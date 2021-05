Alcolea, una obra de interés general del Estado amenazada por las aguas ácidas de mina

El debate sobre la continuidad de las obras de la presa de Alcolea está abierto en canal. Por un lado algunos partidos políticos e instituciones exigen al Gobierno la continuidad de una obra esencial para culminar el plan de regadíos. Por otro, organizaciones ecologistas (WWF y Ecologistas en Acción) y fundaciones no creen conveniente gastar más dinero en un embalse con riesgo alto de contaminarse con drenajes ácidos de mina.

Las obras de Alcolea están paralizadas desde hace tres años. El proyecto de finalización del embalse está redactado y cuenta con todos los informes favorables, pero solo está ejecutado un 33%.

La Junta de Andalucía considera que el Gobierno de España no tiene ya excusas para no seguir adelante con este proyecto “importantísimo para los regantes de Huelva”.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el responsable de la construcción de la presa de Alcolea, y consciente de los riesgos de la calidad del agua que tendría el embalse, ha encargado un informe, para aclarar este extremo, al CEDEX antes de tomar la decisión sobre el futuro de la presa.

Tras esta obra subyace uno de los problemas más longevos de la provincia onubense: el choque entre la actividad minera y la contaminación de aguas, acuíferos y cauces que conlleva en algunas zonas de la cuenca del Tinto y el Odiel y el impulso de la actividad agrícola y con ello la puesta en marcha de regadíos, sobre todo en zonas del Andévalo.

“El embalse de Melonares, en Sevilla, y el proyecto de la presa de Alcolea, en Huelva, son dos ejemplos paradigmáticos de un negocio ruinoso: millones de euros de las arcas públicas y fondos europeos invertidos en dos megaproyectos hídricos sobredimensionados e innecesarios”. WWF y la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) lo resaltan en un informe que realiza un estudio económico de ambos casos que evidencia los problemas económicos de estas obras.

La otra oposición al embalse llega desde Ecologistas. A su juicio “desde su gestación, al amparo de la sequía de inicios de los 90 del siglo pasado, el proyecto de la presa de Alcolea encadenó una serie de irregularidades que se irían haciendo más evidentes en estos últimos años. No hubo una verdadera evaluación de impacto ambiental ni de viabilidad económica, sino una aprobación política para satisfacer a grupos de presión”.

Frente a estas dos vertientes que se oponen a la continuación y culminación de las obras de Alcolea emergen los regantes, que se sienten muy perjudicados por la falta de compromiso del Gobierno con una obra ampliamente publicitada en su día en todas las instancias empresariales y políticas.

Desde Coprehu, mantienen que “los recursos hídricos de la Presa de Alcolea, obra declarada de interés general del Estado, una media de 200 hm3 anuales de regulación, son necesarios e indispensables para toda la economía onubense.

Y recuerdan las cooperativas de regantes que en este momento en que se tramita el Tercer Ciclo del Plan Hidrológico DTOP (2021-2027) “estos recursos son necesarios para mantener las asignaciones de las vigentes concesiones para todos los usos y para atender las aspiraciones en mejores dotaciones y también en su caso de ampliaciones mediante modificación de características en trámite o previstas”.

Coprehu denuncia que “estamos observando que FNCA y WWF-Adena están divulgando sus propios relatos que no se ajustan a la verdad ni a la realidad, utilizan a su antojo los datos, es decir desinforman”.

Por ello y en base a los datos y las previsiones, desde COPREHU y la Junta Central de Usuarios de Alcolea y Acuífero Niebla aportan sus propios datos sobre la influencia de aguas ácidas con metales pesados en suspensión y de lixiviados en minas abandonadas y explotaciones de presas en la Faja Pirítica Ibérica.

