Laura Sánchez presenta ‘Somos Abril’, que recupera las Cruces de Mayo de Sevilla

El fin de semana del 21 al 23 de mayo Sevilla revivirá sus antiguas Cruces de Mayo con los almuerzos temáticos de Somos abril. El evento que, en un principio, venía a ofrecer la más exclusiva alternativa a la Feria de Abril sevillana (quedó aplazado por motivos de seguridad e incompatibilidad con el nivel de alerta en el que entró Sevilla la misma semana de la Feria), servirá ahora para resurgir la fiesta de las Cruces que antiguamente se celebraban en patios y corrales de vecinos de la capital hispalense.

Los jardines de El Palacio de Las Dueñas serán el enclave que GO! Eventos y Comunicación, la empresa organizadora – y de la que Sánchez es directora-, ha elegido para que los amantes de las Fiestas de Primavera andaluzas puedan celebrar estos almuerzos para grupos reducidos (mesas de 6 personas), donde se respetarán en todo momento las medidas de seguridad del protocolo Covid-19.

El Catering Alfonso será el encargado de poner el sabor a estos encuentros en los que tampoco faltará la música en directo: la sobremesa, momento en que los asistentes podrán disfrutar desde su mesa de servicio de bebidas, contará con flamenco y sevillanas.

Además, el dresscode recomendado para vivir esta experiencia no podría ser mejor: ‘Feria de Sevilla’. Así, ellos acudirán de chaqueta y corbata, y ellas, de moda flamenca, no solo y exclusivamente del traje de flamenca como tal, todo look de inspiración flamenca (lunares, flecos, mantón de Manila, flores en el pelo, etc.) es aceptado.

“Teníamos muchas ganas de vestir de flamenca. Muchas lo hicieron en los días de la Feria, pero ¿cuántas no se han animado todavía? Ahora es el momento, y es que teníamos muchas ganas de ser abril y celebrarlo de un modo distendido, tal y como prometimos desde el lanzamiento de esta experiencia en tiempos de covid”, afirmaba Laura Sánchez.