Szymanowski: “Volveré a Huelva con la cabeza alta”

Alexander Szymanowski quiere jugar el último partido del Recreativo de Huelva en la Segunda División B. El mediapunta argentino, responsable junto a sus compañeros de descender al Decano dos categorías hasta la Tercera RFEF, ha iniciado la semana de entrenamientos “con muy buenas sensaciones” y “el objetivo de estar disponible el domingo” ante el Lorca Deportiva.

El atacante, que se perdió los encuentros con el Yeclano, El Ejido y Granada B por una rotura muscular, confirma que “la lesión ha evolucionado de manera sorprendente. Yo era bastante pesimista sobre si podría volver a jugar en lo que resta de temporada, pero todo ha ido muy bien y ahora trabajo para estar el domingo“, indica.

Destrozado

En el plano anímico, Szymanoski se declara “destrozado, como todos mis compañeros, por como ha ido la temporada“, más aún cuando “nadie esperaba esto“. Y sobre el hecho de ser uno de los futbolistas más criticados por la afición albiazul, tiene claro que, “más allá de si hay argumentos o no, es normal que se me señale porque mi llegada generó una expectativa muy alta. Así es el fútbol“, lamenta.

Regresar a Huelva

En este sentido, Alexander recuerda que “el primer año que llegué, la gente no esperaba nada de mi, de hecho tenía ficha del filial, y terminé siendo uno de los jugadores más importantes de equipo. Si aquello me pareció bien, ahora entiendo que me critiquen“. Eso sí, se muestra dispuesto a regresar a título personal: “volveré con la cabeza alta a Huelva, porque aquí tengo gente, lugares y rincones muy queridos“.