Coprehu quiere poner en valor la presa de Alcolea y el sistema del Bocachanza, así como la buena calidad del agua embalsada según la información que recoge el Informe Deltares, y la calidad “prepotable” sin coste alguno del agua embalsada en todas las presas: Chanza, Andávalo y Olivargas, cuyas aguas “aprovechamos para todos los usos, urbanos, agrícolas, industriales, turísticos o energéticos en la provincia de Huelva.

Dada la intensidad del relato que hacen desde Coprehu diariodehuelva.es reproduce sus consideraciones literales para que sirva de elemento de debate sobre la futura decisión que debe tomarse acerca de la continuidad (o no) de las obras de la presa de Alcolea.

ALEGATO SOBRE LA PRESA DE ALCOLEA Y CANAL DE TRIGUEROS

Tras las manifestaciones sensacionalistas vertidas contra la presa de Alcolea y el canal de Trigueros por parte de la FNCA y WWF-Adena, surge este alegato aportando información veraz con el fin de evitar las pretensiones de desinformación de las dos entidades anteriormente citadas.

Cualquier persona que quiera ahondar en el proyecto de la Presa de Alcolea y Canal de Trigueros, dispone de este documento basado en hechos científicos y actos administrativos, alejado de cualquier tipo de elucubración.

Por todos es conocido la frase de “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, y ahí es donde una entidad como COPREHU es totalmente intransigente con las manifestaciones de FNCA.

La agricultura de Huelva es una gran comprometida con todas las dimensiones del regadío, entre las que se encuentran la medioambiental y socio-económica.

En esta búsqueda de la verdad, quisiera agradecerle la colaboración a entidades como el Consejo Económico y Social de Huelva, Universidad de Huelva, FOE, CCOO, UGT, la Fundación Caja Rural del Sur y dentro de la administración local, la Diputación Provincial y un gran número de Ayuntamientos.

Mentira 1: “No se hizo una justificación sobre la necesidad del agua en 1995”.

Denota un profundo desconocimiento o haber olvidado por completo los orígenes de la Presa. En 1995 se inició la promoción de la misma, a través de la Junta de Explotación del Sur de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Esta actuación fue justificada por la Confederación para regular el río Odiel – evitando las inundaciones por avenidas-, atender a las demandas reales y potenciales de agua de boca -consolidando el agua urbana en 15 municipios de la Campiña, Andévalo y Condado Norte-, y regadíos con el fin de reducir las presiones sobre el acuífero Niebla.

Desde un primer momento fue apoyada por COREHU, en representación de agricultores que demandaban agua para

regar y Diputación Provincial. Cuantificándose las demandas reales entre 2000 y 2005, una vez que se aprobó la DIA y quedó evaluada la calidad del agua embalsada para uso agrario – contábamos con la experiencia de la presa del Chanza y Andévalo, pero en este caso para mejorar más aun si cabe la calidad del agua se introdujo en la DIA medidas correctoras como: la construcción de tres diques y la colocación de una toma telescópica-.

Un equipo técnico de COREHU junto el apoyo de la administración local, recorrieron los 15 pueblos que están dentro del ámbito de la actuación, informando y captando un total de 1815 agricultores que se comprometieron por escrito a regar 30.000 Has, midiendo los consumos y abonando el canon para amortizar las obras.

Este documento que firmaron fue consensuado con la Agencia Andaluza del Agua, que por aquel

entonces dirigía Joan Corominas.

También se evaluó la demanda de aguas para uso urbano, por ser escasos los recursos del Corumbel y de pozos municipales del Acuífero Niebla en los municipios de la Campiña, Condado incluso en el entorno Doñana. (Los

documentos de reservas por los agricultores los tenemos en el archivo de COPREHU y

a disposición de quien los requiera).

Declarada de interés general de la nación en el Plan Hidrológico Nacional de 2001-5, el que Leandro del Moral de la FNCA suele denigrar, renegar y demonizar. Además, aclarar que entre las demandas de agua de Alcolea en 1995 no estaba “el abastecimiento de la ciudad de Huelva y el uso industrial en el Polo Químico de Huelva” que fueron resueltos en 1965, con el de la presa del Piedras, en 1978 con los Bombeos de Bocachanza y desde 1985 con la puesta en servicio de la presa del Chanza.

