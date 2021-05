El sueño olímpico que Carolina Marín no podrá cumplir... de momento

Si no hay inconvenientes de última hora, Carolina Marín participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y si rinde a su nivel, no hay duda de que alcanzará el podio. De hecho, nuestra volantista ya ha dicho por activa y por pasiva que no se conforma con nada que no sea la medalla de oro. Lo que no podrá conseguir -y le hacía muchísima ilusión- es ser la abanderada de España.

Porque el Comité Olímpico Español ha aprobado por unanimidad que la nadadora Mireia Belmonte y el piragüista Saul Craviotto porten la bandera nacional en la ceremonia inaugural de los JJOO, que se celebrará el próximo 23 de julio en la capital japonesa. Por el camino se han quedado otros candidatos, incluida Carolina Marín.

Una elección discriminatoria

La elección de Belmonte y Craviotto se justifica porque se trata de los dos deportistas españoles en activos que más medallas han ganado en unos Juegos (cuatro cada uno de ellos), si bien, sus disciplinas les permiten sumar varios metales en una misma Olimpiada, algo que no es posible en otros deportes como, por ejemplo, el fútbol, el baloncesto o el bádminton.

Así las cosas, Carolina Marín aún podría tener una última oportunidad de ser la abanderada de España en París 2024, pues la Campeona Olímpica, triple Campeona Mundial y quíntuple Campeona Europea hará 28 años en junio. Sea como fuere, la onubense ha felicitado a Belmonte y Craviotto en las redes sociales con la deportividad que le caracteriza.

En otro orden de cosas, Carolina Marín ha recibido el reconocimiento de la máxima autoridad deportiva del país, José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, por su reciente triunfo en el Campeonato de Europa de Kiev. Franco acudió al CAR de Madrid, acompañado de Andoni Azurmendi, presidente de la FESBA.