyendo a sufragar los gastos de abogado y procurador”.

El recurso ha sido notificado al Ayuntamiento, que ya se ha personado con su letrada. Huelva te mira señala una de las consecuencias más relevantes de la situación actual: “puesto que el Gobierno local ya tiene conocimiento del recurso, debe notificarse la existencia del procedimiento a cualquier persona que pretenda comprar una vivienda de las previstas en el Plan Especial. En el caso de no informar a posibles compradores, no se podrá argumentar buena fe”, afirman desde el colectivo.

“Huelva te mira” recuerda que el plan aprobado es “incompatible con los valores naturales, culturales, ambientales y paisajísticos del cabezo, como han determinado especialistas e instituciones objetivas e independientes: el Defensor del Pueblo Andaluz, la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, el Instituto Geológico y Minero de España, departamentos y centros de investigación de la Universidad de Huelva y de más de 40 centros de investigación de otras universidades, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el propio Departamento de Protección del Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de Cultura en Huelva”.

Según el colectivo, “el Ayuntamiento aprobó en noviembre de 2020 una ordenación a sabiendas de que incumplía los criterios del informe sectorial vinculante de Cultura emitido en agosto de ese mismo año. Posteriormente, el Ayuntamiento ha rechazado el requerimiento de la Junta de Andalucía, de enero de 2021, que le insta a anular la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial de La Joya”.

El colectivo termina recordando que no va a cesar en la defensa de La Joya y de los demás cabezos amenazados por el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento, y hace un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esta movilización para no perder ni un metro cuadrado más de los cabezos, que son también identidad de Huelva. “Huelva es Cabezos, en plural”. “La Joya no se vende, se defiende”.