Mentira 2: “Alcolea con una capacidad de regulación anual de 115 hm3/año”

Falso, ya que los cálculos realizados por el sistema de explotación Tinto, Odiel y Piedras, cifran su capacidad de regulación media en 185 hm3/año con garantías de 98% y de 245 hm3/ año con garantías del 95%.

Mentira 3: “No se estudiaron alternativas…”

“No se estudiaron alternativas y la terminación de la presa de Alcolea pendiente de su tramitación administrativa, obliga a replantearse su necesidad, alternativas y viabilidad dado que los planteamientos fácticos y jurídicos, han

variado enormemente en todo este ciclo inicial de la obra”

Recordar que la presa de Alcolea era necesaria por ser la única alternativa para la obligada regulación del rio Odiel -el más caudaloso de Huelva-, para evitar inundaciones y que el agua ácida con metales pesados en suspensión llegue al Paraje Natural y al Golfo de Cádiz. También para ser aprovechada por su alta capacidad de regulación que se vino a consolidar con la presa de Coronada aguas arriba de Alcolea, prevista en el Plan Hidrológico Nacional.

En contra de lo que afirma la FNCA, si se hicieron estudios de viabilidad y se consideró como única alternativa, por parte de la Junta de Andalucía. Se incluyó en el Pacto por el Agua de Andalucía, llevando a órganos colegiados como el Consejo Andaluz del Agua y el Consejo Nacional. Incluyéndose en las actuaciones de 2001 y 2005, de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que declaró Alcolea de interés general del Estado.

Su viabilidad económica se estudió cuando se negoció con el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas al ser tratada la financiación para su proyecto y obra al amparo de la Ley Gasset de 1911. Para su promoción, la Diputación Provincial de Huelva, Ayuntamientos y COPREHU, creó la empresa Gestión del Agua de Alcolea SA GAALSA. Sociedad que junto a COPREHU, evaluó las demandas reales existentes.

Trabajando con Caixa y Caja Rural del Sur, las cuales a través de sus equipos realizaron estudios de viabilidad con amortización en 25 años del 50% del coste de proyectos y obras, ya que el otro 50 % lo aportaba el Estado.

COPREHU ya tenía la experiencia de la promoción de los regadíos de Sur Andévalo a la demanda de los agricultores, que en 1990 abonaron 350 pts./ha para la construcción de las redes de riego con agua de la presa del Andévalo. Fórmula que nos ha permitido transformar en regadío un total de 30.915,47 has. Nuestros estudios económicos

siempre se han basado en la experiencia y en datos reales, no en estudios teóricos desde los despachos.

Mentira 4: Análisis de mercado y la evolución de la rentabilidad de los cultivos reales y potenciales en Huelva realizado por FNCA, desalineado con la realidad incluyendo cultivos como el mango que no se da en Huelva.

Los análisis de mercado lo hacen los propios agricultores con el apoyo de sus organizaciones de productores como: FRESHUELVA, A.C.P.H, FAECA, ASAJA, UPA, COAG. Con el fin de ordenar los mercados y mantener equilibrios entre oferta y demanda de cada producto.

En Huelva, tradicionalmente, se han venido haciendo cultivos de primor, atendiendo a las características climáticas. Son cultivos precoces, que dado el clima de la zona se recolectan antes en Huelva aprovechando un hueco comercial, cuestión que es muy valorada. Tradicionalmente este hueco es aprovechado por cultivos de fruta de hueso como: melocotón, nectarina, ciruela, paraguayo y desde hace unos quince años el kaki -cultivo plenamente integrado y consolidado en la cultura agrícola de Huelva, donde tenemos grandes productores-.

