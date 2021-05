EN 100 PALABRAS

Armas más mortíferas que un tanque

No, no soy un experto en el conflicto palestino. Pero sé que en esa tierra tratamos de ocultar nuestras propias vergüenzas y miserias. Sé que algunos de los que sobrevivieron al holocausto son los mismos que, de manera sutil, practican su genocidio particular contra una población que no tuvo culpa de nada.

Tras esta infame guerra, solo quedará un pueblo cuya arma más mortífera será el rencor, el dolor y el odio que se está engendrando en el corazón de unos niños que se defienden con tirachinas y hondas del ataque de uno de los ejércitos más modernos del planeta.