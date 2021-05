Moguer adecenta los cortafuegos anticipándose al verano

El Ayuntamiento de Moguer se prepara en la lucha contra el fuego. Maquinaria y operarios municipales han iniciado estos días el gradeo de los cortafuegos para evitar la propagación de incendios forestales en el término municipal, una labor de mantenimiento que hasta ahora venía realizando la Junta, pero que ha debido asumir el propio Ayuntamiento ya que la administración autonómica aún no ha tramitado el nuevo convenio de colaboración, según denunciaron en una nota de prensa el propio alcalde, Gustavo Cuéllar.

El edil socialista, ha manifestado su “preocupación porque a estas alturas del año, cuando las altas temperaturas hacen aumentar de forma exponencial el riesgo de incendios forestales en nuestros montes, aún no se han iniciado desde la Consejería de Agricultura y Montes las labores de mantenimiento de los cortafuegos, una labor que la Junta tiene encomendada desde hace décadas por el Ayuntamiento de Moguer fruto de los convenios de colaboración que suscribimos con ella pero que, dado el retraso en la tramitación del nuevo convenio, aún no se ha comenzado”.

“Si hay una localidad especialmente sensibilizada con el peligro que suponen los incendios forestales”, insistía Cuéllar, “esa es Moguer, que lamentablemente sufre cada año este tipo de atentados medioambientales y tiene todavía muy presente el pavoroso incendio de Las Peñuelas que arrasó miles de hectáreas de nuestros montes hace 4 años”.

El Ayuntamiento de Moguer lleva desde 2018 trabajando en la renovación del convenio con la Junta para el mantenimiento de las zonas forestales del municipio, y ya en 2019 se redactó un modelo de convenio consensuado entre ambas partes y aprobado por el Pleno que finalmente no fue tramitado por la Junta. En los últimos meses se ha recibido en el consistorio moguereño un nuevo modelo de convenio remitido por la Consejería, que el Pleno Municipal volvió a aprobar en su última sesión pero que todavía no ha sido tramitado totalmente por la Junta y, por tanto, no se encuentra aún en vigor.

Para el alcalde de Moguer “esta actitud de dejadez de la Junta, que lleva dos años mareando la perdiz del nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento sin acabar de formalizarlo, está poniendo en grave peligro las zonas forestales de nuestro municipio precisamente cuando el riesgo de incendios crece de manera exponencial, por lo que hemos debido dar un paso al frente e iniciar con nuestros propios medios las labores de mantenimiento de los cortafuegos”.

Gustavo Cuéllar lamenta el retraso en la tramitación del nuevo convenio de colaboración para la gestión de los montes moguereños y pide a la Junta “que lo formalice cuanto antes y se ponga las pilas inmediatamente porque los incendios forestales no saben de retrasos administrativos y la responsabilidad de la Consejería es realizar cuanto antes las actuaciones necesarias para prevenirlos, entre ellas mantener limpios los cortafuegos como viene haciendo desde hace décadas”.