Con respecto al aguacate, es un cultivo que ha tomado un protagonismo en los últimos años. En la actualidad se encuentra plenamente consolidado en Huelva, ocupando una superficie de miles de hectáreas.

Huelva tiene unas características agronómicas ideales para su cultivo, lo que implica una producción local con una menor huella hídrica y de carbono, que los provenientes de Sudamérica o Sudáfrica para satisfacer la demanda

del mercado europeo. Debido a que en Europa la demanda no deja de aumentar año tras año y tenemos capacidad para producirlos en Huelva, es mejor producirlos aquí que importarlos.

En cuanto a los cítricos, naranjas y mandarinas para consumo de mesa y zumos, tiene muchas posibilidades de crecimiento. El grupo García Carrión, tiene en Huelva la mayor fábrica de zumos de la UE.

Dado que la demanda de zumo de naranja existe en Europa, volvemos a la cuestión de que es mejor producirlo aquí que traer el concentrado de otras partes del mundo con la huella de carbono, que eso produce.

En los últimos años, el cultivo de berries ha experimentado un gran dinamismo. Manteniéndose algo estable en fresas (esto es cambiante, ya que cuando hay nuevas variedades todo el panorama cambia). En la última década, han aparecido con fuerza muchas variedades de frambuesa, arándano y mora, que han variado todo el panorama

productivo, desarrollando los Clubes de Producción. Estos agrupan a breeders, viveristas, productores y distribuidores, de manera que se ha conseguido retener en Huelva buena parte del valor añadido que antes se quedaba en otras zonas.

Esta circunstancia ha dado lugar a que en los últimos años se hayan puesto miles de hectáreas en producción, muchas de estas recuperadas de zonas de eucaliptal o simplemente abandonadas.

De las 30.000 has a regar con agua de Alcolea, 12.812 has son para consolidar los regadíos que ya hay en la zona, donde se cultivan olivar, almendro y distintos frutales.

Estos se riegan en la actualidad con concesiones del acuífero Niebla y precisan de agua superficial para que puedan adaptarse y transformarse.

El resto de superficie de regadío (17.188 has), son nuevos regadíos que van al mercado a satisfacer la demanda existente y creciente, para lo cual necesitarán adecuar la infraestructura con competitivas obras en las redes de riego.

Los cultivos intensivos son un sector estratégico en Huelva, debido al clima y a la disposición de agua. Por ello en los próximos años, veremos en la provincia de Huelva un crecimiento exponencial de las inversiones que aprovechan nuestro mayor activo (clima, terreno y agua), para la producción de cultivos como el almendro, olivar …

Convirtiendo zonas deprimidas económicamente hasta el momento, a zonas de producción agrícola muy demandadas, con la repercusión socio-económica que lleva aparejada.

Mentira 5: Bajo impacto del regadío en la empleabilidad de la Provincia.

Uno de los objetivos sociales de los regadíos en el Andévalo, La Campiña, Condado Norte es fijar la población al medio rural, especialmente en los jóvenes estimulando su retorno y la mejora de empleo en empresas alimentarias y de actividades complementarias de servicios al regadío, transporte, comercio etc.

Además, en Huelva durante las campañas agrícolas se suelen contratar más de 90.000 trabajadores, de ellos 45.000 trabajadores son residentes del régimen agrícola y parados, siendo la otra mitad trabajadores de temporada, a los que los empresarios según convenio del campo le facilitan alojamientos dignos y gratuitos.

Muchos de ellos vienen de Rumania y Bulgaria, unos 20.000 trabajadores vienen contratadas en origen desde Marruecos apoyado en un modelo de gestión ética e integral de la migración circular agrícola que desde 2005 se gestiona en base a una experiencia de buenas prácticas apoyada por la UE. Denominada AENEAS Cartaya y apoyada desde el primer por COPREHU.

Es evidente que solo en 5 pueblos, existen asentamientos irregulares que afectan a inmigrantes con y sin permiso de trabajo y que todos reclamamos a las administraciones su eliminación.

Mentira 6: Desatención al problema de la calidad del agua, debido a su bajo ph 4.2. Siendo necesario un alto coste en instalaciones para mejorar la calidad.

Realizan esta apreciación, sin ningún fundamento científico y obviando el proceso de autodepuración que se da en estas aguas al ser embalsadas.

COPREHU y los municipios afectados, nunca desatendimos el problema de las aguas ácidas que es

consecuencia de las empresas que abandonaron las minas, sin eliminar los lixiviados.

Habiéndolo permitido Estado y administración minera, debiéndose haber utilizado los fondos mineros.

A pesar de ello en 2011, organizamos en la Zarza un foro abierto a todos los expertos en aguas acidas, minería y medio ambiente, donde consensuamos un paquete de medidas para descontaminar el río Odiel, cooperando entre todos en la eliminación de los lixiviados de minas abandonadas para eliminar el origen del problema.

Entre los asistentes se encontraba D. Antonio Guijarro Franco, ingeniero y el director de minas de Almagrera, responsable de la construcción de la presa de Olivargas -presa que antes de invertir el INI los 100 millones de pesetas de 1981 tuvo que experimentar y hacer numerosas analíticas para cerciorarse que el agua embalsada sería buena y así sigue siendo y actualmente es pre-potable con coste cero-.

Es el primer científico que defendió la autodepuración por dilución con aluvión de agua dulce que decanta los pesados en suspensión, elevando el PH por encima de 6,3 hasta 7 mediante un proceso

irreversible que se produce cuando el agua acida se embalsa.

El Departamento de Explotación de la DHTOP, el ingeniero D. Jose Antonio Remesar ha trabajado con la

inhibición bacteriana y estudiado las cuencas vertientes al Olivargas, Chanza, Andévalo, Cueva de la Mora, y ha puesto en evidencia las similitudes en esta materia y su aplicación en la presa del Sancho.

Estamos organizando las II Jornada de Divulgación sobre la finalización de Alcolea, en la que incidiremos en el efecto de autodepuración para la buena calidad de pre potable del agua embalsada en las presas de Olivargas, Chanza, Andévalo, que es la que consumimos para todos los usos en Huelva.

En situación equivalente el embalse del Agrio que la CHG incluye en el EPTI su ampliación y conducción para usar el agua en mejorar el acuífero y humedales Doñana.

Mentira 7: Olvido de las costosas medidas para mejorar la calidad del agua.

Las empresas y comunidades de usuarios del agua de Huelva para todos los usos: urbano, agrícola, industrial y turístico, desde 1985 en relación a los costes de agua “no olvidamos nada”, ya que pagamos puntualmente el canon y la factura del agua en alta que hemos venido consensuando hasta 2005 con la CHGn y después con la Junta de

Andalucía -canon que es aplicado al consumo real medido en contador-.

Incluye la recuperación de costes de las obras hidráulicas y los gastos de explotación y administración; que yo sepa nunca hemos rechazado las facturas estructuradas por el organismo de cuenca, porque incluya costes para mejora de la calidad del agua que se nos suministra en alta de las presas del Piedra, Chanza, Andevalo, Olivargas, Los

Machos Corumbel, Jarrama y Bocachanza, siendo en todos estos los costes de mejora de la calidad 0 euros.

El agua en alta que recibimos de los embalses es prepotable sin ser sometida a ningún tratamiento, y según el informe de los expertos el agua embalsada en Alcolea, será pre-potable e incluso de mejor calidad que la de los otros embalses de la Faja Pirítica, ya que la DIA ha introducido dos mejoras correctoras, compuestas por los 3 diques de cola de embalse que en épocas estivales decantan los pesados en suspensión del agua ácida y la toma telescópica para extraer el agua de superficie donde el pH es superior a 6,3 es decir 7, por ser la presión menor.

Debería demostrar FNCA, su coste estimado de 24 M€ en mejora de la calidad del agua embalsada en Alcolea -cuestión que no respalda la DIA, ni el Instituto Deltares-.

Advertimos que los datos del Sancho, no son aplicable a la situación de Alcolea en la que se aplican las medidas correctoras establecida por la DIA, que ninguna otra presa de la Faja Pirítica tienen.

Es evidente que los poderes públicos con competencia en agua y minas, no han afrontado las medidas ambientales previstas en los ciclos 1º y 2º del plan hidrológico de la DTOP, medidas necesarias para haber cumplido en 2021 lo que establece la DMA.

Evitando que los lixiviados de minas y canteras abandonadas, lleguen a las grandes masas del rio Odiel y sus embalses Olivargas y Sancho, y en un futuro cercano Alcolea y Coronada.

Para ello ya no queda margen, ya que el 2027 se debe cumplir SI o SI, y eso reforzara la mejora de la calidad obtenida por la autodepuración del agua embalsada.

Razón por la cual la Junta de Andalucía van a incluir en el Ciclo 3º del PHDTO medidas como las plantas DAS y los costes por aislamiento de escombreras abandonadas que sean necesarios en base a lo que recomienda en sus conclusiones el informe Deltares y que el Grupo I+D Ciencia de la Tierra de la UHU oferta en su “Propuesta para el plan de restauración de la contaminación minera en la cuenca del Río Odiel”, que deben financiarse con fondos del Estado y la UE destinados a la restauración de los efectos mineros y los cauces.

Estos costes se valoran en el referido estudio de la UHU en unos 80M, sin embargo la FNCA si aportar base de cálculo los valora en 10 veces más entre 600-800M€.

Los usuarios de agua de todas las presas de la Faja Pirítica reiteramos como hicimos en 2011, en nuestro compromiso en el Pacto de la Zarza hacer uso de la colaboración público-privada con la Junta de Andalucía.

Mentira 7: Altísimo coste para la finalización de la infraestructura.

Sobre el análisis de los costes de la presa y las conducciones están muy estudiados, ya que están previstos en el Convenio de Regulación de 18-5-2007, los de la presa de Alcolea están actualizado en el Proyecto de Finalización que ha sido redactado por ACUAES el Acta nº 20 de la Comisión de Seguimiento de 23 de septiembre de 2020, en

la se establece una inversión superior a la prevista en el Convenio de Regulación de 2007: la actuación de la presa de Alcolea prevé un incremento 73,673M€ a 95M€ incremento de 22,47M€ 8,8M€ para puente de ferrocarril línea Huelva-Zafra, 5M€ para posibles indemnizaciones a SACYR que ha presentado una reclamación de 11,12M€ y

otros que estamos a la espera de especificar.

El proyecto de Canal de Trigueros que recoge las demandas presentadas en 2005 por COPREHU, pasa de 89,692M€ a 137M€ incremento de 47,308M€ que no sabemos de dónde sale dicho dato, ya que no se ha acordado la alternativa, o canal abierto o conducción enterrada.

COPREHU tiene un estudio realizado con tubos de acero electrosoldados con un presupuesto de ejecución

material de 71M€, dicha partida incluye excavación y puesta en marcha. Además al ir enterrado, no hay que expropiar, basta con la servidumbre de paso -experiencia que venimos realizando en Huelva, contando con 30.715 has de riegos a la demanda y un gasto de 9M€ demuestran el éxito del modelo-.

En cuanto al coste de balsas y conducciones primarias y secundarias de las redes de riego, calculamos 130M€, tenemos experiencias reales de una media de 5.000 €/ha transformada, que se financiaría hasta un 50% con Fondos FEADER y el resto 50% por cada agricultor para incluir en la factura del agua durante 25 años.

En coste total de estas tres obras son: 95M€ la presa, 137M€ el canal y 130M€ balsas y redes de riego. Un total que asciende a 362M€, lejos de lo que está diciendo la FNCA de 554M€ como se está divulgando, para oponerse a la presa.

Mentira 8: Alcolea supondrá un coste de 24 mill € en tratamientos para mejorar la

calidad del agua de Alcolea.

Lo más irreal es cuando hablan de costes de 24M€ año en tratamientos para mejorar la calidad del agua suministrada en alta del embalse de Alcolea. Ellos no creen ni aceptan que en las aguas embalsadas en la faja pirítica mejoran la calidad del agua de forma natural “la autodepuración”, proceso donde las aguas ácidas con metales en suspensión llegan a la presa, se remansan y por dilución del agua dulce en proporción superior a 1:10, se produce una decantación de los pesados en suspensión por elevación del PH a 6,3 que llegan a 7 por los efectos físicos químico y de inhibición bacteriana -proceso que es irreversible-.

Ello está científicamente y empíricamente demostrado, confirmándose por las aguas embalsadas en la presa de Coronada de 1982, presa de Chanza desde 1985, presa de Andévalo desde 1995, donde la analítica que hacen al

agua en alta que reciben de forma permanente las empresas suministradoras de agua urbana, GIAHSA y AGUAS DE HUELVA SA demuestra que su calidad de pre-potable, gastando CERO EUROS en su tratamiento.

Ello es concordante con la DIA y ha sido ratificado por el Informe del Instituto Deltares.

Mentira 9: Supondrá un gran despilfarro junto al Canal de Trigueros.

Tener en cuenta que en el Convenio de Regulación de 2007, viene recogida la recuperación de costes por todos los usuarios del agua de la provincia de Huelva, ya sean urbano, agrícolas etc., Ello es concordante con que se ha de hacer otra conducción desde la Presa de Alcolea, para el refuerzo del abastecimiento del anillo hídrico de

Huelva, es decir hasta la Balsa I y II de Palos.

Es lógico que así sea, ya que se calcula una regulación media anual de 200 hm3/año de las que son necesarios 130 hm3/año para los regadíos de Alcolea que se deben sumar a los 16Hm3 al año del Acuífero Niebla, respaldado por concesiones de agua de pozo que están vigentes.

Esta conducción no ha sido calculada por la UTE Canal de Trigueros ya que de forma arbitraria y sin ser acordado en el Comisión de Seguimiento, ACUAES resolvió paralizar los trabajos de proyecto del Canal y por ello no se ha realizado la FASEII Planteamiento de Alternativas. Su única justificación, fue decir en un escrito de 1-10-2019 que “No remitimos el Documento III Estudio de viabilidad inicial porque no nos parece suficientemente completo”.

Mentira 10: Los costes financieros del uso del agua de Alcolea serán muy elevados (del orden del 0.39 €/m3)

En sus conclusiones incluye lo que dice ACUAES, que tiene encomendado y se le aportó financiación para ejecutar proyectos y obras de las obras hidráulicas presa de Alcolea y canal de Trigueros.

Es evidente que la presa lleva más de 4 años parada, hace 18 meses que no se convoca reunión de la Comisión de Seguimiento -debe reunirse cada 6 meses-, nos están ocultando información que utilizan sin contrastar con la Junta de Andalucía ni con los usuarios.

Sin embargo, se dedica a misiones que no se le encomendó y con la que invade las competencias del Estado y la Junta de Andalucía como se pone de manifiesto en la carta de 26-5-2020 en la que la Directora General de

ACAUES le hace al director general de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, donde ante la posibilidad de no cumplir los objetivos del Convenio de Regulación, propone sustituir la presa por un azud que cumpla el objetivo de laminar el agua de las avenidas del rio Odiel, y tiene la osadía de mentir, para justificar que ello fue solicitado por la Junta de Andalucía en otra reunión del 23-9-2019 a la que asistí y se acordó lo contrario, es decir aprobar los sobrecostes para finalizar la presa de ALCOLEA.

Sin embargo como dice FNCA, se dedica unilateralmente a calcular “los costes financieros del uso del agua de Alcolea serán muy elevados (del orden de 0,39 €/m3).

ACUAES considera en sus cálculos importantes subvenciones que minoran estos costes a 0,17 y 0,22 €/m3, sin incluir ningún coste por el muy probable tratamiento de las aguas ácidas y con metales pesados del embalse. No se ha contemplado ningún coste ambiental, como los precisos para restaurar las escombreras de minas abandonadas, que serían muy elevados”.

Es evidente que en el Consejo Andaluz del Agua existe una Comisión sobre recuperación de costes de las obras hidráulicas que dialoga y establece el canon y con ello la factura del agua.

En ella se tiene en cuenta muchos factores, que no se han tenido en cuenta entre ellos: el interés general del proyecto, su utilidad pública económica y social y los retornos que genera.

Además ACUAES no ha llevado a la Comisión de Seguimiento, las bases legales, los datos y los cálculos de estos costes que deben ser debatidos por todas las partes.

Según dice la FNCA, ACUAES plantea otras cuestiones suplantando las competencias del Ministerio y Consejería de agricultura cuando dice “que los nuevos regadíos se dediquen a cultivos de alto rendimiento, como los berries, el aguacate y el mango.

Con estos supuestos la rentabilidad de las explotaciones de regadío sería muy baja (se necesitarían 24 años para recuperar la inversión) en el supuesto de asumir todos los costes; en la hipótesis de subvenciones previstas por ACUAES tendría una rentabilidad aceptable (plazo de recuperación de la inversión entre 7,5 y 14 años).

Pero los cálculos de rentabilidad parten de precios actuales de estos cultivos, que ocupan pequeñas superficies y que disminuirían apreciablemente al transformar 25.000 ha con estos cultivos y anularían las rentabilidades previstas en los supuestos de precios actuales”.

Mentira 11: “La necesidad de una moratoria de la obra de la presa de Alcolea hasta

la realización de una evaluación ambiental estratégica de todo el proyecto y un

análisis de los costes, que consideren conjuntamente el embalse y los regadíos

del Canal de Trigueros. Posteriormente deberá revisarse el Informe de Viabilidad

de 2010, ya caduco”

Justifican sus pretensiones en que “se ha redactado un nuevo proyecto de terminación de la presa de Alcolea pendiente de su tramitación administrativa, obliga a replantearse su necesidad, alternativas y viabilidad dado que los planteamientos fácticos y jurídicos han variado enormemente en todo este ciclo inicial de la obra”.

Sin embargo no dice ni concreta qué es lo que ha cambiado, que afecte a la presa de Alcolea y Canal de Trigueros y sorprende que hablen como si fuera el MITERD, ya que en sus conclusiones no recomiendan, sino dan por hecho lo que hay que hacer.

Incluso sin fundamento alguno, dicen que el informe de viabilidad del 2010 esta caduco. Se debe referir a que la Secretaria de Estado del Medio Rural y Agua con fecha 19-8-2010 aprobó el informe de viabilidad del proyecto de construcción de la presa de Alcolea, presentado por ACUAES, proyecto que se aprobó mediante Resolución de 23-1-2012, todas sus bases técnicas y fundamentos jurídicos y ambientales son las mismas.

Lo de la evaluación ambiental estratégica de todo el proyecto que propone la FNCA ya me suena, ya que cuando se tramitaba la Ley 10/2018 hubo “un listo” con ganas de hacer una evaluación ambiental estratégica de todo el sistema de canales desde Chanza a Huelva, incluido el anillo hídrico. Su intención decayó, cuando se le preguntó por el objetivo de esa evaluación que muchos expertos consideraban innecesaria, ya que se descubrió el interés personal en realizar el trabajo que proponía.